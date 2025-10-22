Mangalwedha News : मंगळवेढ्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे लोकार्पण, मनोज जरांगे पाटील सहित मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आमंत्रित

मंगळवेढा : शहरात लोकसहभागातून उभा करण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याचे लोकार्पण 26 ऑक्टोबरला होणार असून त्यासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना मंगळवेढ्यातील सकल मराठा समाज बांधवांच्या वतीने निमंत्रण देण्यात आले त्या निमंत्रणावर त्यांनी ग्रीन सिग्नल दिला. .शहरांमध्ये अनेक संतांचे वास्तव लाभल्याने संताची भूमी म्हणून मंगळवेढा शहराची ओळख राज्यभर निर्माण झाली.अशा परिस्थितीत शहरात 360 वर्षांपूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज विजापूर स्वारीवर जात असताना शहरातील भुईकोट किल्ल्यामध्ये त्यांनी मुक्काम केला अशा पदस्पर्श झालेल्या झालेल्या नगरीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अश्वारूढ पुतळा व्हावा ही येथील शिवभक्ताची मागणी होती त्यासाठी अनेक वेळा बैठका झाल्या परंतु त्याची अद्याप यश आले नाही. आ. अभिजीत पाटील यांनी स्वखर्चातून पुतळा उभा करून देण्याचे आश्वासन दिले होते..मात्र येथील मराठा बांधवांनी पुतळा उभारणीमध्ये सर्व समाज बांधवांचा सहभाग असावा या भावनेतून लोकसहभागातून उभा करण्याचा शेवटी निर्णय घेतला त्यानुसार तब्बल 31 लाख रुपये लोकसभागातून जमा करण्यात आले त्यातून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 18 फुट उंचीची 4.5 टन वजनाची अश्वारूढ पुतळ्याची उभारणी मूर्तीकार महेंद्र धोपटे यांच्या संकल्पनेतून करण्यात आली गतवर्षी हा पुतळा पुण्यावरून आणून मंगळवेढा शहरात ठेवण्यात आला शेवटी सुशोभीकरणासाठी शासनाने 75 लाखाचा निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतर याचे काम सुरू झाल.Crime: धक्कादायक! उपचारासाठी गेलेल्या २१ वर्षीय तरुणीसोबत संतापजनक कृत्य, मुलीनं सांगितली आपबिती, क्रूर डॉक्टर अटकेत.नगरपालिका निवडणुकीपूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळ्याचे लोकार्पण करण्याचा घाट येथील सकल मराठा समाज बांधवांनी घेतला त्या संदर्भात काल आ.समाधान आवताडे यांच्या अध्यक्षेतेखाली बैठक घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, यांच्याबरोबर मराठा आंदोलन मनोज जरांगे-पाटील, सार्वजनिक बांधकाम बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, खा. संभाजी राजे यांना या पुतळा लोकार्पण समारंभासाठी आमंत्रित करण्यावर एकमत झाले..त्यानुसार आज येथील सकल मराठा बांधवांनी आंतरवाली सराटी येथे जाऊन आंदोलन मनोज जरांगे-पाटील यांना याबाबतचे निमंत्रण देण्यात आले व त्यांनी या निमंत्रणाचा स्वीकार केला यावेळी सकल मराठा समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून ज्ञानेश्वर कोंडूभैरी, वारी परिवाराचे अध्यक्ष सतीश दत्तू, प्राध्यापक विनायक कलुबर्मे, चंद्रकांत काकडे आदी उपस्थित होते..लोकसहभागातून पुतळ्याची उभारणी केल्यामुळे शहराच्या सौंदर्यामध्ये भर झाली.पुतळ्यामुळे शहराला भेट देणाऱ्या बाहेर गावच्या नागरिकांच्या मनामध्ये आशादायक चित्र निर्माण करतील.अशा स्वरूपाची निर्माण केले आहेत. यामध्ये सर्व लोकांचा चांगला सहभाग मिळाला.अजित जगताप, अध्यक्ष अश्वारूढ पुतळा समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.