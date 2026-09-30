Solapur Drought 2026: मंगळवेढ्यात तीन अधिकाऱ्याच्या निगराणीखाली पंचनामे

मंगळवेढा: तालुक्यातील दुष्काळाने नुकसान झालेल्या शेतीचे पंचनामे जलद व पारदर्शक होवून शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणींचे निवारण करण्याच्या दृष्टीने शहरासह 81 गावाची जबाबदारी तीन अधिकाऱ्यावर सोपवली.तालुक्यातील खरीप २०२६ मधील बाधित शेतीपिकांच्या पंचनाम्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले असून, प्रत्यक्ष पंचनामे सुरू करण्यात आले.पंचनामा करण्यासाठी तालुक्यातील सर्व महसुली मंडळातील प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र ग्रामस्तरीय पंचनामा समिती नेमण्यात आली. या समितीमध्ये ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असून सदर समिती प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन संयुक्त पंचनामा करणार आहे..तलाठी 42 ग्रामसेवक 57 कृषी सहाय्यक 32 असे एकूण 125 क्षेत्रीय कर्मचारी पंचनामे करण्यासाठी नियुक्त केले. सर्व पंचनामे हे येत्या 8 दिवसात पूर्ण करणे आवश्यक असून शासन नियमानुसार ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या बाधित क्षेत्राचेच पंचनामे केले जाणार आहेत. तसेच सदरचे पंचनामे हे फक्त खरीप पिकांचेच केले जाणार आहेत.त्यामध्ये 38 गावे तहसीलदार मदन जाधव यांच्याकडे, .22 गावे तालुका कृषी अधिकारी मनीषा मिसाळ व 21 गावे गट विकास अधिकारी डाॅ.जस्मीन शेख यांच्याकडे असून यांच्या प्रत्यक्ष निगराणीखाली पंचनामे होणार असून एकही बाधित शेतकरी पंचनाम्यापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आदेश सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले पंचनाम्यावेळी शेतकऱ्यांनी आपला ७/१२, ८अ, आधार कार्ड, बँक पासबुक झेरॉक्स, ऍग्रीस्टॅक क्रमांक, सामाईक खाते असल्यास संमतीपत्र आणि *समिती सदस्यांसह शेतात काढलेला Geo Tagging फोटो* जोडणे सक्तीचे आहे..पंचनाम्यावर देखरेख व तपासणीसाठी मंडळ अधिकारी, विस्तार अधिकारी व मंडळ कृषी अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांची यादी तहसील कार्यालयात सादर करण्यासाठी प्रत्येक गावात एक क्षेत्रीय अधिकारी यांची विशेष नियुक्ती करण्यात आली शेतकऱ्यांनी आपल्या खरीप पिकांच्या पंचनाम्याबाबत आपल्या ग्राम महसूल अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी व सहायक कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून आपल्या शेतातील पिक नुकसानीची माहिती द्यावी.मदन जाधव तहसीलदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.