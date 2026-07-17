सोलापूर

Solapur: मारोळीच्या ग्रामसेविकेविरूध्द प्रहारचे उपोषण

Prahar Organization Begins Hunger Strike Against Gram Sevika: मारोळी ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेविकेविरोधात शिस्तभंग कारवाईची मागणी करत प्रहार संघटनेने मंगळवेढा पंचायत समितीसमोर उपोषण सुरू केले.
Solapur

Solapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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हुकूम मुलाणी

मंगळवेढा: तालुक्यातील मारोळी ग्रामपंचायतीने अनियमित कामकाज व गैरशिस्तीचे वर्तन केल्याने त्यांचेवर शिस्तभंगाची कारवाई करून वरिष्ठ कार्यालयाकडे केलेल्या कारवाईचा अहवाल पाठवून द्या असे मुख्य कार्यकारी अधिकारीचे पत्र असतानाही ग्रामसेविकेस पाठीशी घातल्याने प्रहार संघटनेने पंचायत समितीसमोर उपोषण सुरू केले.

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