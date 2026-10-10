Mangalwedha Drought: पिकं जळाली, चारा विकतचा; शेतकऱ्यांनी जगायचं कसं? ; पाहणी दौरे नकोत, शेतकऱ्यांच्या बांधावर थेट मदत पोहोचवा!

मंगळवेढा: यंदाच्या दुष्काळात तालुक्यातील शेतकऱ्यांना गेल्या चार महिन्यापासून विकतचा चारा घ्यावा लागत आहे अशात प्रशासनाने मात्र दोन महिने पूर्ण चारा असल्याचा अहवाल दिला त्यात पुन्हा आज केंद्रीय पथकाने त्याचा अहवाल देण्यासाठी एक महिन्याची मुदत सांगितल्यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यातून प्रशासकीय उपायोजनाच्या अंमलबजावणी बाबत तीव्र संताप व्यक्त केला. मंगळवेढा तालुक्यामध्ये नदीकाठ आणि कालवा क्षेत्र सोडले तर पूर्ण परिसर हा दुष्काळाशी सामना करावा लागत आहे जून महिन्यामध्ये पाऊस झाला तर जनावरांना रानातील हिरवे गवत देखील खाण्यास उपलब्ध होते मात्र यंदा पावसाने पूर्णपणे हुलकावणी दिल्यामुळे जून महिन्यापासून शेतकऱ्यांना विकतचा चारा घ्यावा लागत आहे.जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यात चाराबंदीचा आदेश दिला असला तरी सध्या तालुक्यातील पशुपालकाची मदार कर्नाटकातील चाऱ्यावर अवलंबून आहे परंतु शेतकऱ्याकडून वारंवार चारा डेपो छावणी किंवा शेतकऱ्यांना थेट अनुदान ही प्रक्रिया सुरू करा अशी मागणी केली जात आहे मात्र प्रशासनाकडून कोणतीही हालचाल केली जात नाही गेल्या पंधरा दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी एस कार्तिकेयन यांनी तालुक्याच्या दुष्काळी भागाचा दौरा केला त्या दौऱ्यात शेतकऱ्यांनी चारा छावणी चारा डेपो ऐवजी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थेट अनुदान देण्याची मागणी केली..आता परत केंद्रीय पथकाने आज तालुक्यातील आंधळगाव गोणेवाडी लेंडवे चिंचाळे या गावाचा दौरा केला आंधळगाव येथे शेततळ्याची पाहणी केली तसेच पाण्या वाचून जळून गेलेल्या भुईमूग व मका,डाळीब या पिकाची पाहणी करून शेतकऱ्यांनी पेरणीसाठी केलेला खर्च मिळणारे उत्पन्न आणि दुष्काळामुळे होणारे नुकसान याबाबतची माहिती जाणून घेतली.तर लेंडविचिंचाळे येथे पाहणी न करता त्यांनी गोणेवाडी जवळ एका पशुपालकाच्या गोठ्याची पाहणी पशुपालकांनी विकतचा चारा गेली चार महिन्यापासून घेत असल्याचे सांगितले चाऱ्यावर होणारा खर्च आणि दुधाचा मिळणारे उत्पन्न परवडणारे नाही जनावरे विकायचे म्हटले तरी चांगला दर मिळत नाही .अशा प्रतिकूल परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे जनावराला चारा उपलब्ध करत असताना यंदा रानात गवत उगवले नसल्यामुळे शेळ्यांसाठी देखील चारा उपलब्ध करावा अशी मागणी केली शिवाय शेतीत काहीच पिकले नसल्यामुळे सरसकट शेतकऱ्यांना रेशनचे धान्य मिळावे अशी मागणी केली त्याचबरोबर अंकुश पडवळे यांनी दुष्काळ भाग आणि नदीकाठचा भाग याची तुलना करता प्रशासन नदीकाठच्या भागावर चारा उपलब्ध असल्याचा दावा करते. आमच्या भागाचा दुष्काळ दाखवून त्यांना मदत केली जात असल्याने आमची मुस्कटदाबी केली जात असल्याचा आरोप करत दुष्काळी मदत करताना दुष्काळी भागाचा प्राधान्य विचार करावा..गेली चार महिन्यापासून चारा विकतचा घ्यावा लागत आहे आणि प्रशासन सांगते दोन महिने पुरले इतका चारा आहे प्रत्यक्षात वस्तूस्थितीत विरोधाभास असल्यामुळे आता प्रशासनाने पाहणी दौरे किंवा पंचनामे करण्यापेक्षा थेट मदत घेऊन बांधावर उतरण्याची गरज आहे परमेश्वर अवताडे माजी संचालक दामाजी शुगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.