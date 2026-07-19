Solapur Drought: मंगळवेढा तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित करा; चारा, पाणी, वीज व रोजगारासाठी अनिल सावंत यांची उपमुख्यमंत्री शिंदेंकडे मागणी

मंगळवेढा : तालुक्यात यंदा पावसाने हुकावणी दिल्याने गंभीर दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली असून तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित करून चारा, पिण्याचे पाणी, वीजपुरवठा आणि रोजगार हमीच्या उपाययोजना तातडीने राबविण्याची मागणी भैरवनाथ उद्योग समुहाचे अध्यक्ष अनिल सावंत यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर करावयाच्या उपायोजनाच्या पाहणीसाठी पंढरपूर दौऱ्यावर आले असता त्यावेळी हे निवेदन देण्यात आले. यावेळी चंद्रशेखर कौडूभैरी,मुजफ्फर काझी, संतोष रंधवे, सिताराम भगरे,संजय लेडवे,परमेश्वर लेडवे आदी उपस्थित'होते. यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,दमदार पावसाअभावी यंदाच्या हंगामात तालुक्यात खरीप पेरणी केवळ ११ टक्क्यांपर्यंत झाली असून सुमारे ३५ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पेरणी धोक्यात आले असून शेतीसह ९४ हजारांहून अधिक पशुधनावरही संकट ओढावले आहे.तालुक्या हिरव्या चाऱ्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली..सध्या नदीकाठच्या उसाचा चारा म्हणून वापर केला जात असून त्यासाठी सुमारे चार हजार रुपये प्रति टन खर्च करावा लागत आहे. त्यामुळे दूध व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न वैरणीवर खर्च होत असून पशुपालक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये जलजीवन मिशनची कामे अपूर्ण अथवा निकृष्ट दर्जाची असल्याने नियमित पाणीपुरवठा होत नाही. भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेतून सर्व गावांना पाणी मिळत नसून, आंधळगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होऊनही अनेक गावांना अद्याप पाणी उपलब्ध झालेले नाही. त्यामुळे गावनिहाय पाहणी करून आवश्यक त्या ठिकाणी तातडीने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली..भीमा नदीकाठच्या शेतीसाठी नियमित वीजपुरवठा होत नसल्याने उभी पिके करपत असून शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. तसेच म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत दक्षिण भागातील गावांना पुरेशा दाबाने व आवश्यक प्रमाणात पाणी मिळत नसल्याने सिंचनाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या भागातील सर्व साठवण तलाव तातडीने भरून शेतीसाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.रोजगाराचा प्रश्नही गंभीर बनला असून ग्रामीण भागातील मजुरांच्या हाताला काम नसल्याने शासनाच्या १२५ दिवस रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या योजनेअंतर्गत तातडीने सार्वजनिक विकासकामे सुरू करावीत, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.