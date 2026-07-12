सोलापूर

Solapur: मंगळवेढा वगळून नदीकाठी पाच तासाचा वीज पुरवठा जिल्हाधिकाऱ्याच्या आदेशाने शेतकऱ्यात संताप

Farmers Protest Reduced Power Supply in Mangalwedha: सोलापूर जिल्ह्यात नदीकाठच्या कृषी पंपांना पाच तास वीजपुरवठ्याचा आदेश असताना मंगळवेढा तालुक्याला केवळ दोन तास वीजपुरवठा दिल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
Solapur

Solapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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हुकूम मुलाणी

मंगळवेढा: अलनिनोबाबत उपाययोजनेच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य टंचाई लक्षात घेता जिल्हाधिकाऱ्यांनी नदीकाठी कृषी पंपाचा वीज पुरवठा काही तालुक्यात पाच तासाचा करण्याचा आदेश दिला मात्र मंगळवेढा तालुक्यात मात्र दोन तासात आदेशामुळे तालुक्यातील शेतकरी वर्गातून जिल्हा प्रशासनाच्या या भूमिकेबद्दल संताप व्यक्त केला जात आहे.

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