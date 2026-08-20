Marwade Bypass : मरवडे बायपास मागणी आंदोलनात वाहतूक अडथळा; 35 ग्रामस्थांवर गुन्हे दाखल, सनदशीर आंदोलनाला शिक्षा?

मंगळवेढा : मंगळवेढा- विजयपूर राष्ट्रीय महामार्गावर मरवडे गावाच्या बाहेरून बायपास महामार्ग करावा या मागणीसाठी आंदोलन करून सार्वजनिक वाहतुकीला अडथळा आणल्या प्रकरणी पोलिसांनी 35 जनावर गुन्हे दाखल केले..या प्रकरणात सविस्तर हकीगत अशी की 18 ऑगस्ट रोजी 10.30 वा. ते 11.30 वा.चे दरम्यान मरवडेतील शिवाजी चौक येथे मंगळवेढा ते विजयपूर जाणारे राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 561-A वर मरवडेतील संतोष गणपाटील,हैदर केंगार,श्रीकांत गणपाटील, आनंदा बनसोडे, अनिल गणपाटील,रणजित पवार, सोमनाथ टोणपे, सतिश शिंदे, नितीन घुले, शिवाजी पवार, रतीलाल केंगार, सागर काकेकर, माणिक घुले, महेश घुले, अमोल घुले, निवृत्ती जाधव, उमेश येडशे, निरंजन गणपाटील, गणपत शिवशरण, महेश पवार, नानासाहेब जाधव, महेश कांबळे, नंदकुमार जाधव, निखिल कुलकर्णी, सुनिल शिंदे सर्व रा. मरवडे व इतर 05 ते 10 इसम यांनी गैरकायद्याची मंडळी जमवून राष्ट्रीय महामार्ग क्र.561-A चे चौपदरीकरणाच्या अनुशंगाने मरवडे गावातून जाणारा प्रस्तावित महामार्ग गावाच्या मुख्य वस्तीच्या बाहेरून नेण्याकरीता रास्ता रोको अंदोलन करून जाणारी-येणारी वाहतूक आडवून मोठमोठ्याने घोषणा देत जिल्हाधिकाय्राच्या जमावबंदी आदेशाचा भंग केल्याप्रकरणी भारतीय न्याय संहिता 2023 चे कलम 126(2), 189(2), 190 व महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम 135 प्रमाणे फिर्याद आहे. वास्तविक पाहता..या महामार्गाच्या रुंदीकरणामुळे गावातील प्रमुख मंदिर महापुरुषाची स्मारके मशानभूमी बाधित होणार असून ते टाळण्यासाठी ग्रामस्थांनी संबंधित खात्याला निवेदन देऊन सनदशीर मार्गाने आंदोलन करून देखील पोलिसांनी यावर गुन्हा दाखल केल्या प्रकरणात ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त केला दोन वर्षांपूर्वी पिके जळत असताना उजनी कालव्याचे पाणी मागितल्याप्रकरणी शेतकऱ्यावर देखील गुन्हा दाखल करण्यात आला. सनदशील मार्गाने न्याय मागणाऱ्या जनतेचे प्रश्न सोडवण्याची संबंधित विभागाची जबाबदारी नाही का ? शिवाय त्यांच्या प्रश्नावर आंदोलन करण्याची वेळ काय येऊ दिली यावर संबंधित खात्यावर देखील जनतेच्या मागणीवर दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला पाहिजे असा सूर या निमित्ताने समोर येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.