सोलापूर

Solapur Drought News : पाऊस नाही, सरकारी मदत नाही; मंगळवेढ्यातील शेतकऱ्यांची व्यथा खुपसंगी यात्रेतील रांगोळीतून विद्यार्थिनीने मांडली

Drought Crisis: मंगळवेढा तालुक्यात पावसाअभावी खरीप पिकांचे नुकसान झाले असून जनावरांच्या चाऱ्यासाठी शेतकऱ्यांची भटकंती सुरू आहे. खुपसंगी यात्रेतील रांगोळीतून विद्यार्थिनीने परिस्थिती मांडली.
Drought Crisis

Drought Crisis

esakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा :- दुष्काळी परिस्थितीमुळे तालुक्यातील शेतकऱ्याचे कंबरडे मोडले असून चाऱ्याची मोठी टंचाई असल्यामुळे शेतकऱ्यांना चाऱ्यासाठी भटकंती सुरू आहे.अशा परिस्थितीत सरकारी उपाययोजना तोकड्या असल्यामुळे खुपसंगीतील ग्राम दैवताच्या यात्रेतील रांगोळी स्पर्धेत पाऊस पडेना, सरकार मदत करेना, कामसिध्दा तूच आता आधार आहे. अशी भावनिक साद जयश्री वावरे या विद्यार्थिनींनी घातली.

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