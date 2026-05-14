Mangalwedha Borale Road: मंगळवेढा–बोराळे रस्ता कायम बंद; ७५ हजार नागरिकांसाठी भुयारी मार्गाची तातडीची मागणी

मंगळवेढा : नागपूर रत्नागिरी महामार्गाच्या सर्वेक्षणादरम्यान स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीचा पुरेसा विचार न झाल्याने, मंगळवेढा ते बोराळे हा रस्ता जाधव वस्तीजवळ कायमस्वरूपी बंद झाला. महत्त्वाच्या जिल्हा मार्गावर निर्माण झालेल्या तांत्रिक त्रुटीमुळे स्थानिक जनतेला मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. या संबंधात मंगळवेढा बोराळे रोडवर भुयारी मार्ग करून देण्यात यावा.या मागणीचे निवेदन भाजप जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण यांनी परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे दिले..केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आज सोलापूर दौऱ्यावर आले असता या दौऱ्यात हे निवेदन देण्यात आले या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की,मंगळवेढा ते बोराळे हा सर्वात व्यस्त मार्ग असूनही येथे उड्डाणपूल किंवा वाहन भुयारी मार्ग देण्यात आलेला नाही .या मार्गावर बोराळे, अरळी, सिद्धापूर, नंदूर, मुंढेवाडी, राहटेवाडी, तामदडी, तांडूर आणि दामाजी नगर यांसह मंगळवेढा शहराच्या पूर्व भागातील अंदाजे ७५ हजार नागरिक अवलंबून आहेत. शेती व अर्थव्यवस्था: मंगळवेढ्याची प्रसिद्ध 'जी.आय.' मानांकन प्राप्त ज्वारी (९०%) आणि तालुक्यातील ७०% ऊस याच पट्ट्यात पिकतो. या रस्त्याअभावी तीन साखर कारखान्यांची ऊस वाहतूक मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाली..शालेय विद्यार्थी, एसटी बस आणि रुग्णांना दवाखान्यात जाण्यासाठी आता ४ किलोमीटरचा अतिरिक्त वळसा (रिलायन्स पेट्रोल पंप किंवा सोलापूर टोल नाक्यामार्गे) घालावा लागत आहे. यामुळे वेळ आणि इंधनाचा मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. वळसा घालून जाण्यासाठी जो पर्यायी मार्ग (NH-561A) वापरला जात आहे, तिथे अवजड वाहनांची प्रचंड वर्दळ तसेच मेकॅनिकल वर्कशॉप्स आहेत. त्यामुळे तेथे रोज लहान-मोठे अपघात होत असून भविष्यात मोठ्या जीवितहानीची दाट शक्यता निर्माण झाली..या गंभीर समस्येची दखल घेत नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, प्रकल्प अंमलबजावणी विभाग, सोलापूर यांनीही सदर ठिकाणी उड्डाणपूल किंवा भुयारी मार्ग आवश्यक असल्याचे मान्य करून, No.: NHAI/PIU/SLP/NH-166/VIP reference/2020-21/3235 दिनांक 21/10/2021 या पत्राद्वारे, मुख्य महाप्रबंधक (तांत्रिक) तथा क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई यांच्याकडे अधिकृत प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र, सदर प्रस्तावावर अद्याप अंतिम कार्यवाही झाली नसल्याने स्थानिक नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.जनहिताचा विचार करून NHAI च्या अधिकाऱ्यांना सदर स्थळाची तातडीने फेरतपासणी करण्याचे आदेश देऊन, दिनांक 21 ऑक्टोबर 2021 रोजी पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावावर त्वरित सकारात्मक निर्णय घेऊन, येथे उड्डाणपूल किंवा किमान दुचाकी व चारचाकी वाहने जाऊ शकतील असा भुयारी मार्ग तातडीने मंजूर करण्यात यावा. अशी मागणी या निवेदनात नमूद केली.