SSC Result : मंगळवेढा दहावी निकालात ५.८४ टक्के घसरण; इंग्लिश स्कूलची स्वर्णश्री धनंजय पाटील ९९.८० टक्क्यांसह तालुक्यात अव्वल

मंगळवेढा : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने मार्च 2026 मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालांत परीक्षेचा (इयत्ता दहावी) तालुक्याचा निकाल 87.69 टक्के इतका लागला असून, बारावीच्या निकालाप्रमाणे दहावीच्या निकालात देखील घट झाली असून गतवर्षी दहावीच्या निकालाच्या तुलनेत यंदाच्या निकालात 5.84 टक्क्यांनी घटला.इंग्लीश स्कूल स्वर्णश्री धनंजय पाटील 99.80 गुण घेऊन तालुक्यात पहिली आली..या परीक्षेसाठी तालुक्यातून 3 हजार 442 विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली होती. त्यापैकी 3 हजार 347 विद्यार्थी परीक्षेसाठी पात्र ठरले. 673 विद्यार्थी विशेष प्रावीण्य घेऊन उत्तीर्ण झाले. 917 विद्यार्थी प्रथम श्रेणीत तर 897 विद्यार्थी द्वितीय तर 448 तृतीय श्रेणीत उत्तीर्ण झाले. असे एकूण 2 हजार 935 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. यंदा परीक्षा मंडळांनी कॉफीमुक्त परीक्षेसाठी परीक्षा केंद्रावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवल्याचा परिणाम या निकालावर दिसून आला. विशेषतः नंदेश्वर येथील केंद्रावरील दहा बनावट परीक्षार्थी या परिषदेमध्ये चर्चेचा विषय ठरले गतवर्षी 11 शाळाचा शंभर टक्के निकाल शंभर टक्के लागला यंदा त्यामध्ये 4 शाळांचा निकाल शंभर टक्के लागला.तर सुतार इंटरनॅशनल स्कूल लक्ष्मी दहिवडी व केंद्रीय विद्यालय तळसंगी निकाल कमी लागला. .शाळानिहाय निकालाची टक्केवारी इंग्लिश स्कूल, मंगळवेढा 92.79, नूतन प्रशाला, बोराळे 93.57 हनुमान विद्यामंदिर व ज्युनिअर कॉलेज, मरवडे 88.99, जवाहरलाल शेतकी हायस्कूल 91.48, विद्यामंदिर हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, सलगर बुद्रुक 86.66 , इंग्लिश स्कूल, भोसे 88.88, विद्यामंदिर हायस्कूल, लक्ष्मी दहिवडी 92.98, सिद्धेश्वर विद्यामंदिर, माचणूर 94.38, बाळकृष्ण विद्यालय, नंदेश्वर 89.32, महालिंगराया हायस्कूल, हुलजंती 73.46, कामसिद्ध विद्यालय, खुपसंगी 96.61, संत दामाजी हायस्कूल मंगळवेढा 94.73, माध्यमिक आश्रमशाळा, बालाजीनगर 76.08, इंग्लिश स्कूल, निंबोणी 96.55, माध्यमिक आश्रमशाळा, हुन्नूर 73.27, कै. दत्ताजीराव भाकरे प्रशाला, आंधळगाव 89.61, लक्ष्मीदेवी विद्या मंदिर रड्डे 78.33, संगम विद्यालय, डोंगरगाव 91.89, महाराणी ताराबाई गर्ल्स हायस्कूल, मंगळवेढा 91.91, बाळकृष्ण विद्यालय,भाळवणी 95.91,महासिद्ध विद्यामंदिर, डोणज 80.95,सिद्धनाथ विद्यालय, लेंडवे चिंचाळे 98.24, स्वामी विवेकानंद विद्यालय, गुंजेगाव 92.50,मातृलिंग हायस्कूल, सिद्धापूर 86.20, शारदा सिद्धनाथ विद्यालय, पाटखळ 92.85,शरद पवार विद्यालय, शरदनगर 78.73,माध्यमिक आश्रमशाळा येड्राव खवे 78.46, कै. श्रीपतराव माने विद्यालय, लवंगी 90,स्वामी विवेकानंद विद्यालय, गोणेवाडी 95, जुनोनी माध्यमिक विद्यालय, जुनोनी 86.95, गणेश विद्यालय, गणेशवाडी 66.66,शरदचंद्रजी कृषी विद्यालय, मारापूर 94.73,विलासराव देशमुख प्रशाला, कारखाना साईट 96.61,माध्यमिक शाळा, अरळी 92.68, भैरवनाथ विद्यालय, शिरनांदगी 80.48,वेताळ विद्यामंदिर, शिरशी 91.30, कै. लक्ष्मण दादा आकळे विद्यालय, हाजापूर 84.61,सदगुरू बागडे महाराज विद्यालय, बावची 97.77, एम. पी. मानसिंगका विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेज, सोड्डी 85.18, केंद्रीय निवासी विद्यालय, तळसंगी 33.82, नूतन मराठी विद्यालय 92.95, माध्यमिक आश्रम शाळा, पडोळकरवाडी 81.81,रेवणसिद्ध स्वामी विद्यामंदिर तळसंगी 90.69, सर्वोदय विद्यालय, शिवणगी 95,छत्रपती शिवाजी विद्यामंदिर, खोमनाळ 96.77,शरणबसवेश्वर विद्यामंदीर नंदूर 73.80, जवाहरलाल उर्दू हायस्कूल मंगळवेढा 91.66, विद्यानिकेतन विद्यालय जालीहाळ –हिवरगाव 93.54.ज्ञानदीप विद्यालय मंगळवेढा 91.52,सुतार इंटरनॅशनल स्कूल 33.१०० टक्के निकालाच्या शाळाकै. बाबूराव जाधव प्रशाला, धर्मगाव,ज्ञानदीप इंग्लिश मीडियम स्कूल, मंगळवेढा; उदयसिंह मोहिते पाटील इंग्लिश मीडियम स्कूल, मंगळवेढा,न्यू इंडीयन गुरुकुल शिरनांदगी.असाही योगायोगतालुक्यातील श्री महालिंगराया हायस्कूल हुलजंती या शाळेचा विद्यार्थी गुरुशांत अंबाजी सोनवणे व रेवणसिद्ध विद्यालय तळसंगीचा संस्कार तुकाराम व्हरगर तर तर इंग्लिश स्कूल ओम सरवदे यांनी सर्व विषयाला 35 गुण मिळवत 35 टक्के गुणानी उत्तीर्ण झाले.