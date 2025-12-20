Mangalwedha News : मंगळवेढ्याच्या नगराध्यक्ष कोण? अभी की ताई! आज फैसला

मंगळवेढा - नगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारात नगराध्यक्ष पदाच्या महिला उमेदवारांनी आरोप प्रत्यारोप टाळून थेट होम-टू-होम संस्कृत प्रचारावर भर दिला. मात्र त्यांच्या समर्थकांनी आरोप प्रत्यारोपातून प्रत्युत्तर दिले परंतु मतदार मात्र आपला कौल कुणाला देणार हे आज मतपेटीत निश्चित करणार आहेत..मंगळवेढा नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदासह 19 जागेसाठी निवडणूक प्रक्रिया आज होत आहे. भाजपने एक जागा सोमनाथ अवताडे यांच्या रूपाने विरोध करून आपले खाते खोलले आहे.नगराध्यक्ष पदासाठी तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या सुनंदा आवताडे या सद्गुरु बैठकीला जात असल्यामुळे त्यांच्या बैठकीच्या महिलांशी संपर्क ठेवून दररोज सकाळी सहा वाजल्यापासून त्या सातत्याने मतदारांच्या घरोघरी व सार्वजनिक ठिकाणी जाऊन भेटी घेऊन आपल्याला आतापर्यंत आपण राजकीय प्रवेश केला नाही..मात्र, पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या आखाड्यात आले असून आपणाला विजयी करण्याची आवाहन केले तर भाजपच्या उमेदवार सुप्रिया जगताप या उच्चशिक्षित असून मॉलच्या व्यावसायिक कामावर लक्ष ठेवून प्रचाराच्या आखाड्यात आल्या.त्या अन्य महिला उमेदवारासमवेत होम टू होम घरोघरी जाऊन आपण शहराच्या विकासासाठी पतीबरोबर आपण उच्चशिक्षित असल्याने चांगले काम करू शकतो म्हणून आपणाला विजयी करा असे त्या आवाहन केले तिसऱ्या अपक्ष उमेदवार राजामती कौडूभैरी यांच राजकारणाशी कमी संबंध आहे..या तिरंगी लढतीत कोण विजयी होणार याची उत्सुकता असली तरी निवडणुकीतील खरी चुरशी आरोप प्रत्यारोपावर असते मात्र या तिन्ही महिलांकडून सुसंस्कृतपणातून प्रचार यंत्रणा स्वतःहून हाताळत आहेत मात्र त्यांचे समर्थक एकमेकांच्या गटावर आरोप प्रत्यारोपातून तुटून पडत आहेत. हा आरोप प्रत्यारोप सध्या पहिल्या टप्प्यांमध्ये खालच्या पातळीला गेला.प्रचाराचा दुसरा टप्पा देखील रंगतदार झाला. प्रभाग 1,2,4,6,7,8,10 या प्रभागातील लढती या एकास एक आहेत तर प्रभाग तीन मध्ये एका महिला राखीव जागेसाठी पाच महिला आखाड्यात आहेत. प्रभाग नो मध्ये एका महिलेसाठी 9 तर एका पुरुष जागेसाठी 4 उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत या ठिकाणी हाय व्होल्टेज लढत होत आहे तशीच लढत प्रभाग 10 मध्ये देखील होत आहे..निवडणुकीसाठी माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे व बबनराव अवताडे यांनी उतार वयात देखील कंबर कसली. त्याचबरोबर विधानसभेच्या पराभवानंतर भालके पती-पत्नी देखील रान उठवले. तसेच अरुण किल्लेदार व प्रतिक किल्लेदार यांनी देखील ही निवडणूक प्रतिष्ठेची करून ठेवली तर आईला नगराध्यक्ष करण्यासाठी सिद्धेश्वर अवताडे, सुशील अवताडे, शैलेश अवताडे यांनी कार्यकर्त्यांची फौज तैनात केली.तर भाजपकडून पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी प्रचाराचा शुभारंभ करून शहराच्या विकासासाठी आपण निधी मुबलक देऊ शकतो असे सांगत शहरात नगराध्यक्ष भाजपचा झाला पाहिजे ही भूमिका सांगितले. आमदार समाधान आवताडे यांनी देखील प्रमुख कार्यकर्त्याच्या घरी भेट देऊन निवडणूक यंत्रणा कार्यक्षम केली..तर अजित जगताप, प्रा. येताळा भगत, दिगंबर यादव यांनी शहर विकासात आ. समाधान आवताडे यांनी केलेल्या कामाची माहिती देत भाजप उमेदवाराला विजयी करण्याचे आवाहन केले लाडक्या महिला मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी चित्रा वाघ यांच्या सभेचे आयोजन करून भाजप सरकारने महिलांसाठी केलेले योजनेची माहिती देऊन मत परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला..एकूणच ही निवडणूक अतिशय चुरशीची झाली निवडणुकीचा कालावधी वाढल्यामुळे उमेदवारांना आर्थिक फटका बसला असला तरी मतदारसंघाचे मत परिवर्तन करण्यासाठी त्यांना पुरेसा वेळ मिळाला. कालच्या खत्तल रात्रीत कोण प्रभावी ठरले हे देखील यात महत्त्वाचे ठरणार आहे शिवाय वाढलेल्या वेळाचा फायदा नेमका कुणाला होणार हे उद्या होणाऱ्या मतमोजणीनंतर स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.