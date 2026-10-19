Water Crisis: भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या पाइपलाइनला गळती; ३४ गावांच्या टँकर पाणीपुरवठ्यावर परिणाम

मंगळवेढा: 34 गावातील वाड्यावस्त्याची टॅंकरद्वारे व 20 गावाची पाईपलाईन द्वारे तहान भागवणाऱ्या भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेला मंगळवेढा शहरानजीक पाईपलाईनला गळती झाल्याने या गावासह वाडी वस्तीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या टँकर ला पाणी उपलब्ध झाले नसल्यामुळे या भागातील नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागला. .यंदा दुष्काळामुळे तालुक्याच्या दक्षिण भागातील सर्वच गावाची मतदार सध्या भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेवर आहे सुरुवातीला ही योजना अनेकांच्या दृष्टीने चुकीची झाली म्हणून ओरड देखील झाले मात्र सध्या ही योजना या भागातील लोकांसाठी आधारवड ठरू ठरली.जवळपास 20 पेक्षा अधिक गावे पाईपलाईन द्वारे पाणी घेत आहेत तर रडडे,भाळवणी,खुपसंगी,शिरसी,येड्राव,नंदेश्वर,पाठखळ,येळगी,भोसे,निबोणी,हाजापूर,रेवेवाडी,बावची,जुनोनी,महमदाबाद,जालीहाळ-सिध्दनकेरी,गोणेवाडी,खडकी,जित्ती,हिवरगाव,गणेशवाडी,शिरनांदगी,हुलजंती,पौट,सलगर खुर्द,खवे,हुन्नर,लोणार,मारोळी,जगलगी,कागष्ट,आसबेवाडी,लमाणतांडा,शिवणगी या गावातील वाडी वस्तीवरील लोक सध्या जवळपास 49 खेपाद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे मात्र .पाईपलाईन विस्कळीत झाल्यामुळे आज या गावांना व टँकरला पाणी उपलब्ध होऊ शकले नाही.सध्या या बंधाय्रालगत असलेल्या शेतीसाठी उपसा देखील सुरू असल्याने उचेठाण बंधाऱ्यांमध्ये जेमतेम वीस दिवस पुरेल इतके पाणी उपलब्ध आहे त्यानंतर देखील या गावांचा पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न समोर उभा राहणार आहे. नगरपालिका सध्या एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करत आहे त्यामध्ये दसऱ्यानंतर देखील कालावधी वाढणार आहे त्यामुळे संभाव्य पाणीटंचाईची नियोजन प्रशासनाला करावे लागणार आहे ऐन दुष्काळात पाणीपुरवठ्यामध्ये व्यक्तय येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवाय भविष्यातील गावाची संख्या देखील वाढणार आहे अशा परिस्थितीत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने याबाबत सतर्क राहून दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेले निधी तात्काळ उपलब्ध करणे गरजेचे आहे..भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठीची सर्वात मोठे गाव असलेल्या हुन्नूरच्या सरपंचावर शिखर समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवली मात्र या सरपंचाचा कार्यकाल संपून दोन वर्षे झाली तरी अद्यापही त्यांच्यावर शिखर समितीची जबाबदारी सोपवली. त्यामुळे नामधारी असलेले अध्यक्ष या योजनेची जबाबदारी ऐन दुष्काळात कसे पेलणार ? हा देखील या निमित्ताने प्रश्न उपस्थित होत आहे. हुन्नूर ग्रामपंचायतच्या प्रशासकावर ही जबाबदारी सोपवण्याची सोपवली तर अधिक सक्षमपणे योजना चालू शकेल..पाणीपुरवठा योजनेला गळती झाल्याने तो परिसर कोरडा होईपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागले. उशिरापर्यंत ही गळती रोखण्याचे काम आम्ही युध्दपातळीवर सुरू केले असून नागरिकांची गैरसोय होऊ देणार नाही.कालिदास खताळ सचिव शिखर समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.