Solapur Political : राष्ट्रवादी काँग्रेस कुणाशीही आघाडी करेल पण भोसे गट सोडून :- निवडणूक प्रभारी रामेश्वर मासाळ

Mangalwedha ZP Election : मंगळवेढा तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने आगामी निवडणुकांसाठी 'स्वबळ' किंवा 'सन्मानजनक आघाडी'चा पवित्रा घेतला आहे.
हुकूम मुलाणी ​
मंगळवेढा : जिल्हा परिषद पंचायत समितीची निवडणूक स्वबळावर लढण्याची तयारी असून आघाडी किंवा मित्र पक्षाकडून सन्मान जनक जागा दिल्या तर ठिक पण भोसे जिल्हा परिषद गटाचा हक्क आबादीत ठेवून आघाडी करू असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निवडणूक प्रभारी रामेश्वर मासाळ यांनी केले.

