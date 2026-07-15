सोलापूर

Solapur: मंगळवेढ्यात स्पीड ब्रेकर वरून सोशल मीडियातून प्रशासनाची खिल्ली

Speed Breakers Trigger Public Outrage in Mangalvedha: मंगळवेढ्यातील स्पीड ब्रेकरांमुळे वाहनचालक त्रस्त असून सोशल मीडियावर प्रशासनाची खिल्ली उडवली जात आहे. सोलापूर, स्पीड ब्रेकर आणि वाहतूक सुरक्षितता यासंदर्भातील नागरिकांच्या तक्रारी आणि संपूर्ण घडामोडी जाणून घ्या.
Solapur

Solapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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हुकूम मुलाणी

मंगळवेढा: शहरातील शहीद किसन माने चौकापासून ते पंढरपूर रोड बायपास पर्यंत शहरात अपघात रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गतीरोधक उभारणी केल्यामुळे वाहनधारकांना वाहन चालताना मोठी कसरत करावी लागत असल्याने या गतिरोधकावरून ज्याने मंगळवेढ्याचे स्पीड ब्रेकर अनुभवले त्यांना आयुष्यातील चढउतार काहीच वाटत नाही अशा शब्दात सोशल मीडियातून खिल्ली उडवली जात आहे.

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