Huljanti Jatra : महालिंगरायाच्या भेटीच्या सोहळ्यात भंडाऱ्याची उधळण, लाखो भाविकांचा जयघोष

मंगळवेढा : कर्नाटक, महाराष्ट्र ,आंध्र प्रदेश राज्यातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या हुलजंतीच्या महालिंगराया महालिंगरायाच्या पालखीसह सात पालख्याच्या भेटीचा सोहळा याची देही याची डोळा अनुभवात, भंडाऱ्याच्या उधळणीत न्हावून निघाला यावेळी लाखो भाविकांनी महालिंगरायाचे चांगभलं जयघोष केला..धनगर समाजाचे आराध्य दैवत असलेल्या तालुक्यातील हुलजंती येथील महालिंगराया व हुन्नूर बिरोबा या गुरू- शिष्यासह सात देवतांच्या पालख्यांचा भेटीचा लाखो भाविकांनी यांची देही याची डोळा अनुभवला.जिल्ह्यातील सर्वात मोठा भेटीचा सोहळा असलेल्या हुलजंती येथे काल रात्री मुंडास बांधण्याचा सोहळा पार पडल्यानंतर आज दु. 4 च्या सुमारास महालिंगराया मंदिरालगतच्या ओढ्यात महालिंगराया -बिरोबा या गुरू- शिष्यासह शिरढोणचा बिरोबा- शिलवंती, बिज्जरगीचा बाळाप्पा, जिरअंकलगीचा बिरोबा, सोन्याळचा पांडुरंग- विठ्ठल यांची भेट झाली.नगारा व ढोल वाजवत प्रत्येक पालखी महालिंगराया पालखीस भेट देत असताना "महालिंगराया बिरोबाच्या नावानं चांगभलं'च्या गजरात आकाशात भंडारा, लोकर व खोबरे उधळण्यात आल्याने परिसर भंडाऱ्याने न्हाऊन निघाला..या भेटीच्या सोहळ्यासाठी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू व गोवा आदी राज्यांतून सुमारे सात ते आठ लाखांहून अधिक भाविक खासगी वाहनाने दाखल होऊन याची देही याची डोळा हा सोहळा अनुभवला. महालिंगराया व बिरोबा या गुरू-शिष्यासह अन्य देवतांच्या भेटीच्या सोहळ्यानंतर मंदिर परिसरात भाकणूक झाली.या भेटीच्या सोहळ्यास आ. समाधान अवताडे,आ.बाबासाहेब देशमुख,जिल्हाध्यक्ष शशीकांत चव्हाण,युवा मोर्चा अध्यक्ष सुदर्शन यादव, दामाजीचे उपाध्यक्ष तानाजी खरात प्रदीप खांडेकर,अंबादास कुलकर्णी, उद्योजक हनुमंत दुधाळ, शिवाजी पटाप,पप्पू काकेकर,विजय माने,गोविंद भोरकडे,नितीन पाटील,गुलाब थोरबोले, सरपंच मीनाक्षी कुरमुर्ते, शिवानंद कुरमुत्ते,शांताप्पा बिराजदार,सचिन चव्हाण यांनी भेट दिली. मंगळवेढा आगाराच्या 38 एस.टी.बसेसच्या 172 फेय्रा केल्या नियोजन आगार व्यवस्थापक संजय भोसले ,सहायक वाहतूक अधीक्षक शरद वाघमारे, वाहतूक निरीक्षक योगेश गवळी,रावसाहेब चव्हाण यांनी केले..Koregaon Crime: 'जयपूरमध्ये जमिनीच्या वादातून कोयत्याने वार'; रहिमतपूर पोलिस ठाण्यात परस्परविरुद्ध ११ जणांवर गुन्हा.तर कर्नाटक व महाराष्ट्रातील भाविकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी उपविभागीय पोलिस अधिकारी डाॅ.बसवराज शिवपुजे, पो. नि.दत्तात्रय बोरीगिड्डे , गुप्त वार्ता विभागाचे दिगंबर गेजगे सह पोलिस निरीक्षक,सहाय्यक पोलिस निरीक्षक व पोलिस उपनिरीक्षक , पोलिस कर्मचाय्रासह 119 पोलीस मित्राकडून भाविकांच्या गर्दीवर पोलिसांनी नियंत्रण ठेवले..सोलापूर व उंब्रजच्या भाकणुकीप्रमाणे लक्षवेधक असलेल्या महत्त्वपूर्ण असलेल्या हुलजंतीच्या महालिंगराया यात्रेत झालेल्या भाकणूकीत राजकारणात उलटापालथीचे संकेत दिले. पाऊस पाणी समाधानकारक असून ज्वारीचे पीक चांगले येणार आहे.लाल रंगाच्या वस्तू सर्वत्र दिसतील रोगराई प्रमाण वाढेल, बैलाची संख्या आणखीन घटणार आहे.शेळ्या मेंढ्याच्या किमती वाढणार आहेत शिवाय राजकीय राजकीय उलथापालथेची शक्यता देखील वर्तवली गेली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.