Solapur Drought News : पाऊस नाही, सरकारी मदत नाही; मंगळवेढ्यातील शेतकऱ्यांची व्यथा खुपसंगी यात्रेतील रांगोळीतून विद्यार्थिनीने मांडली

मंगळवेढा :- दुष्काळी परिस्थितीमुळे तालुक्यातील शेतकऱ्याचे कंबरडे मोडले असून चाऱ्याची मोठी टंचाई असल्यामुळे शेतकऱ्यांना चाऱ्यासाठी भटकंती सुरू आहे.अशा परिस्थितीत सरकारी उपाययोजना तोकड्या असल्यामुळे खुपसंगीतील ग्राम दैवताच्या यात्रेतील रांगोळी स्पर्धेत पाऊस पडेना, सरकार मदत करेना, कामसिध्दा तूच आता आधार आहे. अशी भावनिक साद जयश्री वावरे या विद्यार्थिनींनी घातली..यंदा पावसाने हुलकावणी दिल्यामुळे खरीप तालुक्यातील खरीप पिक पूर्णपणे संकटात सापडले.शेतीत खरिपातील काहीच उत्पन्न मिळाले नाही थोड्या प्रमाणात आलेले पीक जळून गेल्यामुळे तेवढाच पशुधनाला आधार झाला. मात्र सध्या दुष्काळाची तीव्रता असल्यामुळे सध्या चाऱ्यासाठी तालुक्यातील पशुपालकांनी चक्क ऊस तोडणी सुरू केली तर काही शेतकऱ्यांनी विजापूर, अलमट्टी, आथनी, या भागात मुक्काम ठोकला असून तिथून तो चारा मिळेल त्या दराने आणि हवे त्या वाहतूक भाड्याने आणावा लागत आहे..त्यामुळे सध्या दोन हजार रुपयांच्या चाऱ्यासाठी 16 हजार रुपये वाहतूक खर्च येऊ लागल्यामुळे सध्या नाकापेक्षा मोती जड अशी अवस्था वैरणीच्या बाबतीत झाली आहे 10 ऑक्टोबरला केंद्रीय पथकाचा पाहणी दौरा झाला. अद्याप त्या अहवालावर उपाययोजना देखील अद्याप जाहीर केल्या नाहीत. तोपर्यंत शेतकरी सध्या चाऱ्यासाठी कर्जबाजारी झाला.तर काही शेतकऱ्यांनी जनावराला बाजार दाखवला पण बाजारात देखील अपेक्षित दर येत नसल्याने शेतकरी पूर्णपणे अडचणीत सापडला..तालुक्यातील खुपसंगी येथे कामसिद्ध या ग्रामदैवताच्या यात्रेत गाव पातळीवर रांगोळी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले.या स्पर्धेत जयश्री वावरे या विद्यार्थिनींनी काढलेली रांगोळी शेतकऱ्याच्या वेदना आणि व्यथा मांडणारी ठरली.त्यामध्ये पाऊस नाही, शेती नाही, तरीही आमची दिवाळी अशीच, सरकारी मदत नाही आता कामसिध्दा तूच आधार आहे अशी भावनिक साद आणि साकडे रांगोळीच्या माध्यमातून ग्रामदैवताला घातले. या रांगोळी स्पर्धेला प्रथम क्रमांकाचे बक्षीस देखील मिळाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.