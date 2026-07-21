Congress Protest: दिल्लीतील लाठीहल्याच्या निषेधार्थ मंगळवेढ्यात काँग्रेसचे आंदोलन

हुकूम मुलाणीमंगळवेढा: नीट परीक्षेतील पेपरफुटी घोळास जबाबदार धरून केद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा या मागणीसाठी कॉक्रोज जनता पार्टीच्या जंतर मंतर येथे करण्यात आलेल्या आंदोलनावर पोलिसांनी विद्यार्थ्यावर अमानुष केलेल्या लाठीहल्ल्याचा मंगळवेढा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने दामाजी चौकात निषेध करून या संदर्भात पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय बोरीगिड्डे यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले. काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी सरकारविरोधी घोषणा दिल्या यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनावर तालुकाध्यक्ष प्रशांत साळे शहराध्यक्ष अॅड राहुल घुले राज्यसचिव अॅड रविकिरण कोळेकर ज्ञानेश्वर सुर्डीकर राजकुमार मेतकुटे इसाक शेख रवींद्र शिवशरण सत्तार इनामदार बापूसाहेब अवघडे सुनीता अवघडे साधू कांबळे संदीप पवार राजू ठेंगील यांच्यासह काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांच्या सह्या आहेत..यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे की, लाखो रुपये खर्चून वर्षभर वैद्यकीय शिक्षणाच्या अभ्यासाची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पेपर फुटी मुळे मोठ्या आर्थिक व मानसिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे..अशा परिस्थितीत न्यायासाठी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर त्यांच्या मागण्या शांततेच्या मार्गाने ऐकून घेऊन त्यावर योग्य तोडगा काढणे आवश्यक होते. मात्र, विद्यार्थ्यांवर करण्यात आलेल्या लाठीहल्ल्यामुळे लोकशाही मूल्यांना धक्का बसला असून, या घटनेमुळे विद्यार्थी व नागरिकांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला..Fifa World Cup 2026: मेस्सीच्या अर्जेंटिनाला फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी फिफाने मदत केली! आरोपांना ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचे समर्थन?.त्यामुळे दिल्ली येथे विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीहल्ल्याची निष्पक्ष चौकशी करून या घटनेस जवाबदार असलेल्या संबंधित अधिकारी व व्यक्तींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी.तसेच भविष्यात शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अशा प्रकारे बळाचा वापर होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले..Soyabean Seed Scam: निकृष्ट बियाणे प्रकरणी तीन कंपन्यांविरोधात गुन्हे; ९२ शेतकऱ्यांच्या तक्रारी व कृषी अधिकाऱ्यांच्या फिर्यादीवरून तेल्हारा पोलिसांकडून गुन्ह्याची नोंद."लोकशाही व्यवस्थेमध्ये प्रत्येक नागरिकाला आपले मत मांडण्याचा, शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा आणि आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आवाज उठविण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. विद्यार्थी हे देशाचे भविष्य असून, आपल्या हक्कांसाठी व न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर लाठीहल्ला करणे ही अत्यंत गंभीर व निषेधार्ह बाब आहे."-प्रशांत साळे, तालुकाध्यक्ष काँग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.