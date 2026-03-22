मंगळवेढ्यात रमजान ईद उत्साहात; शिरखुर्म्याच्या गोडीतून सलोख्याचा संदेश

मंगळवेढा: सकाळ वृत्त सेवा मंगळवेढा शहर व तालुक्यात रमजान ईद ऊत्साहात साजरी करण्यात आली. शिरखुर्मा व गुलगुल्याचा आस्वाद घेत अनेक हिंदू बांधवांनी मुस्लिम बांधवांना इदच्या शुभेच्छा दिल्या.मंगळवेढ्यात सामाजिक सलोख्याचे नाते शिरखुर्मा व गुलगुल्याच्या आस्वादाने अधिक दृढ झाले. .रमजान ईदची आतुरता शिगेला.हिंदू बांधवांचा गुढीपाडवा आणि रमजान ईद हे सण दोन दिवसाच्या फरकाने आल्यामुळे बाजारपेठेत त मोठी आर्थिक उलाढाल झाली एक महिन्याच्या कडक उपवासानंतर आज रमजान ईदने या उपवासाची सांगता करण्यात आली.सांगोला रोडवरील ईदगाह मैदान शहरातील विविध ठिकाणी असलेल्या मशीदीमध्ये ईद ऊल फित्र च्या नमाजाचे पठण करण्यात आले..याशिवाय ग्रामीण भागातील सिध्दापूर ,मरवडे,जित्ती, भाळवणी, निंबोणी, सलगर बु ,भोसे, नंदेश्वर,आंधळगाव, डोणज;नंदूर, बावची ,लंवगी, ब्रम्हपुरी ,बोराळे, मारोळी, हुन्नुर, खुपसंगी,घरनिकी,लक्ष्मी दहीवडी,डोंगरगाव,तळसंगी, गावातही नमाजाचे पठण मुस्लिम बांधवानी करत एकमेकाला आलिंगन देत ईद मुबारक म्हणत शुभेच्छा दिल्या यावेळी अल्लाकडे शेतीसाठी चांगला पाऊस, पीक, कुटूंबात सुख समृध्दी रहावी,सामाजिक शांतता कायम रहावी यासाठी दुवा मागण्यात आली काल ईदच्या पूर्वसंध्येला अनिल सावंत यांनी शहर व तालुक्यातील मुस्लिम बांधवांना रमजान निमित्त दुधाचे वाटप केले..स्व. आ.भारत भालके यांची परंपरा त्यांनी कायम ठेवली ईद निमित्त आ.समाधान आवताडे, माजी मंत्री प्रा लक्ष्मण ढोबळे, भगीरथ भालके,दामाजी कारखान्याचे अध्यक्ष शिवानंद पाटील,भैरवनाथ उद्योग समूहाचे अध्यक्ष अनिल सावंत,शहा बॅकेचे अध्यक्ष राहूल शहा सभापती दिपाली ताड,नगराध्यक्षा सुनंदा आवताडे उपनगराध्यक्ष प्रा. येताळा भगत नगरसेवक अरुण किल्लेदार प्रशांत गायकवाड सोमनाथ माळी अश्विनी धोत्रे जिल्हा परिषद सदस्य प्रदीप खांडेकर काँग्रेस तालुकाध्यक्ष प्रशांत साळे शहराध्यक्ष ॲड राहुल घुले वंचित बहुजन आघाडीचे अजय गाडे शिवसेनेचे आबा लांडे तहसीलदार मदन जाधव, गटविकास अधिकारी गटविकास अधिकारी डाॅ.जस्मिन शेख खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष सिध्देश्वर आवताडे राष्ट्रवादीचे नगरसेवक अजित जगताप प्रवीण खवतोडे शिक्षण प्रसारक मंडळ संस्थेचे अध्यक्ष ऍड सुजित कदम आदीसह विविध पक्षाच्या नेत्यानी व हिंदू मित्र मंडळीनी मुस्लीम बांधवाना शुभेच्छा देत रात्री उशिरापर्यंत मुस्लिम बांधवांच्या घरी भेटी देत शिरखुर्म्याचा.व गुलगुल्याचा आस्वाद घेतला .सामाजिक कार्यकर्ते दिगंबर यादव हे रमजान ईद च्या पार्श्वभूमीवर अजमेर येथील खाजा गरीब नवाज शरीफ दर्ग्याला भेट देऊन तिथून त्यांनी मंगळवेढ्यातील मुस्लिम बांधवांना इदच्या शुभेच्छा दिल्या.