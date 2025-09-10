सोलापूर

Mangalwedha Protest : मंगळवेढ्यात जनसुरक्षा कायद्याविरोधात महाविकास आघाडीची सरकारविरोधी घोषणा

MVA Protest : जनसुरक्षा कायद्याच्या विरोधात महाविकास आघाडीने मंगळवेढ्यात निदर्शने करत हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली असून, हा कायदा लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना धक्का देणारा असल्याचे मत व्यक्त केले.
Mangalwedha Protest

Mangalwedha Protest

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मंगळवेढा : भारताच्या लोकशाहीवर गदा आणणारा जनसुरक्षा कायदा रद्द करण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या वतीने मंगळवेढ्यातील महात्मा गांधीच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून सरकारच्या विरोधात घोषणा देण्यात आल्या.यावेळी प्रांताधिकारी बी. आर. माळी यांना निवेदन देण्यात आले.

Loading content, please wait...
Mahavikas Aghadi
maharashtra school reopen
police operation in Maharashtra
Maratha reservation protest
Maharashtra government farmer support
Public Safety Law controversy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com