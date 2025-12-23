सोलापूर

Mangalwedha Election : मंगळवेढा नगरपालिकेत क्रॉस मतदानाचा परिणाम; सुप्रिया जगतापचा पराभव; सुनंदा अवताडेला फायदा!

Cross Voting : मंगळवेढा नगरपालिका निवडणुकीत क्रॉस मतदानामुळे BJPला फटका बसला. सुनंदा अवताडे यांनी अनेक प्रभागांमध्ये मताधिक्य मिळवत विजय संपादन केला.
Cross Voting Impact in Mangalwedha Municipal Elections

Cross Voting Impact in Mangalwedha Municipal Elections

sakal
हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा : नगरपालिका निवडणुकीत प्रभाग 4,7,9,10 या ठिकाणी झालेल्या क्राॅस ओटींगचा भाजपच्या उमेदवार सुप्रिया जगताप यांना फटका तर सुनंदा अवताडे यांना फायदा झाला. मात्र पक्षांतर्गत विरोध,ऐनवेळी लादलेली उमेदवारी,डावललेल्या उमेदवाराचा फटका भाजपला बसला मात्र आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या गोष्टी टाळून मोठ्या आत्मविश्वासाने सामोरे जावे लागणार आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
political
mangalwedha
Maharashtra Politics
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com