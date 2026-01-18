सोलापूर

ZP Election Mangalwedha : नगरपालिका पराभवानंतर भाजपची सावध खेळी; जिल्हा परिषदेसाठी आवताडे–परिचारक गटात समझोता?

Avatade Paricharak Alliance : मंगळवेढा जिल्हा परिषद निवडणुकीत नवे राजकीय समीकरण आकार घेत असून आवताडे–परिचारक गटातील समझोत्यामुळे शिवानंद पाटील यांचे वजन वाढले आहे. या युतीमुळे विरोधकांसमोर मोठे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे.
मंगळवेढा : नगरपालिकेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीला भाजपचा नगराध्यक्ष करण्यात अपयश आल्यामुळे भारतीय जनता पार्टी नेत्यांनी सध्या जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी सावध पावले टाकत एक जिल्हा परिषद गटात सोडत परिचारात गटाशी जुळवून घेतले त्या जागेवर अध्यक्ष शिवानंद पाटील यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.

