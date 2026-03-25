Mangalwedha News: अवकाळीने द्राक्ष, डाळिंब मातीमोल, तरीही प्रशासनाचा 'निल' अहवाल; शेतकरी संघटना आक्रमक

मंगळवेढा : तीन दिवसांपूर्वी झालेल्या अवकाळी वादळी पावसामध्ये तालुक्यात आंबा, द्राक्ष, मका,दोडका, या भाजीपाला सदृश्य पिकाचे नुकसान झाले असून प्रशासनाने चक्क तालुक्यात नुकसान नसल्याची माहिती वरिष्ठ कार्यालयाला दिल्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे..या तालुक्यामध्ये अलीकडच्या काळात नुकसानीच्या झळा वारंवार शेतकऱ्याला सोसाव्या लागत आहेत मात्र शेतकरी सुद्धा एखाद्या पहाडासारखे या संकटाला सामोरे जात आहे परंतु बाधित पिकाच्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी प्रशासन दक्ष राहणे अपेक्षित आहे पण तितक्या प्रमाणात राहत नाही अगदी तीच परिस्थिती पीक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांची आहे पिकविमा भरून देखील अद्याप शेतकऱ्याला मदत मिळाली नाही. नुकतेच तालुक्यात सायंकाळी दरम्यान वादळे पावसाचा तडाका दिला त्यामध्ये काही शेतकऱ्यांच्या झाडावर असलेल्या द्राक्षांचे नुकसान झाले याशिवाय काही डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांचे फळगळती देखील झाली. .शिवाय काही शेतकऱ्यांच्या भाजीपाला पिकाचे देखील नुकसान झाले आहे. या संदर्भात दैनिक सकाळने वृत्त देखील प्रसिद्ध केले होते या नुकसानीचे पंचनामे करण्यासंदर्भात प्रशासकीय पातळीवरून कोणत्या हालचाली झाल्या नाहीत शिवाय तालुक्यातील काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी महसूल प्रशासनाला निवेदन दिले परंतु या निवेदनाची दखल घेऊन जे क्षेत्र बाधित आहे याची माहिती किंवा खातरजमा जमा न करता चक्क जिल्हा प्रशासनाला तालुक्यात कोणत्या प्रकारचे नुकसान न झाल्याचा शासकीय कार्यालयात बसून अहवाल दिल्यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्याकडून वर्गातून संताप व्यक्त होत आहे..तीन दिवसांपूर्वी झालेल्या वादळात बाधित शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईचे पंचनामे करावेत म्हणून काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी नायब तहसीलदारांना निवेदन दिले. मात्र या निवेदनाची दखल घेऊन त्यांनी ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे त्यांचे पंचनामे किमान करणे अपेक्षित होते किंवा त्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची प्राथमिक माहिती देखील प्रशासनाकडे असणे आवश्यक होते मात्र दुर्दैवाने प्रशासनाने असे न करता चक्क नुकसान नसल्याचा अहवाल देऊन तालुक्यातील शेतकरी थट्टा मांडली आहे.मनोज माळी शहराध्यक्ष काँग्रेस.दरम्यान सकाळमध्ये दि.21 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या बातमीमुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष श्रीमंत केदार काँग्रेसचे शहराध्यक्ष, ॲड राहुल घुले काँग्रेसचे राज्यसचिव, अॅड रविकिरण कोळेकर यांनी आज नायब तहसीलदाराची भेट घेऊन तालुक्यात अवकाळी वादळ व पावसाने नुकसान झाले असताना नुकसान झाले नसलेला अहवाल कसा दिला याबाबत विचारणा केले असता, सुरुवातीला त्यांनी काहीच नुकसान झाले नसल्याचे सांगितले असता सकाळ मध्ये प्रसिद्धी बातमी व संबंधित शेतकऱ्याचे नुकसानीचे फोटो दाखवल्यानंतर मग प्रशासनाने नुकसानीचा अहवाल पाठवतो असे आश्वासन दिले.