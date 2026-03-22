मंगळवेढ्यात रमजान ईद उत्साहात; शिरखुर्म्याच्या गोडीतून सलोख्याचा संदेश

मंगळवेढ्यात रमजान ईद उत्साहात साजरी करत हिंदू-मुस्लिम बांधवांनी एकत्र येत सामाजिक सलोखा दृढ केला.
Eid Celebrated with Harmony in Mangalwedha

Sakal

हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा: सकाळ वृत्त सेवा मंगळवेढा शहर व तालुक्यात रमजान ईद ऊत्साहात साजरी करण्यात आली. शिरखुर्मा व गुलगुल्याचा आस्वाद घेत अनेक हिंदू बांधवांनी मुस्लिम बांधवांना इदच्या शुभेच्छा दिल्या.मंगळवेढ्यात सामाजिक सलोख्याचे नाते शिरखुर्मा व गुलगुल्याच्या आस्वादाने अधिक दृढ झाले.

Eid-e-Milad celebration

Related Stories

No stories found.