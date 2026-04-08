Mangalevedha Basaveshwar Memorial News: मंगळवेढ्यात महात्मा बसवेश्वर आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी सह्यांची लाट; एका दिवसात 1040 नागरिकांचा उत्स्फूर्त सहभाग

मंगळवेढा : जगदज्योती महात्मा बसवेश्वराचे मंगळवेढ्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे भव्य स्मारक उभारावे, या मागणीसाठी मंगळवेढेकरांच्या वतीने व्यापक सह्यांची मोहिम राबविण्यात आली. यामध्ये सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांसह नागरिकांनी यामध्ये उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. सायंकाळी साडेसात वाजेपर्यंत 1040 नागरिकांनी यामध्ये सह्या केल्या..मुरलीधर चौक येथे सकाळी १० ते रात्री ८ या वेळेत ही सह्यांची मोहिम आयोजित करण्यात आली होती. "आम्ही मंगळवेढेकर स्मारकाचे होणार साक्षीदार" या भावनेतून नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. विविध क्षेत्रातील नागरिक, युवक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक यांनी उपस्थित राहून या मागणीला पाठिंबा दर्शवला.अनेकांनी ही केवळ स्मारकाची मागणी नसून सामाजिक समतेच्या विचारांचा गौरव असल्याचे मत व्यक्त केले. मंगळवेढेकरांच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या सात दिवसांच्या "स्मारक प्रबोधन सप्ताहा" अंतर्गत या सह्यांची मोहिम राबविण्यात आली. या सप्ताहादरम्यान नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. .महात्मा बसवेश्वराचे जन्मस्थळ असलेल्या बक्षीस वन बागेवाडी येथून काढलेल्या सायकल रॅलीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्यानंतर शहरांमधून काढलेल्या मशाल रॅलीमध्ये देखील नागरिकांनी उस्फुर्त सहभाग नोंदवला महात्मा बसवेश्वरांचे विचार, त्यांचे समाजकारण आणि समानतेचा संदेश याबाबत माहिती देण्यात येत आहे. यामुळे युवकांमध्ये विशेष जागरूकता निर्माण होत असल्याचे आयोजकांनी सांगितले. या मोहिमेत सहभागी झालेल्या नागरिकांनी शासनाने तातडीने या मागणीची दखल घेऊन मंगळवेढा येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारावे, अशी ठाम भूमिका व्यक्त केली. जाती धर्माच्या भिंती बाजूला ठेवत आम्ही मंगळवेढेकर या भूमिकेतून शहरातील नागरिक या स्मारकाच्या लढ्यात सहभागी होत असल्यामुळे सध्या शहरातील वातावरण बसवमय झाले..स्मारक उभारणीमुळे शहराच्या सौंदर्यामध्ये भर पडणार आहे शहराच्या अर्थकारणाला देखील गती मिळणार आहे अशा परिस्थितीत स्मारक निर्मितीसाठी जनरेटा तयार होत आहे. सह्याच्या मोहिमेला देखील नागरिकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. त्यामुळे सरकार सकारात्मक निर्णय घेऊ शकेल. शिवाजीराव काळुंगे अध्यक्ष धनश्री परिवार.