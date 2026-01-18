ZP Election Mangalwedha : नगरपालिका पराभवानंतर भाजपची सावध खेळी; जिल्हा परिषदेसाठी आवताडे–परिचारक गटात समझोता?

मंगळवेढा : नगरपालिकेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीला भाजपचा नगराध्यक्ष करण्यात अपयश आल्यामुळे भारतीय जनता पार्टी नेत्यांनी सध्या जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी सावध पावले टाकत एक जिल्हा परिषद गटात सोडत परिचारात गटाशी जुळवून घेतले त्या जागेवर अध्यक्ष शिवानंद पाटील यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. .नगरपालिका निवडणुकीत पंढरपूर मंगळवेढा मध्ये भाजपचा झालेला पराभव हा युती होण्यास कारणीभूत ठरल्याची चर्चा सध्या तालुक्यात सुरू असून समविचारी आघाडीची दामाजी कारखान्याचे अध्यक्ष शिवानंद पाटील यांनी नगरपालिका निवडणुकी अगोदर समविचारी आघाडीची बैठक घेतली मात्र त्या बैठकीत झालेल्या किरकोळ कुरबुरीमुळे त्यांनी नगरपालिका निवडणुकीतून अंग काढले त्याचाही फटका देखील नगरपालिका निवडणुकीत भाजपला बसला अशा परिस्थितीत येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक पाहता समविचारी आघाडीची भूमिका निर्णायक ठरणार असल्याने दामाजी कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत समविचारी आघाडी संदर्भातील सर्व अधिकार हे अध्यक्ष शिवानंद पाटील व उपाध्यक्ष तानाजी खरात यांना संचालकाने दिले..Solapur Accident:भाविकांवर काळाचा घाला! भीषण अपघातात पाच जणांचा मृत्यू, दाेन महिला जखमी; सोलापूर-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील घटना...त्यानंतर जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीत तिरंगी लढल्यास भाजपाला धोका पोहोचण्याची शक्यता ओळखून आ. समाधान आवताडे व प्रशांत परिचारक यांच्या गटाने तडजोडी करत दामाजी नगर जिल्हा परिषद गट व तीन पंचायत समिती गण हे परिचारक गटाना देण्यात आल्याची चर्चा सध्या शहर व तालुक्यात सुरू होती काल रात्री उशिरा शिक्कामोर्तब झाले.परिचारक समर्थकांना दामाजी नगर जि.प.गटाबरोबर त्या गटातील दोन गण व तिसरा गण मरवडेचा पर्याय समोर येऊ शकतो त्यामध्ये संचालक औदुंबर वाडदेकर यांचा नावाचा देखील यामध्ये विचार होऊ शकतो. .दामाजीनगर गटाचे आरक्षण हे ओबीसी साठी आरक्षित आहे तर दामाजी नगर पंचायत समिती देखील ओबीसी महिला आणि बोराळे पंचायत समिती गण हा सर्वसाधारण महिलेसाठी आरक्षित आहे या गटामध्ये लिंगायत धनगर मराठा आणि इतर समाज हा बहुसंख्य प्रमाणात आहे अशा परिस्थितीत व्होट बँक सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने निवडणुकीचे आरक्षण जाहीर झाल्यावर नंतर या गटातून दामाजीचे अध्यक्ष शिवानंद पाटील यांच्या नावाची चर्चा होती ते प्रशांत परिचारक यांचे निष्ठावंत समर्थक आणि सर्वच राजकीय प्रमुखाची चांगले संबंध असल्यामुळे कदाचित या गटातून विजयाची संधी मिळाली तर जिल्हा परिषद अध्यक्ष पर्यंत जाऊ शकतात अशी शक्यता त्यावेळी वर्तवण्यात आली. .निवडणूक जाहीर झाल्यापासून या शक्यतेला अधिक गती मिळाली त्यामुळे शिवानंद पाटील व उपाध्यक्ष तानाजी खरात काय करणार या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते मात्र गेल्या दोन-तीन दिवसापासून त्यांनी शांत राहण्याची भूमिका घेतली मात्र रात्री उशिरा या शक्यतेवर शिक्कामोर्तब झाल्याने परिचारक आणि आ.आवताडे दोघे एकत्र येऊन या निवडणुकीला सामोरे जाणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाल्याचे वृत्त आहे. त्यांच्या विरोधात आता या गटात कोण नवीन चेहरा येणार हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे. हुलजंती गटात भाजप विरोधात लढणारा चेहराच भाजपच्या गळाला लागला त्यामुळे येत्या दोन दिवसात आणखीन कोण कोण गळाला लागणार हे देखील पहावे लागणार आहे..दामाजी कारखान्याला केलेली आर्थिक मदत व परिचारकाबरोबर असलेले संबंध कायम ठेवण्यासाठी शिवानंद पाटलांना या गटातून उमेदवारी घ्यावी लागणार आहे त्यासाठी ते भाजपकडून की परीचारकाच्या आघाडीवर लढणार याची उत्सुकता लागली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.