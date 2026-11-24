-हुकूम मुलाणीमंगळवेढा : ऊस दरावरून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत मान्य केलेला तोडगा मंगळवेढ्यातील येथील साखर कारखानदारांनी मान्य केला नसल्यामुळे आज कचरेवाडी तील युरोपियन शुगर्स कारखान्याच्या प्रवेशद्वारावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने गव्हाण बंद आंदोलनाचा इशारा देत प्रवेशद्वारा आंदोलन सुरू केले..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात. यामध्ये नदीपट्ट्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा सहभाग दिसून आला. गेल्या आठवड्यात ऊस दरावरून कोल्हापूर जिल्ह्यातील आंदोलन यशस्वी झाल्यानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आपला मोर्चा सोलापूर जिल्ह्यावरकडे वळविला सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चामध्ये जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी मोठा प्रतिसाद दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीत 3250+100+100 हा फॉर्मुला निश्चित करण्यात आला. मात्र तो फॉर्मुला त्यानंतर पंढरपूर येथील काही साखर कारखानदारांनी मान्य केल्याने त्या भागातील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन मागे घेतले..मात्र मंगळवेढ्यातील साखर कारखानदारांनी अद्याप मान्य केला नसल्यामुळे याबाबतचे निवेदन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कारखानदार व तहसीलदार यांना देत जिल्हाधिकारी यांच्या समवेत ठरलेला फार्मूला मान्य करावा मान्यता गव्हाण बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला होता त्यानुसार आज युटोपियन कारखान्याच्या प्रवेशद्वारावर हे आंदोलन सुरू करण्यात आले यामध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा संघटक युवराज घुले, तालुकाध्यक्ष श्रीमंत केदार, अनिल बिराजदार, शंकर संघशेट्टी, शांताबा कुंभार, बंडू ढाणे, सुरेश कोळी,बाहुबली दोशी, तानाजी चव्हाण, रेवणसिद्ध सोलंकर,आदी सह शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. .दुष्काळी परिस्थितीमुळे जिल्ह्यातील बहुतांश ऊस हा जनावराच्या चाऱ्यासाठी वापरला गेला. तर नदीपट्ट्यामध्ये उजनी धरणातून नदीपात्रात सोडण्यात आलेले पाणी वेळेवर न सोडल्यामुळे त्या भागातील देखील ऊस शेती धोक्यात आली. त्यामुळे साखर कारखाने हे लवकर बंद होण्याची शक्यता आहे. शिवाय अशा परिस्थितीत ऊस दर अद्याप निश्चित केला नाही मग दर कधी निश्चित करणार असा प्रश्न ऊस उत्पादकातून उपस्थित केला जात असतानाच वाहन मालक ,तोडणी मालकाचे दर अगोदर निश्चित केला जातात परंतु ज्याच्यावर साखर कारखाना अवलंबून असतात त्यांचे दर निश्चित करण्यासाठी विलंब का लावला जातो असा प्रश्न देखील यावेळी उपस्थित करण्यात आला..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.यावेळी अनिल बिराजदार शंकर संघशेट्टी, युवराज घुले यांची भाषणे झाली. तालुक्यातील बहुतांश शेतकऱ्याचा ऊस हा खर्डी येथील सिताराम महाराज सहकारी साखर कारखान्याला जात आहे त्या कारखानदाराने देखील हा तोडगा मान्य केल्याचे पत्र स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.