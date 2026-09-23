Mangalwedha News : मनरेगा योजनेतील रोजगार सेवकासाठी नव्याने काढलेल्या शासन निर्णयावरून राज्यभरात संताप

मंगळवेढा - देशभरात 11 वर्षे सुरू असलेल्या मनरेगा योजनेचे नाव बदलून व्ही. बी. जी. रामजी योजना केली. मात्र, या योजनेत निर्माण झालेले अडथळे अजून संपले नसतानाच ग्रामरोजगार सेवकासाठी दरमहा 8000 घोषणेची अंमलबजावणी करण्याऐवजी काल महायुती सरकारने नव्याने काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील अटीवरून राज्यभरात संतापाची लाट उमटली असून हा शासननिर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी जोर करत आहे..मनरेगा योजनेतील अडथळे दूर करून नव्याने सुरू केलेल्या योजनेत अजूनही भूमिहीन व लाभार्थी नसलेल्या मजुरांना या योजनेत काम मिळत नाही. त्यात पाऊस लांबला यावरून मजुरांमध्ये संताप जनक प्रतिक्रिया उमटत असतानाच राज्यभरातील 27 हजाराहून अधिक रोजगार सहाय्यकासाठी काल शासन निर्णय पारित करण्यात आला. त्या निर्णयामध्ये अनेक जाचक अटी लावून टाकल्या..2024 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी रोजगार सहाय्यकासाठी आठ हजार रुपये मानधन देण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. मात्र, 2024 नंतर कालपर्यंत राज्य सरकारने ढकल करत काल याबाबत नव्याने शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. यामध्ये टाकण्यात आलेल्या अटी पाहता ही योजना या सरकारला राज्यात राबवायची आहे? की गुडाळायची आहे? यावरून प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..सरकार एका सहाय्यकाला महिना 8000 देण्याच्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी वर्षाला 6000 मनुष्यदिन निर्मितीची अपेक्षा केली. म्हणजे दिवसाला सरासरी 20 मजूर लावून काम काढणे. 3000 मनुष्यदिन पहिल्या 6 महिन्यातच पूर्ण केले नाही तर थेट नोकरीवरून काढून टाकण्यांची धमकी या GR मध्ये दिली..ज्या दोन महिन्यात रोहयोची कामे बंद असतात, त्या काळात सहाय्यकाला 2500 रुपयाचे नियोजित केले त्याने E-KYC, जॉब कार्ड पडताळणी, रजिस्टर अपडेट अशी सर्व कार्यालयीन कामे करायची, पण मानधन मात्र निम्यापेक्षाही कमी केली.सहाय्यकांची निवड दरवर्षी 15 ऑगस्टला करून 31 जुलैला संपवली जाणार आहे. म्हणजे 12 महिन्यांचीही नोकरीची शाश्वती नाही. सरपंच किंवा ग्रामसेवकांने तक्रार केली तर थेट सेवा समाप्ती नमूद केली.मोठ्या ग्रामपंचायतीत एकच सहाय्यक नेमला जाणार आहे. या निर्णयावरून राज्यातील रोजगार सहायकाच्या व्हाट्सअप ग्रुप वर सरकारच्या या निर्णयावर तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आठ हजार रुपये मानधन देण्याची घोषणा करून त्याची अंमलबजावणी करण्यापेक्षा त्यांच्या मुळावर उठण्याची काम सरकारने केल्याचा आरोप केला जात आहे..जाचक GR तात्काळ रद्द करामानधनात लक्षणीय वाढ करून किमान वेतन लागू करा. Pause Period मध्येही पूर्ण मानधन घ्या.सेवेला वार्षिक न ठेवता कायमस्वरूपी स्वरूप द्या. रोजगार सहाय्यकांना कामाच्या मोबदल्यांची नियमित व्यवस्था करावी.अन्यायकारक मनुष्यदिनाचे उद्दिष्ट रद्द करून वास्तववादी निकष ठेवा. '8000 रुपयांत आमच्याकडून अधिकारी पातळीचे काम घेतले जात आहे. E-KYC, जॉब कार्ड, नोंदवही, मजूर व्यवस्थापन, ऑनलाईन नोंदी, ग्रामसभा अशी सर्व कामे करूनही आम्हाला तात्पुरती नोकरी आणि कमी मानधन मिळते. हा GR आमच्यावर अन्याय करणारा असून तो तात्काळ रद्द करावा.- सुरेश केगार, तालुकाध्यक्ष ग्रामरोजगारसेवक संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.