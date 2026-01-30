Mangalwedha Protest : मनरेगा कर्मचाऱ्यांचे राज्यव्यापी आंदोलन; समान वेतन आणि नियमितीकरणाची मागणी

मंगळवेढा : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील महाराष्ट्र MIS समन्वयक, कार्यक्रम व्यवस्थापक, सहा. कार्यक्रम अधिकारी, पॅनल तांत्रिक अधिकारी, क्लार्क कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर संघटनेच्या वतीने त्यांच्या विविध मागण्यासाठी आंदोलन सुरू करण्यात आले..Sangli Jilha Parishad : चार दिवसांच्या संघर्षानंतर जि.प. अधिकाऱ्यांचे आंदोलन मागे; मनरेगा कामकाजाला संरक्षण आणि जबाबदारीचे स्पष्टीकरण मिळणार.त्यामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत कार्यरत सर्व कंत्राटी अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना इतर योजनेतील कर्मचाऱ्या प्रमाणे "शासन सेवेत नियमित/समायोजन" करावे. मनरेगा अंतर्गत सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांची S-2 Infotech कंपणी मार्फत होणारी अनाधिकृत व अवैद्य भरती प्रक्रीया तात्काळ थांबवावी आणि S-2 Infotech कंपणी रद्द करुन त्याऐवजी सर्व कर्मचाऱ्यांना "राज्य निधी असोसिएशन (सोसायटी) " मार्फत नियुक्ती देवुन "समान काम समान वेतन" धोरण लागु करण्यात यावे. इतर विभागाप्रमाणे मनरेगा विभागाची "स्वतंत्र यंत्रणा" तयार करुन पद निहाय "आकृतीबंध" तयार करण्यात यावे. या मागण्यासाठी आंदोलन असून या संदर्भात दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत, राज्य MIS समन्वयक, राज्य तांत्रिक समन्वयक, अतिरिक्त MIS समन्वयक, सहाय्यक राज्य MIS समन्वयक, जिल्हा MIS समन्वयक, कार्यक्रम व्यवस्थापक, सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी, पॅनल तांत्रिक अधिकारी, क्लार्क कम डाटा एंन्ट्री ऑपरेटर, शिपाई व इतर अशा विविध पदावर मंत्रालय, आयुक्तालय, विभागिय आयुक्त कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, तहसिल कार्यालय, पंचायत समिती कार्यालय, कृषी विभाग, रेशिम विभाग, अश्या विविध कार्यालयामध्ये ग्रामीण दुर्बल घटकांचा सर्वागीण विकास व प्रत्येक कुटुंबास रोजगाराची हमी देण्याचे अंत्यत महत्वपुर्ण कार्य आम्हा कंत्राटी अधिकारी/कर्मचाऱ्या कडून सातत्याने पार पाडले..या योगदानामुळेच मनरेगा योजनेत महाराष्ट्र राज्य देशपातळीवर अग्रस्थानी आहे. तथापी, इतर समकक्ष योजनेतील कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करण्याबाबत अथवा आवश्यक संरक्षण प्रदान करण्याबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतलेला असताना, मनरेगा योजनेअंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत मात्र शासनस्तरावर आजतागायत कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही, केंद्र सरकारने मनरेगा योजनेमध्ये बदल करून नवीन योजना लोकांसमोर ठेवून गाजावाजा केला असतानाच कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मागण्यासाठी आंदोलन सुरू केल्यामुळे राज्यभरात खळबळ उडाली.असे राहील आंदोलन२३ ते २७ जानेवारी पर्यत कार्यालयात काळ्याफिती लावुन निषेध नोंदवला.२७ जानेवारी ते 1फेब्रुवारी कामबंद व असहकार आंदोलन सुरू असून २ ते ०५ फेब्रुवारीपर्यंत आझाद मैदान मुंबई येथे ठिय्या आंदोलन करून ६ ते १० फेब्रुवारीपर्यंत आझाद मैदान मुंबई येथे साखळी उपोषण आंदोलन. ११ फेब्रुवारीपासून निवेदना तील सर्व मागण्या पूर्ण होईपर्यत कर्मचारी आमरण/अन्नत्याग आंदोलन करणार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.