Mangalwedha News : मंगळवेढा पालिकेचे ऑनलाइन संकेतस्थळ सुरू; नागरिकांना तक्रार नोंदविण्याची सोय

मंगळवेढा : मंगळवेढा नगरपालिकेचा कारभार गतिमान व्हावा, पालिकेच्या कारभाराची माहिती व प्रश्न नागरिकांना मांडता यावे या दृष्टिकोनातून ऑनलाइन संकेतस्थळाचा पर्याय नागरिकांसाठी फायदेशीर असल्याचे प्रतिपादन धनश्री महिला पतसंस्थेच्या अध्यक्षा प्रा. शोभा काळुंगे यांनी व्यक्त केले..शहरातील नागरिकांना त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या संकेतस्थळाच्या उद्घाटन प्रसंगी त्या बोलत होत्या यावेळी व्यासपीठावर शिक्षण प्रसारक मंडळच्या संचालिका प्रा. तेजस्विनी कदम, नगराध्यक्षा सुनंदा अवताडे, डॉ. पुष्पांजली शिंदे, पक्षनेते प्रशांत गायकवाड, नगरसेवक सोमनाथ माळी, प्रमोद सावंजी, अनिल बोदाडे, अरूण किल्लेदार, विद्यागौरी अवघडे, प्रविण गोवे, यांच्यासह पालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते. .अपूर्ण कारंज्याचे बिल काढणार नाही.यावेळी बोलताना अध्यक्षा काळुंगे म्हणाल्या की,अन्य विभागातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना पालिकेच्या कामकाजाची माहिती होत नाही व त्यांच्या स्वतःच्या काही अडचणी मांडण्यासारखे ते कर्मचारी असल्यामुळे त्यांना पालिकेच्या कामकाजा दिवशी पालिकेत येणे शक्य होत नाही. .मात्र हा ऑनलाईनचा पर्याय त्यांच्यासाठी ठेवल्यामुळे त्यांना पालिकेच्या कामकाजाची माहिती होईल शिवाय त्यांच्या काही अडचणी मांडण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले संचालिका कदम म्हणाल्या की, आमच्या संस्थेत शिकलेल्या उच्चशिक्षित तरुणांनी शहराच्या विकासात योगदान दिले. .निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्ती येत्या काळात आपण पूर्ण करावी ऑनलाइनचा पर्याय नागरिकांसाठी दिला ही बाब देखील कौतुकास्पद आहे नगराध्यक्षा सुनंदा आवताडे म्हणाल्या की, ऑनलाईन सुविधेचा जास्तीत जास्त वापर करा. तुमची प्रत्येक सूचना मंगळवेढ्याला 'आदर्श शहर' बनवण्याच्या दिशेने पडलेले एक पाऊल असेल. .शहरातील नागरिकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी वेबसाइट लोकार्पण करत आहोत, पण हे फक्त पहिले पाऊल आहे. भविष्यात आपण एक 'स्मार्ट मोबाईल अॅप' घेऊन येत आहोत. या अॅपद्वारे मंगळवेढ्यातील प्रत्येक मंदिर, दवाखाना, हॉटेल आणि महत्त्वाची ठिकाणे भाविकांना एका क्लिकवर शोधता येतील. बाहेरून येणाऱ्या पाहुण्याला मंगळवेढ्यात आल्यावर कोणालाही रस्ता विचारण्याची गरज पडणार नाही, इतके सक्षम तंत्रज्ञान शहरात आणणार आहे..इनक्रेडिबल टेक सोल्युशन चे अभिजीत शिंदे यांनी या संकेतस्थळाचे तांत्रिक सहाय्य केले प्रास्ताविक नगरसेवक सोमनाथ माळी यांनी केले सुत्रसंचालन तृप्ती रसाळ यांनी केले..या वेबसाइटच्या माध्यमातून नागरिकांना आपल्या प्रभागातील नागरी समस्या, विकासकामांबाबतच्या सूचना आणि विविध तक्रारी थेट नोंदविता येणार आहेत. उद्याने, वाहतूक कोंडी, तीर्थक्षेत्र सुशोभीकरण, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, बंद पथदिवे यांसारख्या विषयांवरील सूचना आणि तक्रारी ऑनलाइन पाठविता येणार असून, त्या तक्रारीवर कोणती कारवाई झाली, ती कोणत्या टप्प्यावर आहे, याची माहितीही नागरिकांना पाहता येणार आहे. नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील दरी कमी होऊन संवाद अधिक थेट, सुलभ आणि परिणामकारक होणार आहे.