Solapur: मंगळवेढा वगळून नदीकाठी पाच तासाचा वीज पुरवठा जिल्हाधिकाऱ्याच्या आदेशाने शेतकऱ्यात संताप

हुकूम मुलाणीमंगळवेढा: अलनिनोबाबत उपाययोजनेच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य टंचाई लक्षात घेता जिल्हाधिकाऱ्यांनी नदीकाठी कृषी पंपाचा वीज पुरवठा काही तालुक्यात पाच तासाचा करण्याचा आदेश दिला मात्र मंगळवेढा तालुक्यात मात्र दोन तासात आदेशामुळे तालुक्यातील शेतकरी वर्गातून जिल्हा प्रशासनाच्या या भूमिकेबद्दल संताप व्यक्त केला जात आहे..तालुक्यात भीमा नदीकाठी उचेठाण, बठाण,माचणूर,सिद्धापूर,अरळी या ठिकाणी बंधारे आहेत. तर बंधाऱ्याच्या दुसऱ्या बाजूला पंढरपूर मोहोळ आणि दक्षिण सोलापूर भागातील काही गावे येतात त्यापैकी उचेठाण बंधाऱ्यावर मंगळवेढा शहर व भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना अवलंबून आहे त्यामुळे पाण्यासाठीचा जास्तीचा वापर हा उचेठाण बंधाय्रावर'होत आहे..मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वच तालुक्यात नदीकाठच्या शेती पंपाला दोन तासाचा वीजपुरवठा ठेवल्यामुळे सध्या नदीकाठची ऊस,द्राक्षे,केळी इतर बागायत पिकासह भाजीपाला पिके धोक्यात आली. तालुक्याचा नदीकाठ साखर कारखान्याच्या गाळप हंगाम सुरुवातीपासून संपेपर्यंत ऊस पुरवठा करणारा भाग आहे मात्र उजनीतून गतवर्षी उशिरा पाणी सोडल्यामुळे नदीकाठ अगोदरच अडचणीत आहे त्यात सध्या पावसामुळे तर आणखीनच भर पडले आहे..Moshi Building Collapse : मोशी दुर्घटनेतील शोधमोहीम ८३ तासांनी संपली; अखेरच्या बेपत्ता कामगाराचाही मृतदेह सापडला, मृतांचा आकडा ९ वर .उजनीत पुरेसा साठा आहे तर वीर धरणातील पाणी देखील भिमा नदीपात्रात सोडले.भिमा नदीपात्रात पुरेशा पाणीसाठा देखील आहे मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी 10 जुलै रोजी दिलेल्या आदेशानुसार मंगळवेढा तालुक्यातील नदीकाठ वगळून शेजारच्या दक्षिण सोलापूर तालुक्यात पाच तासाचा वीज पुरवठा मात्र मंगळवेढा तालुक्यात दोन तासाचा आहे त्यामुळे प्रशासनाच्या मंगळवेढा तालुक्याचा तालुक्याबाबत दिलेल्या सवतीचा वागणुकीचा शेतकरी वर्गातून संताप व्यक्त केला जात आहे दरम्यान वीजपुरवठा पूर्ववत करावा अशी मागणी खा.प्रणिती शिंदे,आ. समाधान आवताडे, भाजप जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण, शिवसेनेच्या कामगार सेनेचे राजकुमार स्वामी यांनी मागणी केली आहे मात्र या मागणीची अद्याप प्रशासनाने दखल घेतली नाही..Moshi Building Collapse : मोशी दुर्घटनेतील शोधमोहीम ८३ तासांनी संपली; अखेरच्या बेपत्ता कामगाराचाही मृतदेह सापडला, मृतांचा आकडा ९ वर ."जिल्हाधिकाऱ्यांनी दक्षिण सोलापूरला ज्याप्रमाणे पाच तासाचा वीजपुरवठा कृषी पंपाला करण्याचा आदेश दिला त्याप्रमाणे मंगळवेढा तालुक्याला देखील द्यावा जिल्ह्यातील दोन तालुक्याला वेगळा आदेश देऊन शेतकऱ्यांमध्ये सरकारच्या भूमिकेबद्दल संभ्रम निर्माण होत आहे."-प्रशांत साळे, तालुकाध्यक्ष काँग्रेस"निसर्गाच्या पुण्याईने हिरवी झालेली पिके जाळुन सरकारला काय शेतकऱ्यांचे चित्ता रचायच विचार आहे वाटतं, मंगळवेढा सोडून सगळीकडे 4-5 तास लाईट चालू असताना सरकार लोकप्रतिनिधींचे पण ऐकणारे नाही का ? तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर सरकारने असा सुडाची भावना का ठेवली असा प्रश्न नदीकाटचे शेतकऱ्यांना पडला. "-अनिल बिराजदार, शेतकरी सिद्धापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.