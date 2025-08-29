Maratha Reservation : सक्रिय नसलेले भगीरथ भालके आरक्षण लढ्यासाठी आझाद मैदानावर

मंगळवेढा - मराठा समाजासह धनगर, मुस्लीम, लिंगायत समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून राज्यात सर्वप्रथम आमदारकीचा राजीनामा देणाऱ्या स्व. भारत भालके यांच्या निधनानंतर ही आरक्षणाचा प्रश्न सुटला नसल्याने आंदोलन मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आरक्षणाचा लढा सुरूच आहे. विधानसभा निवडणुकीपासून सक्रिय सहभागी नसलेल्या भगीरथ भालकेनी आज मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात पहिल्या दिवशी आझाद मैदानावर पावसात हजेरी लावत आपला पाठिंबा व्यक्त केला..गेल्या काही दिवसापासून मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्य सरकारला मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र यावर निर्णय न झाल्यामुळे आंदोलक मनोज जरांगे- पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू केल्याने मंगळवेढ्यासह ग्रामीण भागातील सकल मराठा बांधव आक्रमक होत मिळेल त्या वाहनाने मोठ्या संख्येने मुंबईत दाखल झाले.सोलापूर जिल्ह्यामध्ये मराठा आरक्षणाची सर्वात जास्त तीव्रता मंगळवेढ्यात दिसून आले मराठा आरक्षणासह धनगर लिंगायत मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी स्व. आ. भारत भालके यांनी आमदारकीचा राजीनामा देऊन मतदारसंघातील समाजाच्या मागण्यांना पाठिंबा व्यक्त केला..शिवाय आरक्षणाच्या लढायासाठी त्यांनी नेहमी आक्रमक भूमिका घेतली होती त्याचा परिणाम तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आषाढी एकादशीला येण्यापासून थांबवले. याशिवाय आरक्षण मागणीसाठी आत्महत्या केलेल्या गायकवाड कुटुंबीयांची भेट घेणारे भालके हे राज्यातील पहिले आमदार होते.त्यांच्या निधनानंतर सुरू असलेल्या लढ्यात भगीरथ भालके यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांनी आंतरवाली सराटीत जाऊन मनोज जरांगे-पाटील यांची भेट घेत आपला पाठिंबा व्यक्त केला. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी भगीरथ भालके यांनी देखील आझाद मैदान गाठले..तर मुंबईतील आंदोलनासाठी अनिल सावंत यांनी देखील आरक्षण लढ्यासाठी ग्रामीण भागातील बांधवांना मदतीची भूमिका घेत सहभाग नोंदवला. याशिवाय मंगळवेढ्यातून खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर अवताडे, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष राहुल घुले, संभाजी बिग्रेडचे संदीप फडतरे, होलार समाजाचे नाथा ऐवळे, राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे सिताराम भगरे यांनी देखील सहभाग नोंदवला.मराठा समाज बांधव शहरातील अनेक राजकीय पक्षात विखुरलेल्या सकल मराठा समाज बांधवाने पक्षीय धोरणे बाजूला ठेवत समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजेत. या भूमिकेतून आजच्या लढ्यामध्ये त्यांनी सहभाग नोंदलेला..मात्र, काही सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी मात्र या लढ्यापासून बाजूला असल्याचे चित्र दिसत आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला दुखावणे अनेकांना धोकादायक ठरू शकते, त्या पार्श्वभूमीवर अनेक राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी सावध भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.