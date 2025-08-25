सोलापूर
Mohol News : शेततळ्यात पाय घसरून पडून विवाहितेचा मृत्यू
पाणी आणण्यासाठी शेततळ्यावर गेलेल्या विवाहीत महिलेचा पाय घसरून ती शेततळ्यात पडून तिचा मृत्यू झाल्याची घटना शेटफळ येथे घडली.
मोहोळ - पाणी आणण्यासाठी शेततळ्यावर गेलेल्या एका विवाहीत महिलेचा पाय घसरून ती शेततळ्यात पडून तिचा मृत्यू झाल्याची घटना शेटफळ, ता. मोहोळ येथे सोमवार ता. 25 रोजी सकाळी 9 वाजण्याच्या सुमारास घडली. रोहिणी निवृत्ती चव्हाण (वय-30 रा. शेटफळ. ता मोहोळ) असे पाण्यात बुडून मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव आहे. या बाबतची खबर विजय धनाजी जाधव याने मोहोळ पोलिसांत दिली आहे.