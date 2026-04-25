Solapur Crime News: ९० हजारांच्या बनावट लुटीचा पर्दाफाश; फिर्यादीच निघाला द्राक्ष खरेदीच्या रकमेचा चोर

मंगळवेढा: पोलीस असल्याची बतावणी करून द्राक्ष खरेदीसाठी जाणाऱ्या पिकअपचालकाला अडवून 90 हजाराची लूट केल्या प्रकरणाचा तपास पोलिसांनी लावला असून या प्रकरणात फिर्यादीत चोर निघाल्याचे स्पष्ट झाल्याने खळबळ उडाली..या प्रकरणाची फिर्याद इम्तिहाज मोहम्मद हुसेन वय 40 राहणार केलदी रोड बीडी कॉटर्स सागर जिल्हा शिवमोगा कर्नाटक हा बोलेरो गाडी क्रमांक के ए 18 बीड 2434 मधून द्राक्ष खरेदीसाठी जात असताना मंगळवेढा शिवारात 21 एप्रिल रोजी सकाळी 8.30 वाजता जात असताना काळ्या रंगाच्या बुलेटवर दोन अनोळखी तरुण येऊन गुटखा वाहतूक करतो का असे विचारात स्वतःकडील मराठीतील ओळखपत्र दाखवून गाडीची पडताळणी केली दरम्यान शीट खाली ठेवलेले 90 हजार रुपये काढून घेतले या प्रकरणानंतर चार किलोमीटर पाठलाग केला भरधाव वेगाने गेल्याने 90 हजाराची लूट केल्याप्रकरणी दोघा अनोळखी इसमाविरोधात गुन्हा दाखल केला.या गुन्ह्याच्या अनुशंगाने मंगळवेढा ते हुलजंती रोडवरील 19 सीसीटीव्ही कैमेरे चेक केले, तसेच मंगळवेढा ते हुलजंती जाणारे रोडवरील हॉटेल, ढाबे मधील सीसीटीव्ही चेक केले..तसेच फिर्यादी, वाहन मालक व साक्षीदार यांच्याकडे गुन्ह्याच्या अनुशंगाने मोबाईल कॉल्स, सीसीटीव्ही फुटेज ची पाहणी केली असता यातील फिर्यादी याने फिर्यादी मध्ये नमुद केलेल्या वेळेत व घटनास्थळाबाबत तफावत अढळुन आल्याने त्याच्यावर संशय आल्याने नमुद फिर्यादीस ताब्यात घेवुन त्याच्याकडे कसुन तपास केला असता त्याने सुरवातीस उडवा उडवीची उत्तरे दिली. त्यानंतर त्याच्याकडे अधिक कसुन तपास केला असता त्याने त्याच्याकडुन पैसे चोरी गेल्याचा बनाव करुन मालकाने शेतकऱ्यांकडुन द्राक्ष मागवीण्याकरीता त्याच्याकडे विश्वासाने सोपवलेली रक्कमेचा त्याने स्वताच अपहार केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. पोलिसांनी त्याला न्यायालयात हजर केले असता 27 एप्रिल पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली..सदरची कारवाई पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय बोरिगिड्डे, यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस उपनिरीक्षक नागेश बनकर, तपासी अंमलदार पोहेकाॅ तुकाराम कोळी, पोहेकॉ.श्रीमंत पवार, पोकॉ.अजय शिंदे यांनी हि कामगिरी पार पाडली.