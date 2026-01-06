सोलापूर

Solapur Journalists Day : मंगळवेढ्यात पत्रकार दिन उत्साहात; उपअधीक्षक डॉ. बसवराज शिवपुजे यांच्याकडून कार्याचा गौरव!

Journalists Day Celebration Mangalwedha : मंगळवेढा येथे पत्रकार दिनानिमित्त उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. बसवराज शिवपुजे यांनी पत्रकारांच्या कार्याचा गौरव केला. याच कार्यक्रमात 'सकाळ'चे बातमीदार महेश पाटील यांची पत्रकार संघाच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली.
महेश पाटील
सलगर बुद्रुक (सोलापूर) : स्वातंत्र्यपूर्व काळात व स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाच्या जडणघडणीत पत्रकार व पत्रकारिता यांचा मोलाचा सहभाग आहे.त्यामुळेच पत्रकार हा समाजाचा आरसा आहे असे आपण मानतो,असे प्रतिपादन उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉक्टर बसवराज शिवपुजे यांनी केले.

