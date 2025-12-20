सोलापूर

Mangalwedha News : मंगळवेढ्याच्या नगराध्यक्ष कोण? अभी की ताई! आज फैसला

नगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारात नगराध्यक्ष पदाच्या महिला उमेदवारांनी आरोप प्रत्यारोप टाळून थेट होम-टू-होम संस्कृत प्रचारावर भर दिला.
sunand autade and supriya jagtap

sunand autade and supriya jagtap

sakal

हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा - नगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारात नगराध्यक्ष पदाच्या महिला उमेदवारांनी आरोप प्रत्यारोप टाळून थेट होम-टू-होम संस्कृत प्रचारावर भर दिला. मात्र त्यांच्या समर्थकांनी आरोप प्रत्यारोपातून प्रत्युत्तर दिले परंतु मतदार मात्र आपला कौल कुणाला देणार हे आज मतपेटीत निश्चित करणार आहेत.

Loading content, please wait...
mangalwedha
Result
Municipal election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com