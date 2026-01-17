सोलापूर

Mangalwedha ZP Election : मंगळवेढ्यात 'झेडपी'साठी चुरस! दोनच दिवसांत ८२ अर्जांची विक्री; राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ!

ZP Application Sale : मंगळवेढ्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी दोन दिवसांत तब्बल ८२ अर्जांची विक्री झाली असून राजकीय वातावरण तापले आहे.
हुकूम मुलाणी ​
मंगळवेढा : सध्याच्या काळातील निवडणुका या आर्थिक दृष्टिक खर्चिक झाल्या असताना देखील तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या चार जागांसाठी दोन दिवसात 46 अर्जाची विक्री झाल्यामुळे तालुक्यातील राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

