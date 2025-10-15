सोलापूर

Mangalwedha News : फडणवीसांच्या काळात सुरू झालेल्या छावण्या, दुसऱ्या टर्ममध्येही देयके प्रलंबित; शासन चालढकल का करत आहे?

Pending Cantonment Bills in Mangalwedha and Sangola : मंगळवेढा आणि सांगोला तालुक्यातील चारा छावण्यांच्या 33 कोटी रुपयांच्या प्रलंबित देयकांसाठी गेली सहा वर्षे शासकीय स्तरावर पाठपुरावा करूनही पैसे मिळाले नाहीत. दिवाळीपूर्वी ही थकीत बिले व्याजासह अदा करून छावणीचालकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
मंगळवेढा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 2014-19 च्या कार्यकाळातील दुष्काळात मंगळवेढा व सांगोला तालुक्यातील 210 चारा छावण्याची प्रलंबित 33 कोटीची देयके अद्याप अदा केली नसल्याने त्यांच्यावर आत्महत्येची वेळ आली. गेली सहा वर्षे बिलाच्या प्रश्नावर सत्ताधारी आमदारांकडून विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित केल्यावर लवकरच प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन देत शासन चालढकल करीत आहे. त्यामुळे त्यांनीच सुरू केलेल्या छावण्याची बिले त्यांच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये दिवाळीपूर्वी अदा करावीत अशी मागणी होत आहे

