Mangalwedha News : फडणवीसांच्या काळात सुरू झालेल्या छावण्या, दुसऱ्या टर्ममध्येही देयके प्रलंबित; शासन चालढकल का करत आहे?

मंगळवेढा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 2014-19 च्या कार्यकाळातील दुष्काळात मंगळवेढा व सांगोला तालुक्यातील 210 चारा छावण्याची प्रलंबित 33 कोटीची देयके अद्याप अदा केली नसल्याने त्यांच्यावर आत्महत्येची वेळ आली. गेली सहा वर्षे बिलाच्या प्रश्नावर सत्ताधारी आमदारांकडून विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित केल्यावर लवकरच प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन देत शासन चालढकल करीत आहे. त्यामुळे त्यांनीच सुरू केलेल्या छावण्याची बिले त्यांच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये दिवाळीपूर्वी अदा करावीत अशी मागणी होत आहे.या थकीत बिलासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात देखील छावणीचालकांनी तालुकास्तरावरून ते मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा केला.मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने त्यांच्या देयकासाठी तरतूद केली नाही. 4 जानेवारी 2023 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना या छावणी चालकांचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावणार असल्याचा शब्द दिला. थकीत बिला संदर्भात 22 मार्च 2023 रोजी छावणी चालकांच्या थकीत देयकाच्या संदर्भात जे ऑनलाईन ला उपलब्ध आहे. व त्या काळातील रेकॉर्डवर आहे त्याप्रमाणे अनुदान अदा करण्यात येईल. व मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीचा निर्णय आल्यानंतर निधी उपलब्ध करण्यात येईल, असे उत्तर तत्कालीन मंत्री दादा भुसे यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या सत्रात महादेव जानकर व भाई जयंत पाटील यांनी उपस्थितीत केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना दिले..जनहित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष प्रभाकर देशमुख यांनी या प्रश्नावर तत्कालीन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखेनी वेळ दिला नाही. म्हणून झालेल्या वादावादी प्रकरणात देशमुख यांच्यावर शासकीय कामात अडथळा आणला म्हणून गुन्हा दाखल झाला. तर मार्च 2025 मध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये ही बिले इतके दिवस प्रलंबित राहण्यामागे कारण काय? ही बिले प्रलंबित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यावर काय कारवाई करणार? बिलासाठी आत्महत्याचा विचार करणाऱ्या छावणी चालकांना तात्काळ बिले देऊन त्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करणार का? याची चौकशी करून अधिवेशन संपण्यापूर्वी छावणीचालकांची बिले अदा करावीत अशी मागणी आ. समाधान आवताडे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये केल्यावर मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील म्हणाले की, 33 कोटी 44 लाख 99 हजार अंतिम देयक राहिले..त्यासंदर्भात सुधारित अहवाल राज्य शासनाच्या समितीकडे आला. आजच मुख्य सचिवाला निर्देश देऊन पाच ते सहा वर्षापासून प्रलंबित असणाऱ्या देयकाचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावू असे आश्वासन दिले. तरीही ती बिले अदा झाली नाहीत. सदरची थकीत बिले व्याजासह अदा करणार का ? असा प्रश्न देखील एका भाजप आमदारांनी उपस्थित केला होता एकूणच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री पदाची संधी मिळाली आहे त्यांच्याच कार्यकालात सुरू करण्यात आलेल्या छावणीची बिले अद्याप मिळाली नाहीत दिवाळीपूर्वी त्या छावणीचालकाची बिले अदा करून बँकेच्या व्याजातून मुक्ती द्यावा असा टाहो छावणीचालकातून फोडला जात आहे.छावणीच्या बिलातील मंगळवेढ्यातील सर्वाधिक छावणी चालक हे भाजपचे प्रशांत परिचारक यांचे समर्थक आहेत या समर्थकांनी 2021 च्या पोटनिवडणुकीत व 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या बरोबर राहण्याची भूमिका घेतली असताना देखील बिले मिळाले नाहीत. त्यामुळे मुकी जनावरे जतन करून चूक तर केली नाही का ? असा प्रश्न ते आता बिले थकीत राहिल्यावर विचारू लागले..