Mangalwedha Election : मंगळवेढा नगरपालिकेत क्रॉस मतदानाचा परिणाम; सुप्रिया जगतापचा पराभव; सुनंदा अवताडेला फायदा!

मंगळवेढा : नगरपालिका निवडणुकीत प्रभाग 4,7,9,10 या ठिकाणी झालेल्या क्राॅस ओटींगचा भाजपच्या उमेदवार सुप्रिया जगताप यांना फटका तर सुनंदा अवताडे यांना फायदा झाला. मात्र पक्षांतर्गत विरोध,ऐनवेळी लादलेली उमेदवारी,डावललेल्या उमेदवाराचा फटका भाजपला बसला मात्र आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या गोष्टी टाळून मोठ्या आत्मविश्वासाने सामोरे जावे लागणार आहे..सर्व सत्तास्थाने भाजपकडे असताना सुप्रिया जगताप यांचा निसटत्या मतांनी झालेला पराभव हा भाजप गोटामध्ये चिंता व्यक्त करणारा आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत यामध्ये झालेल्या चुका टाळण्याची गरज असल्याचे भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्यांनी बोलताना व्यक्त केले प्रभाग एक मधून शिवसेने मधून भाजपमध्ये प्रवेश केलेले प्रा.येताळा भगत व प्रतिक्षा मेटकरी ह्या विजयी झाल्या त्या प्रभागात सुप्रिया जगताप यांना 46 मताचे मताधिक्य मिळाले.प्रभाग दोन हा अजित जगताप यांचा हा बालेकिल्ला मानला जातो या प्रभागात अवताडे यांना 126 मताचे मताधिक्य मिळाले. .Maharashtra Nagar Parishad-Nagar Panchayat Election Result 2025 : राज्यात कुठं कुणाचा नगराध्यक्ष? दिवसभरातील निकालासंदर्भातील घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....या प्रभागात त्यांचे गट निवडणुकीतील सारथी प्रवीण गोवे यांनी आघाडी कडून आईसाठी उमेदवारी घेतली तर प्रमोद सावजी यांची उमेदवारी आघाडी साठी निर्णायक ठरली याचा भाजपला फटका बसला.प्रभाग तीन मध्ये एक जागा भाजपला बिनविरोध करण्यात भाजपांना यश आले मात्र दुसरी जागा भाजपने गमावली.शिवाय सुनंदा अवताडे यांना 94 मताचे मताधिक्य देखील मिळाले. प्रभाग चार मध्ये चंद्रकांत घुले आणि विजया गुंगे या मोठ्या फरकाने भाजपकडून विजयी झाले मात्र या प्रभागात सुनंदा अवताडे यांना 182 मताचे मताधिक्य मिळाले. .प्रभाग पाच मध्ये देखील आघाडीकडून अनिल बोदाडे व प्रीती सूर्यवंशी या कमी वयात विजय मिळवल्या. त्या प्रभागात सुनंदा अवताडे यांना 163 मताचे मताधिक्य मिळाले. प्रभाग सहा मध्ये भाजपकडून गौरीशंकर बुरकुल जवळपास 1100 मताने मताधिक्य घेतले. त्याचबरोबर मनीषा मेटकरी यादेखील चांगल्या मताधिक्याने विजयी झाल्या मात्र या प्रभागात सुप्रिया जगताप यांना फक्त 434 मताचे मताधिक्य मिळाले. नगरसेवकाप्रमाणे मताधिक्य मिळाले असते तर या नगरपालिकेचा वेगळा निकाल बघायला मिळाला असता प्रभाग सात मधून आघाडीचे सोमनाथ माळी व अश्विनी धोत्रे या विजयी झाल्या असल्या तरी या प्रभागातून मात्र सुप्रिया जगताप यांना चार मताचे मताधिक्य मिळाले. .Municipal Council Election: सत्तेचा खेळ महायुतीने जिंकला! मविआला नगरपरिषदांमध्ये जबर धक्का बसला; आघाडीचा डाव नेमका कसा फसला?.हा प्रभाग जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण यांच्या प्रभागात येतो. प्रभाग आठ मध्ये भाजपचे उमेदवार ज्या मताधिक्याने विजयी झाले तेवढे मताधिक्य जगताप यांना मिळाले नाही फक्त 24 मताचे मताधिक्य मिळाले आहे. चिन्ह बदलाचा फटका या प्रभागातील अपक्ष उमेदवारांना बसला प्रभाग नऊ मध्ये आघाडीचा एक आणि राष्ट्रवादीचा एक असे परस्पर विरोधी उमेदवार निवडून आले. या प्रभागात सुनंदा आवताडे यांना 232 मताचे मताधिक्य मिळाले. तर प्रभाग 10 मध्ये देखील प्रवीण खवतोडे राष्ट्रवादीकडून तर सीमा बुरजे आघाडीकडून हे दोन उमेदवार परस्परविरोधी उमेदवार निवडून आले. .गुलनाज काझी व सायरा काझी या दोघींच्या लढतीत सीमा बुरजे यांनी बाजी मारली. या प्रभागात सुप्रिया जगताप यांना 77 मताचे मताधिक्य मिळाले.एकूणच प्रभाग चार व नऊ मधील मताधिक्याचा सुनंदा अवताडे यांना प्रभाग एक ,सहा,सात,आठ,दहा मध्ये सुप्रिया जगताप यांना मिळाले असले तरी त्या विजयापर्यंत पोहोचू शकले नाहीत. मात्र पती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी असताना सुप्रिया जगताप यांनी पहिल्याच निवडणुकीत दिलेली लढत ही लक्षवेधक आहे त्याचबरोबर सुनंदा अवताडे यांनी मिळवलेला विजय देखील शहरासाठी महत्त्वाचा ठरला आहे.