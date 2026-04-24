Pune Railway: मराठवाड्याच्या रेल्वे गाड्यांना हडपसरचाच स्टॉप; उत्तर भारतातून येणाऱ्या गाड्या पुणे स्थानकावर, पुढे जाण्याचा भूर्दंड!

सोलापूर : पुणे रेल्वे स्टेशनवर सध्या विविध विकासकामे आणि फलाट विस्तारीकरणाचे काम सुरू आहे. या कामांचा फटका मराठवाड्यातून येणाऱ्या प्रवाशांना बसत आहे. लातूर, धाराशिव, बार्शी आणि नांदेडहून येणाऱ्या महत्त्वाच्या रेल्वेगाड्या पुणे स्टेशनपर्यंत न नेता हडपसरलाच थांबवल्या जात आहेत. याच काळात उत्तर भारतातून येणाऱ्या सर्व गाड्यांना मात्र पुणे स्टेशनपर्यंत प्रवेश दिला जात असल्याने रेल्वे प्रशासनाकडून मराठवाड्यावर अन्याय होत असून उत्तरेकडून येणाऱ्या गाड्यांना अगत्यशील वागणूक मिळत आहे..पुणे रेल्वे स्थानकावरील गर्दीचे नियंत्रण आणि तांत्रिक कामांचे कारण देत रेल्वे प्रशासनाने मराठवाड्यातून येणाऱ्या गाड्यांना हडपसरलाच शेवटचा 'थांबा' दिला आहे. यामुळे लातूर-पुणे, नांदेड-पुणे यांसारख्या गाड्यांना पुणे मुख्य स्टेशनवर फलाट उपलब्ध नसल्याचे सांगून हडपसरलाच टर्मिनेट केले जात आहे..उन्हाळी स्पेशल गाड्यांतही दुजाभावसध्या उन्हाळी सुट्ट्यांचा हंगाम सुरू असल्याने प्रवाशांची मोठी गर्दी आहे. रेल्वेने 'समर स्पेशल' गाड्या जाहीर केल्या आहेत, मात्र यातही मराठवाड्याच्या पदरी निराशाच आली आहे. मात्र उत्तर प्रदेश, बिहार आणि दिल्लीकडे जाणाऱ्या उन्हाळी गाड्यांची संख्या मोठी आहे. मराठवाड्यासाठी तुलनेने अत्यंत कमी गाड्या सोडण्यात आल्या आहेत. यामुळे मराठवाड्यातील प्रवाशांना खासगी ट्रॅव्हल्सचा महागडा आधार घ्यावा लागत आहे..पुणे रेल्वे स्टेशन सर्वांसाठी समान असायला हवे. मराठवाड्यातून येणाऱ्या गाड्यांना हडपसरला थांबवून प्रवाशांना वेठीस धरणे चुकीचे आहे. जर उत्तर भारताच्या गाड्या पुणे स्टेशनपर्यंत येऊ शकतात, तर मराठवाड्याच्या का नाही? रेल्वेने हा भेदभाव थांबवावा.- शैलेश वखारिया, अध्यक्ष, प्रवासी सेल बार्शी.प्रत्येक वर्षी विशेष गाड्या सोडताना कायमच उत्तर भारताला झुकते माप दिले जाते. मराठवाड्यावर कायमच अन्याय होतो. दिवाळी सुट्टी व उन्हाळी सुट्टीच्या वेळी हा अनुभव कायम येत आहे. रेल्वे प्रशासनाने उत्तर भारताबरोबरच इतर प्रदेशाचाही विचार करावा.- संजय पाटील, अध्यक्ष, प्रवास सेवा संघ.बार्शीतील प्रवाशांना जादा भूर्दंडहडपसरला उतरल्यानंतर शहराच्या मुख्य भागात किंवा बस स्थानकावर जाण्यासाठी प्रवाशांना रिक्षा किंवा इतर साधनांसाठी जादा पैसे मोजावे लागत आहेत. यात ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांचे मोठे हाल होत आहेत.