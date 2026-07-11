सोलापूर

Solapur: मंगळवेढा शहरातील प्रश्नासंदर्भात पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घेण्याची गरज

Demand for Faster Development in Mangalwedha Municipality: मंगळवेढा नगरपालिकेतील प्रलंबित प्रश्न, निधीची गरज आणि पूर्णवेळ मुख्याधिकाऱ्याच्या नियुक्तीसाठी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.
Solapur

Solapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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हुकूम मुलाणी

मंगळवेढा: नगरपालिका निवडणुकीत परस्पर विरोधी लढलेले सगळेच आता सत्तेत आल्यामुळे शहरवासीयाच्या अपेक्षा वाढल्या. अशा परिस्थितीत पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी जिल्हा नियोजन मधून अधिकचा निधी देण्यासह नगरपालिकेच्या प्रलंबित प्रश्नासंदर्भात अधिक लक्ष देण्याची मागणी समोर येत आहे.

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