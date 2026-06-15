सोलापूर

Solapur: कडक उन्हात तीव्रतेत मंगळवेढ्यात शाळाप्रवेशाची तयारी

Schools Reopen Amid Delayed Monsoon in Mangalwedha: मंगळवेढा तालुक्यात मान्सूनच्या विलंबामुळे कडक उन्हात शाळाप्रवेश उत्सव साजरा होणार आहे. शाळा सुरू, विद्यार्थ्यांचे स्वागत आणि शैक्षणिक वर्षाच्या तयारीला वेग आला आहे.
Solapur

Solapur

esakal

हुकूम मुलाणी ​
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हुकूम मुलाणी

मंगळवेढा: गेल्या महिनाभरापासून उन्हाच्या कडक झळामुळे उन्हाळी सुट्टीमुळे न भरलेली शाळा उद्यापासून सुरू होत असल्या तरी अजूनही तालुक्यात मान्सून पावसाचे आगमन न झाल्यामुळे कडक उन्हात उद्या शाळेत प्रवेशोत्सावाचे आयोजन करण्यात आले.

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