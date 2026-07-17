Solapur: मारोळीच्या ग्रामसेविकेविरूध्द प्रहारचे उपोषण

हुकूम मुलाणीमंगळवेढा: तालुक्यातील मारोळी ग्रामपंचायतीने अनियमित कामकाज व गैरशिस्तीचे वर्तन केल्याने त्यांचेवर शिस्तभंगाची कारवाई करून वरिष्ठ कार्यालयाकडे केलेल्या कारवाईचा अहवाल पाठवून द्या असे मुख्य कार्यकारी अधिकारीचे पत्र असतानाही ग्रामसेविकेस पाठीशी घातल्याने प्रहार संघटनेने पंचायत समितीसमोर उपोषण सुरू केले..मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांनी एक एप्रिल रोजी पंचायत समितीला दिलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, मारोळीचे ग्रामसेविकेनी विविध विकास कामे करताना ग्रामपंचायतीने निविदेबाबत विहीत कार्यपध्दती न अवलंबणे इ. गैरशिस्तीचे वर्तनाबाबत त्या शिस्तभंगाचे कारवाईस पात्र ठपका ठेवला..Jalna: जालन्यात पंचवीस रस्त्यांमध्ये अनियमितता; जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती, समितीचा अहवाल सादर .तर वर्ग-३ व वर्ग-४ चे कर्मचारी यांचेवर कारवाई करणेबाबतचे अधिकार गटविकास अधिकारीना प्रदान केल्याने. संबंधित ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांना असल्याबाबत कळवून ही मंगळवेढा पंचायत समितीकडून कारवाई न करता पाठराखण केल्याने प्रहार अपंग संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष सिद्राया माळी तालुकाध्यक्ष समाधान हेंबाडे पंचायत समिती समोर उपोषण सुरू केले दरम्यान सदयस्थितीत आषाढी वारी कामकाज सुरु आहे.. तसेच भारत निवडणुक आयोग व राज्य निवडणुक आयोग, मा. जिल्हाधिकारी सोलापुर व मतदार नोंदणी अधिकारी यांचेकडील प्राप्त निर्देशानुसार ग्रामपंचायत स्तरावर SIR मॅपिंगचे कामकाज युध्द पातळीवर चालु आहे. योग्य ती प्रशासकीय कार्यवाही करणेबाबतची कार्यवाही सुरु असुन संबधित उपोषणकर्त्याना उपोषण स्थगित करणेबाबत कळविण्यात आले.तरीही उपोषणासास बसल्यास योग्य ती कायदेशिर व प्रतिबंधात्मक कारवाईचे पत्र गटविकास अधिकारी डॉ जास्मिन शेख यांनी पोलीस निरीक्षकांना दिले..Parsi Dairy License Suspended : तुकाराम मुंढेंची मोठी कारवाई! मुंबईतील शंभर वर्षांहून जुन्या पारसी डेअरीचा परवाना निलंबीत; कोट्यावधींचे साहित्य जप्त."मारोळी ग्रामपंचायतीने केलेल्या विकासकामात कोणत्याही प्रकारची अनियमिता केली नसून तालुक्यातील इतर ग्रामपंचायतीने विविध विकास कामे करताना ज्या प्रकारची पद्धत अवलंबली त्याच प्रकारची पद्धत ग्रामपंचायत मारोळीनी अवलंबली आहे. केवळ राजकीय दबावातून मारोळीच्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात येत आहे. जर मारोळीच्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यावर कारवाई करीत असेल तर तालुक्यातील इतर ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याची चौकशी करून त्याच्यावरही कारवाई करण्यात यावी."-सुरेश कांबळे पक्षनेते पंचायत समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.