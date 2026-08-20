सोलापूर

Marwade Bypass : मरवडे बायपास मागणी आंदोलनात वाहतूक अडथळा; 35 ग्रामस्थांवर गुन्हे दाखल, सनदशीर आंदोलनाला शिक्षा?

मरवडे बायपासच्या मागणीसाठी रास्ता रोको; 35 ग्रामस्थांवर गुन्हे, न्यायासाठी केलेल्या आंदोलनावर संताप
Villagers stage a protest demanding that the proposed Mangalwedha–Vijaypur National Highway bypass be constructed outside the main settlement.

Villagers stage a protest demanding that the proposed Mangalwedha–Vijaypur National Highway bypass be constructed outside the main settlement.

Sakal
हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा : मंगळवेढा- विजयपूर राष्ट्रीय महामार्गावर मरवडे गावाच्या बाहेरून बायपास महामार्ग करावा या मागणीसाठी आंदोलन करून सार्वजनिक वाहतुकीला अडथळा आणल्या प्रकरणी पोलिसांनी 35 जनावर गुन्हे दाखल केले.

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