सोलापूर

Mangalwedha Protest : मनरेगा कर्मचाऱ्यांचे राज्यव्यापी आंदोलन; समान वेतन आणि नियमितीकरणाची मागणी

MGNREGA Maharashtra protest : मंगळवेढा येथे मनरेगा अंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी "समान काम, समान वेतन" आणि नियमितीकरणासाठी कार्यालयात काळ्याफिती, कामबंद, ठिय्या व आमरण आंदोलन सुरू केले. राज्यभरात या आंदोलनामुळे खळबळ उडाली आहे.
Mangalwedha Protest

Mangalwedha Protest

sakal

हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील महाराष्ट्र MIS समन्वयक, कार्यक्रम व्यवस्थापक, सहा. कार्यक्रम अधिकारी, पॅनल तांत्रिक अधिकारी, क्लार्क कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर संघटनेच्या वतीने त्यांच्या विविध मागण्यासाठी आंदोलन सुरू करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Recruitment
Contractor
Protest

Related Stories

No stories found.