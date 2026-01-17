Mangalwedha ZP Election : मंगळवेढ्यात 'झेडपी'साठी चुरस! दोनच दिवसांत ८२ अर्जांची विक्री; राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ!

मंगळवेढा : सध्याच्या काळातील निवडणुका या आर्थिक दृष्टिक खर्चिक झाल्या असताना देखील तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या चार जागांसाठी दोन दिवसात 46 अर्जाची विक्री झाल्यामुळे तालुक्यातील राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे..गेली नऊ वर्षे प्रलंबित असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या नुकत्याच झालेल्या मंगळवेढा नगरपालिकेच्या निवडणुकीत मोठी आर्थिक उलाढाल झाल्यामुळे उमेदवाराचे दिवाळी निघाले तर मतदारांची दिवाळी झाली अगदी त्याच पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील मतदारांची देखील शिवरात्रीच्या पूर्वस्येला दिवाळी साजरी करण्याची संधी मिळते की काय अशी शक्यता निर्माण झाली असतानाच सध्या राजकीय गोठात बैठका झडत आहेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे निवडणूक प्रभारी रामेश्वर मासाळ यांनी निवडणूक लढवण्याचा इशारा दिला प्रत्यक्षात ते निवडणुकीच्या आखाड्यात राहतात की नुसती लढण्याची घोषणाच राहते हे देखील येत्या काळात स्पष्ट होणार आहे..Voters Break Solapur : सोलापूर महापालिकेत जनतेचा कौल स्पष्ट; दिग्गज नेत्यांची वर्षानुवर्षांची मक्तेदारी मोडीत.शिवसेनेने बैठक घेतली.राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाने नुकत्याच मुलाखती घेतल्या. त्याचबरोबर काँग्रेसच्या खा. प्रणिती शिंदे यांनी देखील काँग्रेस इच्छुकांच्या तर भाजपचे आ. समाधान आवताडे यांनी देखील भाजप इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या मात्र त्यांच्या विरोधात लढण्यासाठी कोणती नवी आघाडी अस्तित्वात येणार की ते नगरपालिकेप्रमाणे तिर्थक्षेत्र आघाडी अस्तित्वात येणार यावर अद्याप निर्णय झाला नसला तरी सध्या काल आणि आज मिळून तालुक्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी तब्बल 46 तर पंचायत समितीसाठी 36 अर्जाची विक्री झाली. .जिल्हा परिषद सदस्याइतके अधिकार पंचायत समिती सदस्याला नसल्यामुळे पंचायत समिती लढवणाऱ्या कडून हातवर केले जात आहे त्यामुळे साहजिकच त्याच्या खर्चाचा बोजा हा जिल्हा परिषद लढवणाय्रा उमेदवारावर पडणार आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषदेसाठी इच्छुकांची संख्या कमी होईल अशी शक्यता असतानाच दोन दिवसात 46 अर्जाच्या विक्रीवरून झेडपी साठी देखील आर्थिक सक्षम उमेदवार आहेत. असे चित्र दिसू लागले त्यामुळे उर्वरित येत्या काही दिवसात आणखीन किती अर्ज विकले जाणार आणि प्रत्यक्षात किती भरणार हे देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे या दृष्टीने सध्या चाचपणी निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराकडे नेते करत आहे .त्यामुळे निवडणुकीत उभा केले जाणारे उमेदवार हे आर्थिक बरोबर जातीय समीकरणात जुळवाजुळव होते का? त्या दृष्टीने नियोजन केले जात आहे त्यामुळे समोरच्या गटाचा कोण उमेदवार निश्चित होणार त्यानुसार त्याच्या विरोधी गटाची बांधणी केली जात आहे. त्यामुळे निवडणूक अर्ज दाखल करेपर्यंत कोण कोणत्या पक्षात स्थलांतर करणार करून आपली उमेदवारी निश्चित करणार हे पाहणे देखील औत्सुक्याचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.