Mangalwedha News : कालव्याच्या गळतीने उजनीचे पाणी कर्नाटकात; मंगळवेढा तालुक्यातील प्रकार

मंगळवेढा - यंदा मान्सून पावसाने ओढ दिल्याने तालुक्याच्या दक्षिण भागातील अनेक गावातील पिके संकटात असतानाच पाटबंधारे विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे गेल्या चार दिवसापासून सीमावर्ती भागातील शेतकरी पिकांच्या पाण्यासाठी प्रतिक्षेत असताना चक्क पाणी कर्नाटक वाहून गेल्याने पाटबंधारे खात्याच्या निष्काळजीपणाबद्दल संताप व्यक्त होत आहे..तालुक्यातील नदीकाठचे क्षेत्र वगळता उर्वरित कालव्याच्या पाण्यावर व पावसावर अवलंबून आहे. उजनी कालवा क्रमांक 48 च्या शेवटच्या टोकाला कात्राळ व कर्जाळ व हुलजंती ही सीमावर्ती भागातील गावे येतात. मात्र कर्जाळ परिसरातील उजनी कालव्याच्या 48 क्रमांकाच्या कालव्यातून हे पाणी कर्नाटक (शिरढोण) मधून ओढ्यातून वाहून गेल्याचे सुकत चाललेल्या पिकासाठी पाण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कात्राळ व कर्जाळ परिसरातील शेतकय्रानी संबंधित खात्याला कळविले असता त्यांच्याकडून देखील निष्काळजीपणा झाला..उजनी पूर्ण क्षमतेने भरून देखील कालव्यातील लाभदायक शेतकऱ्यांना भविष्यात या गळतीमुळे पाणी कधी मिळणार? व गळती रोखण्यासाठी शासन निधी कधी उपलब्ध करणार? हा प्रश्न देखील या निमित्ताने महत्त्वाचा आहे.सध्या पावसाने ओढ दिल्यामुळे सीमावर्ती भागातील पिके संकटात आहेत. त्या पिकांना पाणी द्यावे म्हणून सातत्याने मागणी केली. मात्र तलावात पाणी सोडले जात नसल्याने शिवसेनेचे राजकुमार स्वामी यांनी आंदोलन केल्यानंतर बोराळे व नंदुर परिसरातील तलाव भरून दिले. मात्र कर्जाळ कात्राळ परिसरातील तलाव अद्यापही पाण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत..मात्र दरवर्षी कालव्यातील भराव दुरुस्त करून पाणी देण्याच्या बाबतीने संबंधित खात्याकडून दुर्लक्ष केल्याने हे पाणी परराज्यात वाहून गेल्यामुळे घरातील शेतकरी उपाशी ठेवून परराज्यातील शेतकऱ्यांची काळजी संबंधित खात्याकडून घेतली जात असल्याने शेतकरी वर्गातून संताप व्यक्त केला जात आहेकालव्याच्या भराव्याच्या गळती मधून पाणी वाहून गेले आहे. दुरुस्तीचा देणार आहे. निधी उपलब्ध झाल्यानंतर हे काम करण्यात येणार आहे.- नागेश जडे, शाखा अभियंता उजनी.कात्राळ व कर्जाळ परिसरातील बंधारे व तलावांमध्ये पाणी सोडण्याची गरज असताना, अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे पाणी अडवले जात नाही आणि हेच पाणी कर्नाटकच्या दिशेने वाहून जाते. पावसाने ओढ दिली शिवाय उजनी पुर्ण भरली कालव्याच्या गळतीमुळे भविष्यात पाण्याची पाळी देखील लांबणीवर पडणार आहे. त्यामुळे या भागातील शेती पिके पूर्ण अडचणीत आली याची नुकसान भरपाई कोण देणार?- प्रकाश माने, संचालक विकास सोसायटी कात्राळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.