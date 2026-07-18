Solapur: मंगळवेढ्यात दुष्काळजन्य परिस्थिती,चारा पाणी वीज समस्या

हुकूम मुलाणीमंगळवेढा: पावसाने ओढ दिल्यामुळे तालुक्यातील खरीप पेरणी संकटात आली असून सध्या तालुक्यात फक्त 11 टक्केच पेरणी झाली.जनावराच्या चारासह पिण्याच्या पाण्याचा व रोजगाराचा प्रश्न गंभीर झाला आहे मात्र याकडे प्रशासनाने अद्याप गांभीर्याने घेतले नसल्याचे सध्यातरी चित्र आहे. निसर्गाने डोळे वटारले असले तरी प्रशासनाचे डोळे मात्र कधी उघडणार असा प्रश्न तालुक्यातील शेतकरी वर्गातून विचारला जात आहे.गतवर्षी मे महिन्यातच खरीप पेरणी झाली त्यावेळी अनेक शेतकऱ्यांची खरीप पेरणीपूर्व मशागत झाली नव्हती मात्र यंदा खरीपाने ओढ दिल्यामुळे तालुक्यात 35 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पेरणी संकटात आहे. बियाणे विक्रेत्यांनी बियाणे विक्रीसाठी स्टॉक आणला त्या बियाण्याला ग्राहक नसल्यामुळे ते बियाणे देखील खराब होण्याच्या परिस्थितीत आहे. तर कृषी खात्याकडून वाटप केलेली बियाणे सध्या शेतकऱ्यांनी जवळ असले तरी दमदार पावसाच्या प्रतीक्षेत आहे..Pune News: अजितदादांचा फोन आणि तळेगाव चाकण शिक्रापूर मार्गाचे काम मार्गी ; तळेगाव चाकण शिक्रापूर मार्गाच्या कामासाठी स्व. अजित पवार यांचा मोठा पाठपुरावा .दुसऱ्या बाजूला सध्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होत चालल्यामुळे शेतकऱ्यांनी जनावराला चारा म्हणून 94 हजारापेक्षा अधिक पशुधन जगवण्यासाठी सध्या हिरवा चारा म्हणून नदीकाठच्या उसाचा वापर केला जात आहे तो सध्या चार हजार पेक्षा अधिक प्रति टन दराने घेतला जात आहे त्यामुळे दुधातून मिळणारे उत्पन्न हे सध्या वैरणीवर खर्च होत आहे तर ज्या भाकड जनावराला मात्र खिशातून खर्च करावा लागत आहे तर दुसऱ्या बाजूला तालुक्यात पाण्याचा प्रश्न देखील गंभीर आहे. तालुक्यात तीव्र पाणीटंच असताना फक्त तीन गावाची टँकर मागणी आल्याचे सांगण्यात आले प्रत्यक्षात तीन गावात तर टँकर सुरू केला का ? हा प्रश्न देखील या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे तालुक्यात बहुतांश गावात जलजीवन योजना झाली मात्र या योजनेची कामे निकृष्ट आणि अर्धवट असल्यामुळे त्या योजनेचे पाणी मिळत नाही 39 गावाच्ता भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना 24 गावात सुरू आहे..उर्वरित गावातून मागणी होत आहे. तर आंधळगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना ही फक्त चार गावासाठीच असून त्या योजनेची योजनेवर आत्तापर्यंत 29 कोटी खर्चून आणखीन पाच कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा संबंधित खात्याने तयार केला असला तरी प्रत्यक्षात जनतेला पाणी कधी मिळणार हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीत आहे .प्रत्यक्षात संबंधित खात्याने गावनिहाय परिस्थिती जाणून घेण्याची मागणी होत आहे तर नदीकाठी असलेल्या पिकांना वीज पुरवठा सुरळीत नसल्यामुळे ती पिके देखील सध्या जळूत चालली..सोनम वांगचुक यांची प्रकृती कशी आहे? डॉक्टरांनी दिली अधिकृत माहिती, पत्नीचा रुग्णालय प्रशासनावर गंभीर आरोप.अगदी तीच परिस्थिती म्हैसाळ योजनेच्या पाण्याबद्दल आहे सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे नेते पाणी सोडवावे म्हणून सरकारकडे विनवणी करीत असले तरी प्रत्यक्षात पिकांना पुरेशा दाबाने पाणी कधी उपलब्ध होणार हा प्रश्न देखील महत्त्वाचा आहे याशिवाय सध्या मजुराच्या हाताला कोणतेच काम नसल्यामुळे शासनाने 125 दिवसाच्या रोजगाराची हमी देणारी व्ही.व्ही रामजी ही नवीन योजना अमलात आणली त्या योजनेतून सध्या सार्वजनिक कामे घेणे गरजेचे आहेत त्या दृष्टीने प्रशासनाने हालचाली करणे आवश्यक आहेत मात्र चारा,पाणी, रोजगार यावर प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारचे हालचाली न केल्यामुळे सध्या संभाव्य चारा टंचाई लक्षात घेता तालुक्यात जनावराची छावणी किंवा चारा डेपो सुरू होणे आवश्यक आहे.सध्या 4200 रू प्रतिटन दराने ऊस चारा म्हणून घ्यावा लागत आहे.चाऱ्यासाठी उसाच्या अतिरिक्त वापराने ऊस गाळपा वर देखील परिणाम होणार आहे. मात्र सध्या त्याच संदर्भात प्रशासन कोणत्याच प्रकारच्या हालचाली करत नसल्याने जनतेत सरकार बद्दल आपुलकी ऐवजी सरकार बद्दल रोज वाढू लागला.."नदीपात्रासह म्हैसाळ योजनेचे पाणी शकेल उपलब्ध करून द्यावे पिण्याच्या पाण्याचे योजना सुरू कराव्यात यासाठी खासदार प्रणिती शिंदे यांच्या माध्यमातून आम्ही सातत्याने पत्रव्यवहार करत आहोत परंतु प्रशासकीय हालचाली शांत असल्यामुळे त्या समस्या जनतेला अधिकच त्रासदायक होत आहेत."-प्रशांत साळे तालुकाध्यक्ष काँग्रेस"पाऊस लांबल्यामुळे तालुक्यात चारा पाणी रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने आम्ही सध्या प्रयत्नशील आहे. चाऱ्यासाठी बियाणे उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे पत्रव्यवहार केला आहे तर पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी व जलजीवन योजनेबाबत लवकरच आम्ही बैठक घेऊन तो प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करू."-प्रदीप खांडेकर जिल्हा परिषद सदस्य"पाऊस लांबल्यामुळे ऊस पिक जळून चालले.जळालेले पीक बघवत नसल्यामुळे त्याचा वापर जनावराच्या चाऱ्यासाठी करत आहेत मात्र शासनाने निदान चारा डेपो किंवा चारा छावणी सुरू करून जनावरे जतन करण्यासाठी प्रयत्न करावेत."-नवनाथ सुरकुंडे शेतकरी निंबोणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.