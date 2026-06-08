Social Initiative: प्राध्यापक दांपत्याचा आहेराला नकार, वास्तुशांतीत फक्त वह्यांचा आहेर; १०,८१६ वह्या गरीब विद्यार्थ्यांना वाटपाचा संकल्प

मंगळवेढा : समाजात लग्न असो वा गृहप्रवेश,अशा समारंभांमध्ये मानापमान आणि महागडे आहेर देण्याची मोठी प्रथा आहे. मात्र, या रूढी-परंपरांना छेद देत मंगळवेढ्यातील एका उच्चशिक्षित प्राध्यापक पती पत्नीने सामाजिक बांधिलकीचे एक आदर्श उदाहरण समाजासमोर ठेवले आहे. आपल्या नवीन घराच्या वास्तुशांती समारंभाला येणाऱ्या पाहुण्यांकडून कोणताही आर्थिक किंवा वस्तूचा आहेर न स्वीकारता, फक्त शालेय वह्यांचा आहेर स्वीकारण्याचा अनोखा निर्णय या प्रा. विनायक कलुबर्मे व ज्योती कलुबर्मे कुटुंबीयांनी घेतला. यामध्ये जमा झालेल्या 10 हजार 816 वह्या गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांना मोफत वाटप करण्यात येणार आहेत. सामाजिक जाणिवेतून कौतुकास्पद निर्णय ठरला अनोख्या आग्रहामुळे वास्तुशांतीच्या निमित्ताने हजारो दर्जेदार वह्या जमा झाल्या. .येथील दामाजी महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या या प्राध्यापकांनी नुकतेच आपले नवीन विठाई हे घर बांधले. या घराच्या गृहप्रवेश व वास्तुशांती सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. सहसा अशा कार्यक्रमांमध्ये कपडे, चांदीच्या वस्तू किंवा रोख रक्कम आहेर म्हणून दिली जाते. परंतु, वाढत्या महागाईच्या काळात गरीब कुटुंबातील मुलांना शिक्षणासाठी वह्या-पुस्तके खरेदी करणे कठीण होते, ही बाब कलुबर्मे दामत्यांनी जवळून अनुभवली. यामुळेच त्यांनी आपल्या कौटुंबिक आनंदाच्या क्षणी समाजातील वंचित घटकाला मदत करण्याचे ठरवले. आमंत्रण पत्रिकेतूनच केले होते आवाहन प्राध्यापक कलुबर्मे कुटुंबीयांनी वास्तुशांतीच्या निमंत्रण पत्रिकेवरच "कृपया आहेर म्हणून कोणत्याही वस्तू किंवा रोख रक्कम आणू नये; त्याऐवजी शालेय विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त असणाऱ्या वह्या भेट द्याव्यात" असे सस्नेह आवाहन केले. त्यांच्या या आवाहनाला नातेवाईक, मित्रपरिवार आणि शिक्षण क्षेत्रातील सहकाऱ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. सोहळ्याला आलेल्या प्रत्येक पाहुण्याने प्राध्यापकांच्या या कल्पनेचे स्वागत करत मोठ्या प्रमाणावर वह्यांचे संच आहेर म्हणून दिले.."शिक्षकी पेशाला साजेसा आणि समाजातील इतर घटकांना अंतर्मुख करायला लावणाऱ्या या 'ज्ञानरूपी आहेर' उपक्रमाचे तालुक्यात प्रचंड कौतुक होत आहे..आठवडा भरात नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असल्याने या वह्यांचे वाटप तालुक्यातील शाळांमधील गरीब, अनाथ मुलांना केले जाणार आहे. "घर बांधणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. पण या आनंदाचा भाग जर समाजातील शेवटच्या घटकाला झाला, तर त्या वास्तूला खरा आशीर्वाद मिळतो. पुस्तके आणि वह्या हे ज्ञानाचे प्रतीक आहेत. हा छोटासा प्रयत्न एखाद्या गरजू विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाला गती देऊ शकला, तर आमच्या घराची वास्तुशांती खऱ्या अर्थाने यशस्वी झाली असे आम्ही मानू.प्रा. रूपाली कलुबर्मे मंगळवेढा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.