सोलापूर

Solapur Power Cuts: मंगळवेढा ग्रामीण भागात संध्याकाळी भारनियमन; महावितरणच्या अनोख्या कारभारावर नागरिकांचा संताप

मंगळवेढा तालुक्यात संध्याकाळी ७.१५ ते १० वाजेपर्यंतच्या भारनियमनामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी, विद्यार्थी व महिलांमध्ये संताप; महावितरणच्या अनोख्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह
Power Cut

Power Cut

esakal
हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा : यतालुक्याच्या ग्रामीण भागात कृषी फिडरवर संध्याकाळी 7.15 ते रात्री 10 दरम्यान भारनियमन सुरू केल्यामुळे नेमक्या महत्त्वाच्या कामाच्या वेळी वीजपुरवठा बंद असल्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेमधून महावितरणच्या अनोख्ता भारनियमनाबद्दल संताप व्यक्त केला जात आहे.

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