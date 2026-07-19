सोलापूर

Solapur Drought: मंगळवेढा तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित करा; चारा, पाणी, वीज व रोजगारासाठी अनिल सावंत यांची उपमुख्यमंत्री शिंदेंकडे मागणी

मंगळवेढा तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित करून चारा, पिण्याचे पाणी, वीजपुरवठा व रोजगार हमीच्या तातडीच्या उपाययोजनांची उपमुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
The memorandum highlights severe rainfall deficit, fodder shortage, water scarcity, irregular power supply and the need for employment generation in Solapur district.

The memorandum highlights severe rainfall deficit, fodder shortage, water scarcity, irregular power supply and the need for employment generation in Solapur district.

Sakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा : तालुक्यात यंदा पावसाने हुकावणी दिल्याने गंभीर दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली असून तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित करून चारा, पिण्याचे पाणी, वीजपुरवठा आणि रोजगार हमीच्या उपाययोजना तातडीने राबविण्याची मागणी भैरवनाथ उद्योग समुहाचे अध्यक्ष अनिल सावंत यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.

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