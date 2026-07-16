Solapur Power Cuts: मंगळवेढा ग्रामीण भागात संध्याकाळी भारनियमन; महावितरणच्या अनोख्या कारभारावर नागरिकांचा संताप

मंगळवेढा : यतालुक्याच्या ग्रामीण भागात कृषी फिडरवर संध्याकाळी 7.15 ते रात्री 10 दरम्यान भारनियमन सुरू केल्यामुळे नेमक्या महत्त्वाच्या कामाच्या वेळी वीजपुरवठा बंद असल्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेमधून महावितरणच्या अनोख्ता भारनियमनाबद्दल संताप व्यक्त केला जात आहे..सध्या महावितरणच्या कारभाराबद्ल एका बाजूला स्मार्ट मीटर बसविण्यावर महावितरणची मनमानी सुरू असतानाच त्या कारभाराबद्दल वीज ग्राहकातून संताप असतानाच मंगळवेढ्यात नुकताच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने स्मार्ट मीटरची सक्ती करू नये याबाबत निवेदन देण्यात आले ही घटना ताजी असतानाच नदीकाठच्या भागात पाच तासाचा वीज पुरवठा करण्यावरून मंगळवेढा तालुका व इतर तालुक्यातील वेळापत्रकावरून शेतकऱ्यात संताप व्यक्त होताच तो पुर्ववत करण्यात आला असतानाच आता महावितरणने 7.15 ते 10 पर्यंत भारनियमन सुरू करून जनतेला त्रास देण्याचे धोरण स्वीकारले. ग्रामीण भागात सायंकाळच्या दरम्यान जनावराचे दुध काढणे, शालेय विद्यार्थ्यांचा अभ्यास व दैनंदिन महिलांचा स्वयंपाक आदी कामे ही साधारणतः दहाच्या पर्यंत असतात नेमकं याच काळात विजेचे भारनियमन सुरू करून महावितरण अनोखा कारभार सुरू केला. .या दरम्यान ग्रामीण भागात एखादी चोरीची घटना घडली तर त्याला जबाबदार कोणाला धरायचे असा देखील प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे तर दुसऱ्या बाजूला भालेवाडी येथे गेल्या अनेक दिवसापासून वायरमन नसल्यामुळे हे गाव पूर्ण अंधारात असून याकडे महावितरणचे दुर्लक्ष झाले आहे याबाबत ग्रामस्थांनी आज महावितरणच्या कार्यालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्याची भेट घेतली असता शाखा अभियंता कडून ग्रामस्थांना चुकीची भाषा वापरल्याचा आरोप उपकार्यकारी अभियंता यांच्या समक्ष करण्यात आला एकूणच महावितरणच्या कारभाराबद्दल भालेवाडी ग्रामस्थांच्या वतीने आंदोलनाचा इशारा सरपंच श्रीकांत दवले यांनी दिला. दरम्यान या प्रकाराबद्दल उपकार्यकारी अभियंता संतोष मरळी यांना विचारले असता भारनियमन हे कायमस्वरूपी नसून वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेल्या सूचनेनुसार केले जाते तर भालेवाडी येथील प्रकाराबाबत संबंधितांना योग्य समज देण्यात आली असून तेथील वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याबाबतच्या सुचना दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.