सोलापूर

Water Crisis: भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या पाइपलाइनला गळती; ३४ गावांच्या टँकर पाणीपुरवठ्यावर परिणाम

Mangalwedha Water Crisis, Bhosse Pipeline Leak, 34 Villages : मंगळवेढा शहराजवळ भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या पाइपलाइनला गळती लागल्याने ३४ गावांतील वाड्या-वस्त्यांसाठी सुरू असलेल्या टँकर पाणीपुरवठ्यात व्यत्यय आला आहे.
A pipeline leak in the Bhosse regional water supply scheme disrupted tanker water supply to hamlets across 34 villages in drought-hit Mangalwedha.

A pipeline leak in the Bhosse regional water supply scheme disrupted tanker water supply to hamlets across 34 villages in drought-hit Mangalwedha.

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सकाळ वृत्तसेवाहुकूम मुलाणी: सकाळ वृत्तसेवा
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मंगळवेढा: 34 गावातील वाड्यावस्त्याची टॅंकरद्वारे व 20 गावाची पाईपलाईन द्वारे तहान भागवणाऱ्या भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेला मंगळवेढा शहरानजीक पाईपलाईनला गळती झाल्याने या गावासह वाडी वस्तीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या टँकर ला पाणी उपलब्ध झाले नसल्यामुळे या भागातील नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागला.

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