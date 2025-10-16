Mangalwedha Election : मंगळवेढा नगरपालिका निवडणुकीत 2539 दुबार मतदारांची तक्रार, काँग्रेसचे निवेदन

मंगळवेढा : राहुल गांधी यांनी देशात मतचोरीच्या आरोप करत देशात उठवलेली राळ अद्याप शमली नाही. मंगळवेढा नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार यादी मध्ये तब्बल 2539 मध्ये हे दुबार असल्याची तक्रार प्रांताधिकारी बी.आर.माळी यांच्याकडे करण्यात आली..यावेळी निवेदन देताना मतदारसंघ अध्यक्ष मारुती वाकडे, शहराध्यक्ष अॅड राहुल घुले, राष्ट्रवादीचे सोमनाथ माळी, गणेश धोत्रे, राजेंद्र चेळेकर, राजेंद्रकुमार जाधव,बाळासो बोडके,आदी उपस्थित होते. या संदर्भात त्यांनी दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, गेले चार वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका न झाल्यामुळे अनेक इच्छुकाचा हिरमोड झाला. या रखडलेल्या निवडणुका 31 जानेवारी पूर्वी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे निवडणूक हालचालीला वेग आला आहे.त्यामुळे.Pune News : अनधिकृत फ्लेक्सचा दंड नसल्याची उमेदवारांना घ्यावी लागणार एनओसी.लोकप्रतिनिधी होण्यासाठी अनेक इच्छुक होऊ लागले.या निवडणूक प्रक्रिये संदर्भातील प्रारूप यादी प्रसिद्ध करण्यात आली असून या यादीमध्ये तब्बल 2539 मते ही दुबार असून ही मतदार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यामध्ये समाविष्ट असल्याने त्याच यादीचे प्रसिद्धी करण्यात आले. परंतु लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान काँग्रेसने देशात तर राज्यात महाविकास आघाडी सरकारसह मनसेने मत चोरीवर आवाज उठवण्यास सुरुवात केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली दरम्यान नगरपालिका निवडणुका या खर्चिक झाल्यामुळे इच्छुक संभाव्य उमेदवार हे सध्या मतदार याद्या घेऊन डोळ्यात तेल घालू आपल्या प्रभागात मयत,दुबार,परगावी कोण आहे का ? याचा कसून शोध घेत आहेत. .या संदर्भात नगरपालिका प्रशासनाकडे नागरिकांच्या तब्बल तेराशे हुन अधिक तक्रारी अर्ज प्राप्त झाले. मतदार यादीतील मयत दुबार आणि परगावी नावे कमी केल्यास निवडणूक आयोगाचा देखील छाप आहे व इतर गोष्टीवर होणारा खर्चात बचत होणार आहे परंतु निवडणूक आयोग गेल्या काही वर्षापासून याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केल्यामुळे मतदार याद्या या फुगत चालल्या आहेत मंगळवेढा नगरपालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप यादीतील मयत व दुबार नावे कमी कमी केल्यास सर्वच इच्छुक उमेदवाराचा होणारा खर्च देखील कमी होणार आहे त्या दृष्टीने दुबार मतदारावर निवडणूक विभाग काय भूमिका घेते याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.