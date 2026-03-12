Mangalwedha Panchayat Samiti: मंगळवेढा पंचायत समिती सभापतीपदाची उत्सुकता; तासाभरात निर्णय; भाजपकडून तीन महिला दावेदार

मंगळवेढा: मंगळवेढा पंचायत समितीच्या सभापतीपदी कुणाला संधी द्यावी यावर आ.समाधान आवताडे यांनी तालुक्यातील कार्यकर्त्यांचे व इच्छुकांचे मत जाणून घेतले मात्र यावर अधिकृतरित्या कोणत्याच नावावर शिक्कामोर्तब झाले नसून ते सभापतीच्या दरम्यान पुन्हा थोड्याच वेळात पुन्हा एकदा याबाबत चर्चा करून अंतिम निर्णय घेणार असल्याने समजते. त्यामुळे पंचायत समितीचे दावेदारी नेमकी कुणाच्या गळ्यात पडते याची उत्सुकता लागली. .सभापतीपदाच्या सर्वसाधारण महिला जागेसाठी सध्या भाजपकडून तीन महिला या दावेदार आहेत. त्यामधील दोन महिला या मराठा समाजाच्या आहेत तर एक महिला लिंगायत समाजाची आहे.त्यामुळे चुरस निर्माण झाली..Solapur News: साेलापूरातील ‘त्या’ सात ग्रामसेवकांवर होणार निलंबनाची कारवाई; मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम घेणार निर्णय! .आ. अवताडे यांनी आज दिवसभरात तालुक्यातील सर्व प्रमुख कार्यकर्ते व संभाव्य इच्छुकांच्या मते जाणून घेतले कुणाला संधी द्यावी आणि भविष्यातील आपले राजकीय गणिते कशी राहतील..Miraj Panchayat Samiti: शिंदे किंगमेकर! भाजपचे सर्वाधिक सदस्य तरीही काँग्रेसचा उमेदवार विजयी; २१ वर्षांची तरुणी सभापती.याचा कल कार्यकर्त्याकडून जाणून घेतला.परंतु या चर्चेदरम्यान आ. अवताडे यांनी कोणताही धोकांना न पत्करता संभाळ इच्छुकाचे नाव गुलदस्त्यात ठेवले त्यामुळे पुढील वर्षी होणाऱ्या दामाजी कारखान्याची निवडणूक व संभाव्य राजकीय गट मजबूत बांधणी करण्याच्या दृष्टीने कोणते राजकीय गणित व भविष्यातील राजकीय मोर्चेबांधणी लक्षात घेऊन आ.आवताडे कुणाला संधी देणार याची उत्सुकता तालुक्यासह जिल्हाला लागली..दरम्यान काल झालेल्या चर्चेदरम्यान आठ पैकी सहा सदस्य हे आ.समाधान आवताडे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे आहेत त्यामुळे पंचायत समिती उपसभापती यांचा संधी देताना पाच वर्षात सर्वांना विभागून संधी देण्याबाबत देखील या चर्चेत मत मांडण्यात आले. यावर तासाभरात निर्णय होऊन कोणाचे नाव समोर येणार हे स्पष्ट होणार आहे.सभापतीच्या निश्चितीनंतर उपसभापती पदासाठी नाव समोर येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.