Mangalwedha : भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेची मोटर जळाली, वीजपुरवठाही वारंवार खंडित; मंगळवेढ्यातील ४५ गावांतील टँकरच्या खेपा रखडल्या

मंगळवेढा :- भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेची एक मोटर जळाल्याने व खंडित विजपुरवठ्यामुळे कालपासून 45 गावातील 58 टँकरच्या खेपेला पाणी उपलब्ध न झाल्याने वाडीवस्तीवरील नागरिकासह जनावराचे हाल सुरू आहे.पावसाने हुलकावणीने तालुक्यातील भूजल पातळी खालावली अशा परिस्थितीत जवळपास 45 गावाला 55 नागरिकांना व तीन जनावरांसाठी टँकरने पुरवले जात आहे. त्यामधील आंधळगाव, गणेशवाडी;कचरेवाडी, लेंडवे चिंचाळे, लक्ष्मी दहिवडी ही गावे शिरभावी योजनेवर आहेत.इतर या भागातील बहुतांश गावाचे टँकर हे रड्डे आणि चिक्कलगी (भुयार) जुनोनी या ठिकाणाहून भरले जातात..भोसे प्रादेशिकला पाणीपुरवठा करणाय्रा उचेठाण बंधाय्रातील एक मोटार कालपासून जळाली तर एका मोटरीवर भागातील पाण्याच्या टाक्या व टँकरचा भार आहेत परंतु विद्युत पुरवठा वारंवार खंडित होत असल्यामुळे तोही पाणीपुरवठा पुरेशा दाबाने जुनोनी जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत जाईना त्यामुळे ऐन दुष्काळात नागरिकांना पाणी पाणी करण्याची वेळ आली. सध्या दुष्काळी परिस्थितीत पाणीपुरवठा विभागाने अशा आपत्कालीन परिस्थितीत पर्यायी व्यवस्था म्हणून एखादी मोटर शिल्लक ठेवणे व विद्युत पुरवठा पुरेशा दाबाने राहील यासाठी महावितरणशी पत्रव्यवहार करून नागरिकांची सोय करणे अपेक्षित होते..परंतु यापुढे दुर्लक्ष झाल्यामुळे नागरिकांना व जनावरांना चक्क पाण्यासाठी भटकंती करावे लागत आहे सध्या ज्या काही गावात तर नागरिकांना व जनावरांना विकतचे पाणी घ्यावे लागत आहे त्यामुळे पाणी विकणाराचा धंदा अधिक तेजीत चालल्यामुळे त्यांचे फावले आहेत मात्र ज्याच्याकडे पैसे नाहीत अशा गोरगरीब जनतेला व मुक्या जित्रांबाना विकतचे पाणी कसे परवडणार असा प्रश्न उभा राहिला आहे तर काही पशुपालकांनी चक्क पाणी आणि चाऱ्यासाठी जनावरे विकण्यास सुरुवात केली..दरम्यान पाणीपुरवठा विभागाने या योजनेची जबाबदारी शिखर समितीवर ढकलत या जबाबदारीतून मोकळे होण्याचा प्रयत्न केला.वास्तविक पाहता कार्यकाल संपलेल्या सरपंचावर शिखर समितीची जबाबदारी सोपवली आहे तरीदेखील ते याकडे लक्ष देत असतात परंतु प्रशासनाने देखील त्यांना आपली जबाबदारी ओळखून मदत केली तर ते काम अधिक वेगाने करू शकतात तरी देखील प्रशासनाचे डोळे या प्रश्न कधी उघडणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे..जळालेले मोटर नव्याने मागविण्यात आले असून ती उद्या दुपारपर्यंत येईल व दुपारनंतर पाणीपुरवठा सुरळीत होईल याबाबत शिखर समितीच्या अध्यक्षाला सूचना दिल्या. -प्रसाद काटकर उपअभियंता ग्रामीण पाणीपुरवठा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.