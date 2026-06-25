Mohol News : धोंड्या महिन्यातील सोने व कपडे दिले नाहीत, जमिनीवरील हक्क का सोडला, या त्रासाला कंटाळून विवाहितेने घेतला गळफास

मोहोळ - धोंड्याच्या महिन्यात सोने, कपडे दिले नाहीत, तू तुझ्या हिश्याच्या जमिनीचे मान्यता पत्र का करून दिले, या छळाला कंटाळून एका 22 वर्षीय विवाहितेने शेतातील बाबळीच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना सय्यद वरवडे, ता. मोहोळ येथे घडली. ऐश्वर्या अक्षय बटाने असे आत्महत्या केलेल्या विवाहितेचे नाव आहे..या संदर्भात पती अक्षय देविदास बटाने, सासरा देविदास जालिंदर बटाने, सासू सुवर्णा देविदास बटाने, व नातेवाईक शिवाजी ज्ञानेश्वर भंडारे सर्व रा सय्यद वरवडे या चौघा विरोधात मोहोळ पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे..पोलिसांकडून मिळालेल्या माहिती नुसार, ऐश्वर्या हिचा दोन वर्षांपूर्वी गावातील अक्षय बटाने याच्या बरोबर प्रेमविवाह झाला आहे. विवाहानंतर वडिलांनी तिच्याकडून जमिनीवरील हक्क पत्र सोडून घेतले होते. तेव्हा पासून पती अक्षय बटाने, सासरे देविदास बटाने हे ऐश्वर्याला तू तुझ्या माहेर कडून हुंडा आणला नाही, शेतजमिनीच्या हक्क सोड पत्रावर सही का केली, विवाहात आम्हाला मानपान दिला नाही, या कारणा वरून ऐश्वर्यास उपाशी ठेवणे, शिवीगाळ व मारहाण करणे असा त्रास देणे सुरु केले..ऐश्वर्या अधून-मधून माहेरी घराकडे आल्यावर आई-वडिलांना त्रासाबद्दल सांगत होती. मात्र तिची समजूत काढून तिला पुन्हा सासरी नांदावयास पाठवत होते. नंतर सासू, सासरे, पती व शिवाजी भंडारे हे तू तुझ्या वडिलांच्या जमिनीतील हिश्याची जमीन माग, हिस्सा मिळाला नाही तर तू आमच्या घरी यायचे नाही, म्हणून तिला मारहाण व जाचहाट करीत होते. त्यानंतर ऐश्वर्याच्या वडिलांनी माझ्या मुलीला त्रास देऊ नका असे सासरच्या मंडळींना वारंवार समजावुन सांगत होते..त्यानंतर काही दिवसांनी ऐश्वर्या व तिचा पाच महिन्याचा लहान मुलगा यांना सासरा जालिंदर बटाने यांनी तिच्या माहेरी आणून सोडले. त्यावेळी ही ऐश्वर्याने धोंड्या महिन्यातील सोने, कपडे न दिल्याने मला मारहाण करीत असल्याचे सांगितले. रविवारी माझ्या मुलाच्या बारशाचा कार्यक्रम आहे येताना सोने घेऊन या. असे सांगून ऐश्वर्या घरातून निघून गेली.ता. 20 रोजी पोलीस पाटील साजिद पटेल यांनी ऐश्वर्याच्या वडिलांना फोन करून सांगितले की, तुमची मुलगी ऐश्वर्या हिने लिगाडे यांच्या शेताच्या बाजूस असलेल्या बाभळीच्या झाडाला गळफास घेतला आहे. वडिलांनी तातडीने उपचारासाठी तिला मोहोळ येथील ग्रामीण रुग्णालयात आणले असता डॉक्टरांनी उपचारापूर्वी मयत घोषित केले..या संदर्भात पती, सासरा, सासू व अन्य नातेवाईक या चौघा विरोधात ऐश्वर्याचे वडील अशोक लक्ष्मण उखळे (वय-62) रा. सय्यद वरवडे यांनी फिर्याद दिली असून, या चौघा विरोधात मोहोळ पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे. अधिक तपास पोलीस उपनिरीक्षक माळी करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.