Mangalwedha Municipal Tax Dues : मंगळवेढा नगरपंचायतीची 2.24 कोटींची कर थकबाकी; मुदतीत कर न भरल्यास नळ तोडणी, जप्ती व लिलावाची चेतावणी

मंगळवेढा : येथील नगरपंचायतीच्या हद्दीतील मालमत्ता कर (घरपट्टी), पाणीपट्टी तसेच इतर करांची 2 कोटी 24 लाख रुपये थकबाकी मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असल्याचे समोर आल्यामुळे थकबाकीदार नागरिकांनी तातडीने कर भरणा करावा, असे आवाहन नगरपरिषदेच्या वतीने करण्यात आले ..सध्या अनेक नागरिकांकडून अद्याप कर भरणा झालेला नसून त्यामुळे नगरपंचायतीच्या उत्पन्नावर व शिवाय विकासकामावर परिणाम होत आहे. शहरातील पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते यांसारख्या मूलभूत सेवा आणि विकासकामे सुरळीत ठेवण्यासाठी कर वसुली अत्यावश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले .नगरपरिषदेकडून थकबाकी वसुलीसाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली असून निर्धारित मुदतीत कर न भरल्यास संबंधित थकबाकीदारांवर महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील कलम १५२ व १५६ नुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. यामध्ये नळ कनेक्शन खंडित करणे, गाळे सील करणे, मालमत्ता जप्ती तसेच लिलावाची प्रक्रिया राबविण्यात येईल, असा इशारा मंगळवेढा नगरपंचायतिचे मुख्याधिकाय्रांनी दिला..चार वर्षे नगरपालिकेला लोकप्रतिनिधी नव्हते सध्या लोकप्रतिनिधी निवडून दिल्यामुळे शहरवासीयांच्या नगरपालिकेबरोबर लोकप्रतिनिधीकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत त्या अपेक्षाची पुर्ती करण्यासाठी नागरिकांनी देखील कर वेळेत भरणे आवश्यक आहे नागरिकांनी कोणतीही कारवाई टाळण्यासाठी तात्काळ कर भरणा करून प्रशासनास सहकार्य करावे,सुनंदा आवताडे,नगराध्यक्ष मंगळवेढा.कर वसुलीचे सद्यस्थितीमालमत्ता कर ( घरपट्टी ) एकूण मागणी- ₹2,99,56,841 वसुली- ₹ 1,75,91,225 थकबाकी- ₹ 1,23,65,616.पाणीपट्टीएकूण मागणी - ₹ 2,01,56,473वसुली - ₹ 1,00,52,035थकबाकी - ₹ 1,01,04,438.दृष्टिक्षेपघरपट्टी थकबाकी- ₹1.23 कोटींवरपाणीपट्टी थकबाकी- ₹1.01 कोटीमुदतीत कर न भरल्यास जप्ती व लिलावाची कारवाईमूलभूत सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी वसुली आवश्यक.