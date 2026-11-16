सोलापूर

Mangalwedha : भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेची मोटर जळाली, वीजपुरवठाही वारंवार खंडित; मंगळवेढ्यातील ४५ गावांतील टँकरच्या खेपा रखडल्या

Water Supply Disrupted in 45 Villages of Mangalwedha : भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेची मोटर जळाल्याने आणि वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने मंगळवेढ्यातील ४५ गावांचा पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. टँकरच्या खेपाही रखडल्याने नागरिक आणि जनावरांचे हाल होत आहेत.
Water Supply Disrupted in 45 Villages of Mangalwedha

Water Supply Disrupted in 45 Villages of Mangalwedha

esakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा :- भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेची एक मोटर जळाल्याने व खंडित विजपुरवठ्यामुळे कालपासून 45 गावातील 58 टँकरच्या खेपेला पाणी उपलब्ध न झाल्याने वाडीवस्तीवरील नागरिकासह जनावराचे हाल सुरू आहे.पावसाने हुलकावणीने तालुक्यातील भूजल पातळी खालावली अशा परिस्थितीत जवळपास 45 गावाला 55 नागरिकांना व तीन जनावरांसाठी टँकरने पुरवले जात आहे. त्यामधील आंधळगाव, गणेशवाडी;कचरेवाडी, लेंडवे चिंचाळे, लक्ष्मी दहिवडी ही गावे शिरभावी योजनेवर आहेत.इतर या भागातील बहुतांश गावाचे टँकर हे रड्डे आणि चिक्कलगी (भुयार) जुनोनी या ठिकाणाहून भरले जातात.

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