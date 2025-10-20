सोलापूर

Mangalwedha Protest : शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी नुकसान भरपाई न मिळाल्याने काँग्रेसचे पिठले भाकरी आंदोलन

Pithale Bhakri Andolan : मंगळवेढ्यात संततधार व अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई दिवाळीपूर्वी न मिळाल्याने शहर व तालुका काँग्रेसने तहसील कार्यालयासमोर 'पिठले भाकरी' आंदोलन करून सरकारचा निषेध केला, ज्यामुळे बाजारपेठेतही आर्थिक मंदी जाणवत आहे.
मंगळवेढा : शासनाने संततदार व अतिवृष्टीच्या पावसाने नुकसान झालेल्या तालुक्यातील 57 हजार शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाई दिवाळीपूर्वी देण्याची घोषणा केली मात्र प्रत्यक्षात दिवाळी सणाला पैसे उपलब्ध न झाल्यामुळे मंगळवेढा शहर व तालुका काँग्रेसच्या वतीने तहसील कार्यालयासमोर पिठले भाकरी आंदोलन करत सरकारच्या शेतकऱ्याविरोधी धोरणाचा निषेध केला.

