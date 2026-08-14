Mangalwedha Farmers: मंगळवेढ्यात शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट! शिरनांदगी तलाव आटला, ११ ट्रान्सफॉर्मरचा वीजपुरवठा खंडित

-हुकूम मुलाणीमंगळवेढा: मान्सून पावसाच्या हुलकावणी बरोबर म्हैसाळ योजनेचे पाणी शिरनांदगी तलावात न आल्यामुळे सध्या तलावातील पाणीसाठा संपत चालल्याने तलावालगतच्या 11 ट्रान्सफॉर्मरचा वीजपुरवठा खंडित केल्यामुळे शेतकऱ्यातून हाता तोंडाशी आलेली पिके जळून जाण्याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .तालुक्यात नदी व उजनी व म्हैसाळ कालव्याचे लाभक्षेत्र वगळता शिरनांदगी तलावामुळे शिरनांदगी,चिक्कलगी,महमदाबाद हु या परिसरातील 1500 हेक्टर पेक्षा अधिक जमीनीत बागायती लाभक्षेत्र मोठ्या प्रमाणात झाली. परंतु गेल्या दोन वर्षात हा मध्यम प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरून सांडव्यातून पाणी वाहिले सध्या कालव्याच्या वितरिकेतून रड्डे येथील सरपंचानी पाणी सोडण्याची मागणी करून देखील तलाव प्रशासनाकडून त्या लगतच्या शेतकऱ्यांना पाणी सोडले जात नाही..म्हैसाळचे पाणी तलावात सोडले नसल्याने दोन गावातील शेतकऱ्यात वाद देखील झाला. परंतु दरवर्षी म्हैसाळच्या वितरिकेतून पाणी सोडण्याची मागणी केली जात आहे. किमान पावसाळ्यात कृष्णा नदीतून वाहून जाणारे पाणी या तलावात सोडले तरी या तलावावर अवलंबून असणाऱ्या शेतीपिके जतन होऊ शकतात. तलावातील पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाईपलाईन देखील तलावातून केल्या त्यासाठी सोसायटी, राष्ट्रवादी बँका, पतसंस्थेच्या माध्यमातून कर्जरोखे घेतले. .परंतु या दोन वर्षातील उत्पन्नामुळे यातील कर्जाचा काही भाग कमी होण्याची शक्यता असतानाच सध्या त्याचा मोठा फटका ट्रान्सफॉर्मर वीजपुरवठा खंडित केल्यामुळे बसला आहे. अगोदरच पावसाने हुलकावणी दिली त्यात तलावातील पाण्यावर तग धरून असलेली पिके आता खंडित वीज पुरवठ्यामुळे जळून जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. वाढत्या बागायत क्षेत्राचा विचार करता म्हैसाळचे पाणी थेट तलावात करण्यासाठीचा प्रस्ताव सध्या शासन स्तरावर प्रलंबित आहे त्याला तात्काळ मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे..तलावातील पाण्यावर आमची शेती अवलंबून असे आहे शेजारच्या तालुक्यांमध्ये कृष्णा नदीचे वाहून जाणारे पाणी सोडल्यामुळे सोडले पण आमची तलावात पाणी सोडण्याची मागणी आहे परंतु अद्याप पाणी सोडले नाही त्यामुळे सध्या या भागातील पिके जतन करण्यासाठी मोठा संघर्ष पाण्याबरोबर खंडित वीज पुरवठ्यामुळे करावा लागत आहे.किसन थोरबोले शेतकरी..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.या तलावात म्हैसाळचे पाणी सोडण्यासंदर्भात नुकतीच आमदार समाधान आवताडे यांनी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याबरोबर बैठक घेतली आहे त्यामुळे येत्या काही दिवसात या भागातील शेती जतन करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक घेण्यासाठी पाठपुरावा करू.प्रदीप खांडेकर जिल्हा परिषद सदस्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.