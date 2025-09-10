Mangalwedha Protest : मंगळवेढ्यात जनसुरक्षा कायद्याविरोधात महाविकास आघाडीची सरकारविरोधी घोषणा

मंगळवेढा : भारताच्या लोकशाहीवर गदा आणणारा जनसुरक्षा कायदा रद्द करण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या वतीने मंगळवेढ्यातील महात्मा गांधीच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून सरकारच्या विरोधात घोषणा देण्यात आल्या.यावेळी प्रांताधिकारी बी. आर. माळी यांना निवेदन देण्यात आले. .यावेळी जिल्हा कार्याध्यक्ष नंदकुमार पवार वकील, प्रदेश सचिव ॲड.रविकिरण कोळेकर, मतदारसंघ अध्यक्ष मारुती वाकडे,तालुकाध्यक्ष प्रशांत साळे, अर्जुन तात्या पाटील, शहराध्यक्ष राहुल घुले,नाथा ऐवळे,मनोज माळी, संदीप फडतरे सत्तार इनामदार, गणेश धोत्रे, बापू खराडे, पांडुरंग माळी, ज्ञानेश्वर कोंडुभैरी, समीर इनामदार, प्रवीण भोसले ,अभिमन्यू बेदरे, आयेशा शेख, आबा पाटील, सुनिता अवघडे, लक्ष्मण अवघडे, बापू अवघडे,संदीप पवार आदी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सातलिंग शटगार म्हणाले की, महायुती सरकारने 2024 केलेला कायदा अतिशय घातक असून लोकशाहीवर गदा आणणारा आहे..सरकारच्या विरोधात लोकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. कुणीही आंदोलन केले तर पूर्व सूचना न देता अटक करण्याचा अधिकार या कायद्यात आहे संघटनेच्या मालमत्तेवर टाच आणून संघटनेच्या नेत्यावर कार्यकर्त्यावर गुन्हा दाखल करता येतो संघटना बेकायदेशीर ठरण्याचा अधिकार आहे असे सांगून सर्वसामान्य लोकांवर सरकार अन्याय करत आहे नेत्यांच्या घरी जप्ती करणे माहिती अधिकार कायद्याचे सुद्धा बंधन यामध्ये असणार नाही यामध्ये दोषी आढळल्यास सात वर्षाची शिक्षेची तरतूद आहे..या कायद्यापासून लोकशाहीला हा फार मोठा धोका आहे व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणून त्याचा गैरवापर होऊ शकतो आणि विरोधकावर मोठ्यात मोठी कारवाई होऊ शकते. तालुकाध्यक्ष प्रशांत साळे म्हणाले की, जनसुरक्षा कायदा प्रत्यक्षात लोकांच्या विरोधातला कायदा आहे. नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेश याही देशातल्या घटना बघितल्या तर देशात सरकार ज्याप्रमाणे वागत आहे त्याप्रमाणे लोकशाही चे हे सरकार आहे असं वाटत नाही. नेहरू गांधींच्या विचारांचाची देशाला गरज आहे म्हणून आपण सर्वांनी या कायद्याला विरोध केला पाहिजे..शहराध्यक्ष अॅड राहुल घुले म्हणाले की, मताची चोरी करून भाजपा सत्तेवर आली त्यांना जनतेची भीती वाटत असल्याने ते असे कायदे करीत आहेत जन सुरक्षा कायदा माघारी झाला पाहिजे आणि तो रद्द झाल्याशिवाय आपण गप्प बसायचे नाही . यावेळी ज्येष्ठ नेते अर्जुन तात्या पाटील,मुजमिल काझी, शिवसेना शहराध्यक्ष बापू खराडे यांची भाषणे झाले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.