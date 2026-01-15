Solapur Political : राष्ट्रवादी काँग्रेस कुणाशीही आघाडी करेल पण भोसे गट सोडून :- निवडणूक प्रभारी रामेश्वर मासाळ

मंगळवेढा : जिल्हा परिषद पंचायत समितीची निवडणूक स्वबळावर लढण्याची तयारी असून आघाडी किंवा मित्र पक्षाकडून सन्मान जनक जागा दिल्या तर ठिक पण भोसे जिल्हा परिषद गटाचा हक्क आबादीत ठेवून आघाडी करू असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निवडणूक प्रभारी रामेश्वर मासाळ यांनी केले..आगामी जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या इच्छुक पदाधिकाऱ्यांची बैठक शहरातील ढगे डिजिटलच्या सभागृहात घेण्यात आली त्यावेळी ते बोलत होते यावेळी व्यासपीठावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रांतिक सदस्य अरुण किल्लेदार, विजय खवतोडे पांडुरंग ताड, नगरसेवक सोमनाथ माळी, नगरसेवक प्रवीण खवतोडे, नजीर इनामदार, मतदारसंघ अध्यक्ष संजय कट्टे, तालुकाध्यक्ष भारत बेदरे,शहराध्यक्ष ज्ञानेश्वर भगरे यांच्यासह ग्रामीण भागातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी उपस्थित होते यावेळी बोलताना निवडणूक प्रभारी मासाळ म्हणाले की, मंगळवेढा तालुका हा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मानणारा तालुका आहे .Solapur Election Result: १६ जानेवारीला सोलापूर महापालिका मतमोजणी; पाहा कुठे मोजले जातील तुमचे मत? .या तालुक्यात सत्ता नसताना पश्चिम महाराष्ट्रात एकमेव मंगळवेढा नगरपालिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या ताब्यात होती. अजितदादा सूचनेनुसार आम्ही पक्षाचे काम प्रामाणिक परत करत आहोत विधानसभेला त्यांच्या सूचनेनुसार प्रशांत परिचारक, स्व.भारत भालके व आ. समाधान आवताडे यांना विधानसभा निवडणुकीत प्रामाणिकपणे मदत करण्याचे काम केले. या तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पुन्हा उभारी घेण्यासाठी कार्यकर्ते सज्ज झालेले आहेत.युतीसाठी आम्ही कुणाकडे जाणार नाही. .मात्र भोसे व लक्ष्मी दहिवडी हे दोन जिल्हा परिषद गट आणि चार पंचायत समिती गण देणाऱ्या पक्ष व आघाडीबरोबर आम्ही युती करण्यास तयार आहे मग तो कोणत्याही पक्षाचा आणि कोणत्याही गटाचा असला तरी चालेल. त्यासाठी आम्ही मात्र पक्ष चिन्हावर जागा लढवणार आहोत अजितदादा यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून जिल्ह्यात अनेक जण राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करत आहेत त्यामुळे आगामी जिल्हा परिषद अध्यक्ष सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा असेल असा विश्वास त्यांनी यावेळी बोलताना दिला तालुकाध्यक्ष भारत बेदरे यांनी आगामी निवडणूक पक्षाच्या चिन्हावर लढण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस तयार आहे मित्र पक्षाकडून सन्मान जनक जागा मिळाल्या तर आघाडी करू अन्यथा कार्यकर्त्यांच्या बळावर स्वबळावर लढण्याचा पर्याय समोर ठेवून निवडणुकीला सामोरे जाऊ.यावेळी पांडुरंग ताड, विजय खवतोडे, संजय कट्टे,ज्ञानेश्वर भगरे यांची भाषणे झाली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.