Mangalvedha Theft : मंगळवेढ्यात बसस्थानकावर महिला प्रवाशांचे दागिने चोरीला, सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

मंगळवेढा : येथील बसस्थानकावरून दिवाळी सणासाठी जाणाऱ्या महिलेचे गळ्यातील दागिने अज्ञात चोरट्याने चोरून नेले. अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी थेट बस स्थानकावरून पोलीस स्टेशनला नेले असता काही क्षणात पायरीवर सोने टाकून चोराने काढता पाय घेतला. गेल्या काही दिवसापासून बस स्थानकावर चोरट्याचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला असून पोलीस व परिवहन खाते याकडे दुर्लक्षित करत असल्यामुळे प्रवाशासमोर त्यांच्या गळ्यातील दागिन्याच्या सुरक्षितेचा प्रश्न उभा राहिला..दिवाळीच्या निमित्ताने सध्या परगावी कामासाठी गेलेला नोकरवर्ग गावी परतत आहे तर ग्रामीण भागातील अनेक महिला सणाच्या निमित्ताने आपापल्या पाहुण्याकडे जावू लागल्या. महिलांसाठी महिला सन्मान योजना असल्यामुळे महिलांची प्रवासाच्या प्रवासासाठी एसटीला अधिक पसंती आहे सध्या बस स्थानकावरून महिला प्रवाशाबरोबर हुलजंती यात्रेला जाणाऱ्या भाविकांची देखील गर्दी मोठ्या प्रमाणात वाढली..त्यासाठी सुरक्षितच्या दृष्टिकोनातून बस स्थानकावर आवश्यक त्या प्रमाणात सी.सी.टी.व्ही कॅमेरे व पोलीस बंदोबस्त प्रसंगी खाजगी बंदोबस्ताची आवश्यकता असताना याकडे सोयीस्करित्या दुर्लक्ष केल्यामुळे महिला वर्गातून चिंता व्यक्त केली जात आहे आज तालुक्यातील भाळवणी येथील एक महिला दिवाळी सणासाठी कोरवलीला जाण्यासाठी बसस्थानकावरून सोलापूरला जाणाऱ्या एम एच 14 बी.टी.3359 या बसमध्ये प्रवास करत असताना तिच्या गळ्यातील दागिने गायब झाल्याचे लक्षात येताच तात्काळ गाडी पोलिस ठाण्यात नेली. सदरहू प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यासाठी तिचे नातेवाईक आत पोलीस ठाण्यात गेले असता दागिने पायरीवर सापडल्याचे सांगण्यात आले दरम्यान याच प्रवासा दरम्यान कंदलगावच्या एका महिलेचे दागिने गायब झाल्याचे सांगण्यात आले..यापूर्वी वृध्द महिला मालन जगन्नाथ रणदिवे (वय 77,रा.बोराळे) सोलापूर वरुन बोराळे गावी जाण्याकरिता फिर्यादी निघाली. मंगळवेढा-अरळी बस मध्ये चढत असताना चोरट्याने गर्दीचा फायदा घेवून 60 हजार रुपये किंमतीचे सोन्याचे मणीमंगळसुत्र चोरुन नेले.याशिवाय एका पोलीसाच्या पत्नीचे महालक्ष्मीसाठी काढून ठेवलेल्या दागीन्याची पर्स पाच लाख रुपये किंमतीच्या दागीन्यासह चोरुन नेली होती. या घटनेला जवळपास वर्ष होवूनही पोलीसाच्या पत्नीच्या दागीन्याचा तपास पोलीसालाच लागत नसल्यामुळे दुसर्यांचा तपास ते पोलीस कसे लावणार ?.