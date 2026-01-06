Solapur Journalists Day : मंगळवेढ्यात पत्रकार दिन उत्साहात; उपअधीक्षक डॉ. बसवराज शिवपुजे यांच्याकडून कार्याचा गौरव!

सलगर बुद्रुक (सोलापूर) : स्वातंत्र्यपूर्व काळात व स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाच्या जडणघडणीत पत्रकार व पत्रकारिता यांचा मोलाचा सहभाग आहे.त्यामुळेच पत्रकार हा समाजाचा आरसा आहे असे आपण मानतो,असे प्रतिपादन उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉक्टर बसवराज शिवपुजे यांनी केले. .मराठी पत्रकारितेचे जनक आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या जयंतीनिमित्त सालाबाद प्रमाणे सहा जानेवारीला राज्यभर पत्रकार दिन साजरा केला जातो. याच पत्रकार दिनाचे औचित्य साधून मंगळवेढा तालुक्यामध्ये पत्रकारांच्या कार्याचा गौरव करून त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी पत्रकार भावनांमध्ये मान्यवरांनी उपस्थिती दर्शवली होती. यावेळेस डॉक्टर शिवपुजे पुढे बोलताना म्हणाले की स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये पत्रकारिता ही लोकांमध्ये स्वातंत्र्याच्या ज्वाला ज्वलंत ठेवण्याच्या कार्यासाठी मैलाची दगड ठरली. .त्याचबरोबर देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर शिक्षण,रोजगार,सामाजिक मागासले पण,समाजातील वाईट रूढी परंपरा नष्ट करणे,देशाला सक्षम बनवण्यासाठी समाज प्रबोधन करणे हे कार्य पत्रकारितेने केले. देशामध्ये प्रामुख्याने तीन स्तंभ आहेत पण आपण पत्रकारितेचा चौथा स्तंभ म्हणून उल्लेख करतो. जरी चौथा स्तंभ म्हणून कुठेही कायदेशीर मान्यता नसली तरीही पत्रकारितेचे महत्त्व देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला नाकारता येत नाही. असे मनोगत उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉक्टर बसवराज शिवपुजे यांनी पत्रकार दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत असताना केले..दरम्यान शासनमान्य मंगळवेढा तालुका पत्रकार संघाच्या अध्यक्षपदी दै सकाळ या वृत्तपत्राचे बातमीदार महेश पाटील यांची निवड करण्यात आली.उपाध्यक्षपदी अनुक्रमे प्रसाद कसबे, दत्तात्रय कांबळे,प्रशांत माळी,अमीर अत्तार, खजिनदार दिगंबर गरंडे,कार्याध्यक्ष म्हाळाप्पा शिंदे,सहकार्याध्यक्ष महेश वठारे, सहखजिनदार राहुल मस्के, प्रसिद्धी प्रमुख येताळा खरबडे यांच्या निवडी करण्यात आल्या.आद्य पत्रकार बाळ शात्री जांभेकर यांच्या जयंती दिनी संपूर्ण महाराष्ट्रात पत्रकार दिन साजरा केला जातो..मंगळवेढ्यातील पत्रकार भवनात पत्रकार दिनी मंगळवेढा पत्रकार संघाच्या निवडी पार पडल्या. यावेळेस कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे संचालक बबनराव आवताडे,प्रमुख पाहुणे म्हणून मंगळवेढा उपविभागीय पोलीस अधीक्षक डॉ.बसवराज शिवपुजे,पत्रकार संघाचे संस्थापक अध्यक्ष दिगंबर भगरे आदी मान्यवर उपस्थित होते.यावेळेस मान्यवरांच्या हस्ते सर्व पत्रकारांचा सत्कार करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.