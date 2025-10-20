Mangalwedha Protest : शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी नुकसान भरपाई न मिळाल्याने काँग्रेसचे पिठले भाकरी आंदोलन

मंगळवेढा : शासनाने संततदार व अतिवृष्टीच्या पावसाने नुकसान झालेल्या तालुक्यातील 57 हजार शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाई दिवाळीपूर्वी देण्याची घोषणा केली मात्र प्रत्यक्षात दिवाळी सणाला पैसे उपलब्ध न झाल्यामुळे मंगळवेढा शहर व तालुका काँग्रेसच्या वतीने तहसील कार्यालयासमोर पिठले भाकरी आंदोलन करत सरकारच्या शेतकऱ्याविरोधी धोरणाचा निषेध केला. .Pune Crime : कोंबड्यांच्या झुंजीवर जुगार; पाच लाखांचा मुद्देमाल जप्त, वानवडी पोलिसांची कारवाई.यावेळी प्रांतिक सदस्य नंदकुमार पवार, जिल्हा उपाध्यक्ष अर्जुन पाटील, प्रदेश सचिव अॅड रवीकिरण कोळेकर, शहराध्यक्ष अॅड राहुल घुले ,मतदारसंघध्यक्ष मारुती वाकडे, जिल्हा उपाध्यक्ष राजकुमार मेथकुटे जिल्हा सरचिटणीस दिलीप जाधव, महादेव कोळी, मुबारक शेख ,मनोज माळी ,आयेशा शेख पंडित पाटील ,अभिमान बेद्रे रवींद्र शिवशरण, समाधान शिरसट, निसार पटेल, राजेंद्र पुजारी, विनायक कोकरे, संतोष कवले ,आबा पाटील , सुनिता अवघडे, बापू अवघडे ,महादेव साखरे ,सुधाकर कांबळे, कादर पटेल ,अशोक कांबळे आधी उपस्थित होते.ऑगस्ट सप्टेंबर या दोन महिन्यात तालुक्याला पहिल्यांदाच अतिवृष्टीचा तडाका दिला या तडाक्यामध्ये तालुक्यातील बाजरी,तूर, मका,कांदा,केळी, डाळिंब या पिकाचे तालुक्यातील 57 हजार शेतकऱ्यांचे 49 हजार हेक्टरवरील पिकाचे नुकसान झाले या नुकसानाचे महसूल व कृषी खात्याने तत्परतेने पंचनामे करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची भूमिका बजावली त्या संदर्भातील बाधित शेतकऱ्यांच्या याद्या देखील शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी महसूल व कृषी कर्मचाऱ्यांनी कुटुंबिया समवेत दिवाळी साजरी करण्याऐवजी आपापल्या शासकीय कार्यालयात मध्यरात्री उशिरापर्यंत जागून या याद्या अपलोड करण्याचे काम केले .त्यामध्ये अपलोड करताना झालेल्या तांत्रिक चुकांची दुरुस्ती देखील तात्काळ केली असे असताना शासनाने अद्याप दिवाळी सणाला पैसे बॅक खात्यावर आले नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षाप्रमाणे दिवाळीची सुरूवात करता आला नाही त्यामुळे शहरातील बाजारपेठेवर अजूनही गर्दीचे सावट दिसत नाही. शहर व तालुक्यातील अनेक व्यवसायिकानी अपेक्षित ग्राहक मिळेल या दृष्टिकोनातून मोठ्या प्रमाण माल भरून ठेवला मात्र अजून एक ग्राहकांची गर्दी दिसत नसल्यामुळे बाजारपेठेत आर्थिक उलाढाल होत नसल्याचे दिसत आहे आज सकाळी 11 वाजता येथील तहसील कार्यालय समोर केलेल्या आंदोलनामध्ये काँग्रेस पदाधिकाय्रानी सरकारविरोधी घोषणा देत शेतकऱ्याला फसवणाऱ्या सरकारचा धिक्कार केला. यावेळी त्यांच्या मागण्याचे निवेदन मंडल अधिकारी धनंजय इंगोले यांनी स्वीकारले..केवळ राजकारण टिकवण्यासाठी महायुती सरकारने राज्याचा पैसा वारेमापपणे अनेक ठिकाणी वापरला शेतकऱ्यांना मदत करण्याची भूमिका नाही सध्या महाराष्ट्राचा अर्थकारण पूर्णपणे बिघडले आहे विरोधकाला ईडीची भीती दाखवून संपण्याचा प्रयत्न केला शेतकऱ्यांचा त्यांना कळवळा नसल्यामुळे त्यांचा निशेध आज पिटले भाकरी आंदोलनामध्ये माध्यमातून केला.अॅड नंदकुमार पवार, प्रांतिक सदस्य काॅग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.