Mangalwedha Election : मंगळवेढा नगरपालिका निवडणुकीत 2539 दुबार मतदारांची तक्रार, काँग्रेसचे निवेदन

The Echo of 'Voter Theft' Allegations : मंगळवेढा नगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप मतदार यादीत तब्बल २५३९ नावे दुबार असल्याचा आरोप करत, राष्ट्रवादी काँग्रेससह स्थानिक नेत्यांनी प्रांताधिकारी बी.आर. माळी यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे.
हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा : राहुल गांधी यांनी देशात मतचोरीच्या आरोप करत देशात उठवलेली राळ अद्याप शमली नाही. मंगळवेढा नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार यादी मध्ये तब्बल 2539 मध्ये हे दुबार असल्याची तक्रार प्रांताधिकारी बी.आर.माळी यांच्याकडे करण्यात आली.

