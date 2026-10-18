Navratri Festival : मंगळवेढ्यात सप्तशृंगी मंडळाकडून 'पावनखिंड' देखावा साकार; इतिहास अनुभवण्यासाठी रस्त्यावर रांग

मंगळवेढा :येथील सप्तशृंगी नवरात्र महोत्सव मंडळाने 'पावनखिंड' हा ऐतिहासिक देखावा अतिशय हुबेहूब आणि जिवंत स्वरूपात साकारला आहे. खिंडीतील ते घनदाट जंगलाचे थरारक वातावरण, पावसाळी दिवसांचा पडणारा प्रभाव आणि पार्श्वभूमीवर घुमणाऱ्या मावळ्यांच्या मर्दानी घोषणा, यामुळे हा देखावा पाहताना काही क्षण आपण थेट शिवकाळात व इतिहासात गेल्याचा थरारक अनुभव दर्शनास आलेल्या नागरिकांना येत आहे. .शहरातील तरुणांच्या कल्पकतेला दाद हा भव्य आणि ऐतिहासिक देखावा मंगळवेढ्यातील स्थानिक तरुणांनी अत्यंत मेहनतीने आणि कल्पकतेने तयार केला आहे. पावनखिंडीचा तो थरार देखावा जसाच्या तसा उभा केल्यामुळे संपूर्ण शहरात आणि परिसरात या देखाव्याचे मोठे कौतुक होत आहे. पंढरपूर रोडवर वाहनांच्या आणि भाविकांच्या लांबच लांब रांगा हा प्रेक्षणीय देखावा पाहण्यासाठी सध्या मंगळवेढ्यात भाविक आणि शिवप्रेमींची अलोट गर्दी उसळली आहे.मंडळाकडून चोख नियोजन उत्सवाला गालबोट लागू नये आणि वाहतुकीची कोंडी होऊ नये, यासाठी सप्तशृंगी नवरात्र महोत्सव मंडळाचे सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते गर्दीवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. भाविकांना शिस्तीत दर्शन घेता यावे यासाठी मंडळाकडून चोख व्यवस्था करण्यात आली..दरवर्षी अनेक सामाजिक व प्रबोधनाचे उपक्रम राबवले जातात यंदा धान्यदान, मूकबधीराना,अन्नदान,दुष्काळात जनावरांना चारा वाटप रक्तदान शिबिर आरोग्य शिबिर असे विधायक उपक्रम राबवले परंतु भरकटलेल्या तरुणांना इतिहास समजावा या दृष्टिकोनातून आम्ही पावनखिंड हा देखाव्याचे सादरीकरण केले.समाधान डोंगरे, अध्यक्ष सप्तशृंगी नवरात्र महोत्सव मंडळ.नवरात्र भक्ती बरोबर शक्तीचा सण आहे ऐतिहासिक स्थळांची माहिती देण्यासाठी आम्ही 20 तरुणांनी एकत्र येत हा देखावा दिवसभराचे आमचे कामकाज करून पहाटे 4 पर्यंत देखाव्याचे काम केले. त्यासाठी सांगली संगमनेर पुणे इथून साहित्य उपलब्ध केले देखावा पाहण्यासाठी लागलेली भाविकांची रांग पाहता आम्ही केलेले प्रयत्न यशस्वी ठरले.डाॅ.ऋतुराज भगत मंगळवेढा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.