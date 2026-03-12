सोलापूर

Mangalwedha Panchayat Samiti: मंगळवेढा पंचायत समिती सभापतीपदाची उत्सुकता; तासाभरात निर्णय; भाजपकडून तीन महिला दावेदार

Mangalwedha Panchayat Samiti President Post: मंगळवेढा पंचायत समिती सभापतीपदासाठी भाजपकडून तीन महिला दावेदार असून, आ. समाधान आवताडे यांनी कार्यकर्त्यांचे मत जाणून घेतले. कोणाला संधी मिळेल हे अद्याप निश्चित नसून चर्चेनंतर तासाभरात अंतिम निर्णय होणार आहे.
मंगळवेढा: मंगळवेढा पंचायत समितीच्या सभापतीपदी कुणाला संधी द्यावी यावर आ.समाधान आवताडे यांनी तालुक्यातील कार्यकर्त्यांचे व इच्छुकांचे मत जाणून घेतले मात्र यावर अधिकृतरित्या कोणत्याच नावावर शिक्कामोर्तब झाले नसून ते सभापतीच्या दरम्यान पुन्हा थोड्याच वेळात पुन्हा एकदा याबाबत चर्चा करून अंतिम निर्णय घेणार असल्याने समजते. त्यामुळे पंचायत समितीचे दावेदारी नेमकी कुणाच्या गळ्यात पडते याची उत्सुकता लागली.

