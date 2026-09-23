सोलापूर

Mangalwedha News : कालव्याच्या गळतीने उजनीचे पाणी कर्नाटकात; मंगळवेढा तालुक्यातील प्रकार

यंदा मान्सून पावसाने ओढ दिल्याने तालुक्याच्या दक्षिण भागातील अनेक गावातील पिके संकटात असतानाच.....
ujani canal leakage water

ujani canal leakage water

sakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा - यंदा मान्सून पावसाने ओढ दिल्याने तालुक्याच्या दक्षिण भागातील अनेक गावातील पिके संकटात असतानाच पाटबंधारे विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे गेल्या चार दिवसापासून सीमावर्ती भागातील शेतकरी पिकांच्या पाण्यासाठी प्रतिक्षेत असताना चक्क पाणी कर्नाटक वाहून गेल्याने पाटबंधारे खात्याच्या निष्काळजीपणाबद्दल संताप व्यक्त होत आहे.

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