Solapur: मंगळवेढा शहरातील प्रश्नासंदर्भात पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घेण्याची गरज

हुकूम मुलाणीमंगळवेढा: नगरपालिका निवडणुकीत परस्पर विरोधी लढलेले सगळेच आता सत्तेत आल्यामुळे शहरवासीयाच्या अपेक्षा वाढल्या. अशा परिस्थितीत पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी जिल्हा नियोजन मधून अधिकचा निधी देण्यासह नगरपालिकेच्या प्रलंबित प्रश्नासंदर्भात अधिक लक्ष देण्याची मागणी समोर येत आहे..सात महिन्यापूर्वी झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत भाजप व तीर्थक्षेत्र आघाडी अशी लढत झाली या लढतीत पालिकेवर भाजपाला वर्चस्व प्रस्थापित झाले असले तरी नगराध्यक्षपदाची जागा जिंकता आली नाही. प्रचारादरम्यान पालकमंत्री गोरे यांनी केंद्रात राज्यात सत्ता शिवाय पालिकेला अधिकचा निधी देण्यासाठी आपण लक्ष घालू शहरवासीयांना भाजपचे नगरसेवक सर्वाधिक निवडून द्या निधी आम्ही देतो..Pune: मोशीत बचाव कार्यासाठी अत्याधुनिक यंत्राची मदत; ‘एनडीआरएफ’कडून शर्थीचे प्रयत्न; आठ जणांचा शोध सुरू.असे सांगितले होते त्यामुळे नगरसेवक देखील सर्वाधिक भाजपचे आले मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तीर्थक्षेत्र आघाडीचे नगरसेवक आणि भाजप यांच्यात पालकमंत्री जयकुमार गोरे व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण यांनी योग्य समन्वय साधल्यामुळे सगळे सत्ताधारी पक्षात आल्यामुळे केंद्रातील राज्यातील जिल्ह्यातील सत्तेचा फायदा घेऊन नगरपालिकेला अधिकचा निधी व जास्तीचा विकास कसा करता येईल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे गेल्या अनेक वर्षापासून पालिकेला पूर्णवेळ मुख्याधिकारी नाही..भूमिगत गटार व हद्दवाढीचा प्रश्न राज्यस्तरावर प्रलंबित आहे. पालिका स्तरावर अनेक प्रमुख प्रश्न रखडले आहेत त्यामुळे रखडल्या प्रश्नावर तातडीने निपटारा होत नाही उलट पक्षी पाच नगरसेवकांनी नगरपालिकेच्या आरोग्य विभागातील साहित्य खरेदीचा प्रश्न प्रश्नावरून तक्रार करून कार्यालय सिल करण्याचा प्रकार उघडकीस आला दरम्यान आणखीन काही नगरसेवक व्हाट्सअप स्टेटस च्या माध्यमातून शहरातील आणखीन काही भष्ट्र प्रश्न लवकरच समोर येतील असे सूचक विधान देखील करीत आहेत मात्र सर्वसामान्य नागरिकांनी ज्या अपेक्षेने नगरपालिकेमध्ये गेली पाच वर्षापासून प्रलंबित असलेले नसलेले लोकप्रतिनिधी निवडून दिले सध्या त्यांच्याकडून विकास कामाची अपेक्षा केली जात आहे..Chiteri Art: झाशीच्या ज्यूट बॅग्जवर उमटली बुंदेली 'चितेरी कला'! CM युवा योजनेमुळे पारंपारिक हस्तकलेला मिळाली कॉर्पोरेट बाजारपेठ.मात्र विकास कामाची अपेक्षा करताना अधिकारी देखील पालिकेत असणे आवश्यक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत नगराध्यक्ष सुनंदा आवताडे बबनराव आताडे खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर अवताडे यांच्यासह आघाडीच्या सर्व नगरसेवकांनी भाजप उमेदवाराला सहकार्य करण्याची भूमिका बजावली. आता पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी पालिकेच्या कारभारात लक्ष घालून पालिकेला जे जे आवश्यक आहे मुख्याधिकारी पद असेल अधिकचा निधी असेल त्यासाठी लक्ष देण्याची गरज आहे..यासाठी सर्व पक्षांनी नगरसेवकाबरोबर संदर्भ बैठक लावून त्यावर तोडगा काढावा अशी मागणी समोर येत आहे सध्या शहरवासीय मोकाट जनावरे पडक्या इमारती स्वच्छता आरोग्य पाणी या प्रश्नावरून आपली मते सध्या सोशल मीडियातून व्यक्त करीत आहेत परंतु त्याकडे प्रशासन गांभीर्याने घेत नसल्याचे सध्यातरी चित्र आहे त्यामुळे यापुढील काळात परस्पर विरोधी लढलेले नगरसेवक नगराध्यक्ष आता सत्ताधारी पक्षात गेल्यामुळे शहराच्या विकासावर अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.