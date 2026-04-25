Mangalevda Marriage Fraud: पहिले लग्न लपवून २.७० लाखांची फसवणूक; परप्रांतीय नववधू व एजंट महिलेवर मंगळवेढ्यात गुन्हा

मंगळवेढा : परप्रांतीय महिलेचे पहिले लग्न झाल्याचे माहित असतानाही मराठा समाजाची सांगून तिचे लग्न लावून देत तालुक्यातील लेडवे चिंचाळे येथील अविवाहीत तरुणाची दोन लाख 70 हजार रुपये घेऊन लग्न करून पसार होत फसवणूक केल्याप्रकरणी नवविवाहित पत्नीसह एजंट महिलेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला..या प्रकरणात पोलिस सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार विकास अवताडे रा.लेडवे चिंचाळे याने प्रकरणाची फिर्याद दिली असून तो अविवाहीत असल्याने त्याने लग्नासाठी मुलीचा शोध घेत लग्न जमवून देणाऱ्या एजंट सुरेखा सूर्यवंशी याच्याशी ओळख झाल्यानंतर आपल्या इतर नातेवाईका समवेत 16 एप्रिल रोजी उदगीर येथे सुरेखा सूर्यवंशी हिच्याकडे भेटायला गेले त्यावेळी उदगीरच्या बस स्थानकावर या सगळ्यांची भेट होऊन तिच्यासोबत असलेल्या मुलीची ओळख करून देत सुरेखा हिने ही मराठा समाजाची मुलगी असल्याचे सांगितले त्यावेळी दोन लाख 50 हजार रुपये रोख व वीस हजार रुपये फोन पे वर सोडण्यात आले लगेच लातूर उदगीर रोडवर रात्री 11 च्या दरम्यान गणपती मंदिरामध्ये हार घालून त्यांचे लग्न लावून दिले व गावी आल्यानंतर घरासमोर पुन्हा एकदा रितीरिवाजाप्रमाणे लग्न लावून दिले.दरम्यान 23 एप्रिल रोजी स. 6 च्या सुमारास त्याच्या घरामागे एम एच 08 झेड 7196 या क्रमांकाची चारचाकी गाडी आली. .या गाडीत ती नवविवाहीता बसून निघून जाण्याचा प्रयत्न केला या घटनेची खबर लागतात विनायक अवताडे यांनी त्या गाडीचा पाठलाग करत मंगळवेढा शहरापासून काही अंतरावर असलेल्या अवताडे पंपाजवळ या वाहनाला अडवले व बराच वेळ वादावादी झाल्यानंतर त्यांना तात्काळ पोलीस स्टेशनमध्ये हजर केले असता चौकशीत नवविवाहिता ही मराठा समाजाची नसून कुसुमाबेन देवाबाई घाटाळ रा.भारती पोस्ट वाणी जिल्हा बनसंकता गुजरात येथील असल्याचे समजले व तिचे यापूर्वी लग्न झाल्या असून तिला आपत्य आहेत यावेळी उपस्थित नातेवाईक अवाक झाले. पहिले लग्न झालेले माहीत असताना देखील पैसे घेऊन दुसरे लग्न लावून दिल्या प्रकरणी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला या घटनेने अविवाहीत तरुणांमध्ये खळबळ उडाली..अविवाहित तरुणांना गंडवण्याच्या उद्देशाने तालुक्याच्या दक्षिण भागातील एका गावात एकाच मुलीने त्याच गावातील घराजवळ राहणाय्रा दोन तरुणाबरोबर एकाच महिन्याभरात दोन विवाह करून पैसे घेऊन पसार झाल्याची घटना घडली. बदनामीच्या भीतीपुढे त्या दोन तरुणांनी फसवणूक करणाऱ्या महिलेवर गुन्हा दाखल नाही.