Solapur Mangalega News: पंतप्रधानाच्या आवाहनाची अंमलबजावणी मंगळवेढ्याच्या सभापती एसटी बसने पंचायत समितीत

मंगळवेढा : अमेरिका इस्राइल इराण युद्धामुळे पाश्चिमात्य राष्ट्रात निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनता व लोकप्रतिनिधींना इंधन बचतीबाबत केलेल्या आवाहनाला पंचायत समितीच्या सभापती दिपाली ताड यांनी प्रतिसाद देत आज त्यांनी पाटकळ ते मंगळवेढा हा एसटी प्रवास करत पंचायत समिती कार्यालयात दाखल झाल्या. पंतप्रधानाच्या आवाहनाची अंमलबजावणी करणाऱ्या मंगळवेढ्यातील त्या पहिल्या लोकप्रतिनिधी ठरल्या..गेली चार वर्षे पंचायत समिती प्रशासक असल्यामुळे प्रशासकीय कामात मोठा विस्कळीतपणा आला होता.गेल्या चार महिन्यापूर्वी झालेल्या पंचायत समितीच्या निवडणुकीनंतर पंचायत समितीला लोकप्रतिनिधी मिळाले त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांची सभापतीच्या दालनात त्यांचे प्रश्न घेऊन हजेरी असते सभापती देखील तत्परतेने ह्या लोकांचे प्रश्न सोडवत असल्यामुळे सध्या त्यांच्याकडून लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या..अशा परिस्थितीत सध्या सुरू असलेली उन्हाळ्याची तीव्रता त्याच्या पार्श्वभूमीवर आगामी पावसाळ्यातील करावयाच्या उपायोजना त्यामध्ये विशेषतः शिक्षण विभागात असलेली रिक्त पदे, स्वच्छता, आरोग्य विषयक प्रश्न, त्याचबरोबर खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारीबाबतच्या नियोजन यासाठी सभापतींची भूमिका महत्त्वाची असल्यामुळे त्यांच्याकडून लोकांच्या अपेक्षा वाढल्यामुळे सध्या त्यांनी पंचायत समिती जाताना चार चाकी बाजूला ठेवत कार्यालयीन वेळे दरम्यान एसटी बसने प्रवास करत पंतप्रधानाच्या आवाहनाची अंमलबजावणी केली या प्रवासादरम्यान त्यांना प्रवाशांनी या मार्गावर आणखी नवीन बसेस सोडण्यात याव्यात सोडण्यात येणाऱ्या बसेस या चांगल्या असाव्यात सध्या आगारातील बस या सातत्याने ग्रामीण मार्गावर बंद पडत आहेत. .पुढील महिन्यात शाळा महाविद्यालय सुरू होणार आहेत त्या पार्श्वभूमीवर जास्तीच्या बसेस देखील या मार्गावर सोडण्याची आवश्यकता आहे याबाबत आ.समाधान आवताडे यांच्या नेतृत्वाखाली या भागातील प्रवाशा बरोबर तालुक्यातील जनतेच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यावर आपला भर राहील असा विश्वास त्यांनी या प्रवासादरम्यान प्रवाशांची झालेल्या चर्चेत बोलताना दिला. मंगळवेढा बस स्थानकावर अधिकाऱ्यानी त्यांचे स्वागत केले.यावेळी महामंडळाचे अधिकारी व प्रवासी उपस्थित होते.