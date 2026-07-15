Solapur: मंगळवेढ्यात स्पीड ब्रेकर वरून सोशल मीडियातून प्रशासनाची खिल्ली

हुकूम मुलाणीमंगळवेढा: शहरातील शहीद किसन माने चौकापासून ते पंढरपूर रोड बायपास पर्यंत शहरात अपघात रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गतीरोधक उभारणी केल्यामुळे वाहनधारकांना वाहन चालताना मोठी कसरत करावी लागत असल्याने या गतिरोधकावरून ज्याने मंगळवेढ्याचे स्पीड ब्रेकर अनुभवले त्यांना आयुष्यातील चढउतार काहीच वाटत नाही अशा शब्दात सोशल मीडियातून खिल्ली उडवली जात आहे..टेंभुर्णी- विजयपूर महामार्ग हा मंगळवेढा शहरा बाहेरून जात असताना देखील अवजड वाहने शहरातून गेल्यामुळे अपघात होऊन आतापर्यंत दहा ते पंधरा जणांना जीव गमवावा लागला. सध्या या मार्गावरून वाहतूक देखील मोठ्या प्रमाणात वाढली.यावर मनसेचे जिल्हा समन्वयक नारायण गोवे यांनी वारंवार पत्र व्यवहार निवेदन व उपोषण करून वाहतूक बायपास मार्गे करावे व शहराच्या बाहेर कमी उंचीची कमान उभी करावी यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले त्यानंतर कमान देखील उभारण्यात आली..CBSE Three Language Policy: कोणतीही भाषा शिकणं वाया जात नाही, त्रिभाषा धोरणाला स्थगितीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार.मात्र अज्ञात वाहनाच्या धडकेने त्या कमानीची मोडतोड करून देखील अवजड वाहने शहरातून येत होती सध्या मरवडे रोड व पंढरपूर रोड या ठिकाणी पुन्हा 4.5 मिटरच्य् कमानीची उभारणी केली. मात्र कमानीच्या उंचीवरून त्यांचे पत्रव्यवहार सुरू आहे मात्र सध्या गतिरोधकावरून मात्र शहरात प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागल्या..मात्र शहीद किसन माने चौकापासून ते पंढरपूर रोड पर्यंत रस्त्यावर उभारण्यात आलेल्या गतीरोधकामुळे वाहनधारकाला मात्र मोठी कसरत करावी लागत आहे विशेषता मणक्याचे आजार असणारा वाहनधारकांना किंवा त्या वाहनात बसलेल्यांना याचा मोठा त्रास सोसावा लागत आहे त्यामुळे या गतिरोधकाच्या उंचीवरून नागरिकांतून उलट सुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागल्या गतिरोधक चुकवण्यासाठी बाजूने वाहन घेतले असता रस्त्यावरील कठड्यामुळे वाहन घसरून पडण्याचा धोका आहे त्यामुळे नाईलाजास्तव गतिरोधकावर जाताना देखील जावे लागत आहे अशा परिस्थितीत वाहनांना कधी शारीरिक इजा होण्यासाठी घटना घडू लागल्या..Maharashtra Rain Alert : आजपासून पाऊस पुन्हा सक्रिय ! मुंबईसह ६ जिल्ह्यांना येलो अलर्ट; तुमच्या जिल्ह्यांत कसे असेल हवामान ? जाणून घ्या."शहरातून जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावरती चीनच्या भिंती सारखे जुळे स्पीडब्रेकर जीवघेणे आहेत. त्याच्यामुळे अनेक गंभीर अपघात झाले. त्या रस्त्यावरून दररोज किमान 100 बसेस, 1000 चार चाकी वाहने, आणि 5000 दुचाकी जातात, त्यामुळे वाहन चालकासह प्रवाशांनी दिलेल्या एक लाख शिव्या तरी असे चुकीचे स्पीडब्रेकर करणारांना दररोज दिल्या जातात, याचातरी निदान विचार करा. स्पीडब्रेकर हे वेग मर्यादा कमी करण्यासाठी असतात, अपघात घडविण्यासाठी नसतात, एवढेही सामान्य ज्ञान नसणारी मंडळी कशी काय भरती केली जातात?"-ॲड. रमेश जोशी, नागरिक मंगळवेढा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.